Fialovské kličkování

Nedávno byl Petr Fiala nachytán na hruškách, když tvrdil, že vládou navrhované zvýšení platů politiků se děje proti jeho vůli, ale nedá se prý nic dělat, protože to nařídil Ústavní soud. Pak však prasklo, že to není pravda.

To ostatně potvrdil i sám „viník“. Tedy Ústavní soud. A tak Petr Fiala hodil „zpátečku“. Nebylo to však zdaleka poprvé, kdy se pokoušel vykličkovat z nepříjemné situace lží. Tentokrát však z ní byl usvědčen po zásahu tak významné instituce, jakou Ústavní soud nepochybně je. Dříve mu ale kličkování zbaštila.

To když soud rozhodoval o ústavnosti loňského schvalování snížení valorizace penzí v režimu legislativní nouze. Vláda Petra Fialy zdůvodňovala jeho použití tím, že čelila hrozbě rozsáhlých ekonomických škod. Ústavní soud toto její vysvětlení přijal. Už však nezkoumal, jak se vlastně vláda do této situace dostala a proč nepřistoupila ke snížení valorizace s dostatečným předstihem. Ta tvrdila, že důvodem byla „nečekaně vysoká“ inflace, se kterou nemohla počítat. Což je poněkud překvapivé zdůvodnění, protože o tom, že je třeba očekávat její mimořádnou výší, v té době hovořily snad všechny ekonomické prognózy. Podcenila tedy vláda Petra Fialy situaci? Nikoliv. Je to horší. Podle mne ji totiž vyvolala úmyslně. O hrozbě vysoké inflace moc dobře věděla. Ministerstvo financí ostatně odhadovalo na celý rok 2023 její průměrnou hodnotu na 9,5 %, přičemž předpokládalo, že se bude postupně snižovat a tedy, že na počátku roku bude stále vysoká. Takže tvrzení Petra Fialy, že vládu zaskočila „nečekaně vysoká“ inflace je lež jako věž. Ale proč se k ní uchýlil a vláda nesnížila valorizaci včas? Dle mého soudu si byl moc dobře vědom nepopulárnosti tohoto kroku a nechtěl ho udělat před prezidentskými volbami, aby neohrozil zvolení vládou podporovaného kandidáta Petra Pavla.

Tenkrát tedy Petru Fialovi jeho kličkování prošlo, a tak to zkouší znova. V létě měla jeho vláda kupříkladu rozhodovat o tzv. „českém Green Dealu“. Což je množina opatření mající jednoho společného jmenovatele – secsakra to provětrá naše peněženky. Má totiž dojít k velkému zvýšení cen uhlí a pohonných hmot. Benzin by měl kupříkladu podle odhadů zdražit až o 10 korun za litr. Což samozřejmě vyvolá tlak na růst i ostatních cen a tím pádem i na inflaci. Petr Fiala si byl vědom, že takový krok nevyvolá zrovna vlnu nadšení, a tak se snažil jeho dopady nejdříve bagatelizovat a pak vše hodit na Andreje Babiše. Ten sice skutečně Green Deal v roce 2020 podepsal, ovšem v tomhle zdražování vážně nejede. To je totiž důsledkem rozšíření systému emisních povolenek i na veškerou spotřebu fosilních paliv. A pod to se podepsal právě Petr Fiala během našeho předsednictví EU. Tedy toho předsednictví, kterým se on sám tak rád chlubí. Takže když nevyšla ani bagatelizace, ani hodit vinu na někoho jiného, a navíc se blížily krajské a senátní volby, tak to Petr Fiala celé odpískal a schvalování „českého Green Dealu“ odložil až na podzim. Podle svých slov chce dokonce jednat o odložení tohoto systému. Podle mne mu však jde ve skutečnosti o to, aby měl důvod se tím nezabývat a mohl to celé hodit až na příští vládu. Prostě se z toho snaží vykličkovat.

Z čeho se mu to ale nepodaří, jsou další průšvihy, které na něj a jeho vládu v poslední době praskly. Třeba to, jak si uměle vylepšovala rozpočtový schodek. Nedávno se totiž ukázalo, že za rok 2023 hospodařila s o 58 miliard vyšším, než uváděla. Přičemž důvody tohoto rozdílu nevypadají jako chyby, ale dost silně zavánějí úmyslem. A kde se ten rozdíl vlastně vzal? Jednak si vláda neoprávněně započetla do rozpočtových příjmů celou dividendu ČEZ (místo 25 si připsala 54 miliard) a jednak vyvedla mimo rozpočet deficit státních fondů. Co by se asi dělo, kdyby si takhle upravovala své účetnictví nějaká soukromá firma? Vzhledem k částkám by byli manažeři zralí na kriminál. Co se asi stane, když čachrují s příjmy a výdaji ministři?

Ale ono to dost smrdí i kolem rozpočtu na příští rok. Jednak je hodně zarážející, že jeho návrh vláda zveřejnila až za pět minut dvanáct. Respektive ještě později. Až minutu před termínem, který ji ukládá zákon. Ano, opravdu to bylo 31.8.2024 ve 23:59. Bylo to poprvé za 35 let od pádu minulého režimu, kdy vláda rozpočet do poslední chvíle tajila. Prý aby nemusela čelit tlakům zájmových a lobbistických skupin. Podle mne je však pravý důvod úplně někde jinde – rozpočet má totiž k realističnosti asi tak daleko jako Sahara k zalednění a vláda Petra Fialy tedy chtěla maximálně zkrátit čas kritikům na jeho rozcupování. Marně, jak se ukazuje z reakcí ekonomů i Národní rozpočtová rady. Mezi jeho největší díry patří třeba nadhodnocení příjmů z emisních povolenek, nereálně vysoký odhad výnosů z firem se státní účastí, podstřelení dotací na občasné zdroje energie (OZE) a výdajů na důchody. Celkem jde o 45 miliard. Jinak řečeno už takto nehorázně vysoký rozpočtový schodek 241 miliard je reálně ještě o dost vyšší. A pak že prý „rozpočtově odpovědná“ vláda…

Nicméně v případě tohoto rozpočtu se může Petr Fiala spolehnout na jedno. Na podzim příštího roku dojde ke střídání osazenstva Strakovy akademie a vše nasvědčuje tomu, že on už do ní docházet nebude. Takže až se bude hodnotit plnění rozpočtu za rok 2025, už nebude muset kličkovat při zdůvodňování, proč to zase nedopadlo. Možná by se tomu ale mohl vyhnout už při skládání účtů za letošní hospodaření vlády. Stačí přestat trápit sebe i občany a hodit ručník do ringu. Byl by to ostatně konečně čin hodný zodpovědného premiéra.

Na rozdíl od kličkování…

Psáno pro deník.to