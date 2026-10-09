Evropská vrchnost umí i dobře pobavit
Projev paní Leyenové byl totiž plný zábavných sdělení, přičemž některá by si zasloužila být odměněna opravdovou salvou smíchu. Bránici ostatně šéfka Evropské komise polechtala hned v jeho úvodu, když prohlásila, že „stav naší Unie je nejsilnější v historii“. Pravda, někdo by si mohl možná myslet, že svá slova myslela vážně, ovšem při pohledu na postavení EU ve světě, konkurenceschopnost jejích firem a její neschopnost stíhat technický rozvoj v jiných koutech světa je zřejmé, že je pronesla pouze proto, aby tímto povedeným žertem upoutala pozornost posluchačů.
Další humornou pasáží je například ta, ve které se paní Leyenová věnuje úsilí o vyrovnání záporné obchodní bilance EU s Čínou. A co je na tom tak vtipného? Ono ji totiž není čím vyrovnávat. Ba právě naopak. Vzhledem k záměrům dalšího rozvoje tzv. „obnovitelných“ (ve skutečnosti však občasných) zdrojů energie, se bude její záporné saldo ještě více prohlubovat. Ostatně i sama paní Leyenová hovořila o tom, že jsme na dovozu kritických surovin z Číny závislí z 80 %. Tedy právě těch surovin, bez kterých nelze o dalším rozvoji „obnovitelných“ zdrojů ani uvažovat. Natož jej realizovat. A protože nemáme Číně v podstatě co nabídnout, můžeme si o nějakém vyrovnávání obchodní bilance s ní nechat jenom zdát. Leda bychom zahltili tamní trh odborníky na gender.
A k Číně ještě jedna poznámka. Paní Leyenová si ve svém projevu pochvalovala, jak se EU zbavila závislosti na dovozu fosilních paliv z Ruska. Vtipné na tom však je, že to bylo za cenu zvýšení naší závislosti na dovozu surovin a technologií z Číny. Podle paní Leyenové jí bude EU snižovat vytvořením „Evropské korporace pro kritické suroviny“. Nějak však není zřejmé, jak v tom může zřízení nějaké „korporace“ pomoci. I ona totiž bude nucena dovážet většinu potřebného právě z Číny, a to z jednoho jediného prostého důvodu – nikdo jiný není schopen dodávky těchto surovin a technologií v potřebném objemu zajistit. Možná ale spočívá ono „snížení závislosti“ v tom, že členské země přestanou být závislé na Číně a stanou se závislé na oné „korporaci“. No není to vtipné?
Ve zprávě jsou však i vážné pasáže. Například ta, ve které paní Leyenová správně pojmenovává příčinu útlumu hospodářského rozvoje, kterou vidí v drahých energiích. Tím však vážný tón zprávy končí. Jako hlavní lék na tuto bolest totiž ordinuje přesně to, co ji způsobilo – tedy pokračování „zelené transformace“. K popukání…
Ovšem ten nejlepší vtip si paní Leyenoví nechala na závěr, když v části věnované migraci prohlásila: „Nikdy však nebudeme dělat kompromisy v ochraně našich hranic. Jsme to my, Evropané, kdo rozhoduje o tom, kdo a za jakých okolností přijde do naší Unie. A ne pašeráci a obchodníci s lidmi.“ Myslím, že když si to přečetli obyvatelé Ceuty, tak se smáli, až se za břicho popadali.
Je tu však ještě i možnost, že zpráva paní Leyenové nebyla myšlena jako vtip, ale naprosto vážně. Pak je však odtržená od skutečnosti tak, jako tomu bývalo za minulého režimu u projevů komunistických papalášů. Ty překypovaly úspěchy budování socialismu a vykreslováním toho, jak se máme vlastně dobře. Kam však míří společnost, ve které je vrchnost tak šíleně mimo realitu? V případě té komunistické už odpověď známe. V případě té evropské se jí dříve či později dozvíme. Myslím, že se od sebe nebudou příliš lišit…
Ostatně soudím, že EU ve své polisabonské podobě musí být zničena!
Psáno pro deník TO
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