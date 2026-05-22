Eurosojuz klepe na dveře
Základní předpoklady k přeměně EU ve „Spojené státy evropské“ dala již Maastrichtská smlouva. Kromě toho, že podstatným způsobem rozšířila počet dosavadních politik spravovaných společně za éry EHS, zavedla měnu Euro a „evropské občanství“, rozšířila pravomoci Evropského parlamentu a rozsah hlasování kvalifikovanou většinou. Lisabonská smlouva pak podstatným způsobem rozšířila pravomoci Bruselu vůči členským státům a jejich právo navíc podřídila právu EU. Což už začíná připomínat federaci poměrně dost.
Přesto je to evropské vrchnosti málo a neustále usiluje o další posilování svého vlivu. Solí v očích je jí především právo veta členských států. Týká se těch nejdůležitějších otázek jako je třeba společná zahraniční a bezpečnostní politika, daně a rozpočet, přijímání nových členů a změny základních smluv EU. A tak nevynechá jedinou příležitost pokusit se právo veta z rozhodování v EU odstranit. Třeba paní Uršula krátce po maďarských parlamentních volbách a porážce Viktora Orbána, kdy volala po „využití momentu“ a zrušení práva veta (alespoň) v otázce zahraniční politiky EU. Její slova tentokrát nenalezla žádnou odezvu. Ale nedělejme si iluze. On to zase někdo zkusí. A pak znovu, a znovu…
Evropská vrchnost však po zrušení práva veta netouží sama a má v této otázce podporovatele i v členských státech. U nás je jedním z nich prezident Petr Pavel. A nejen to. Před nedávnem se otevřeně přihlásil i k myšlence vzniku „Spojených států evropských“. Za což jej asi jeho poradci moc nepochválili. Blíží se totiž termín dalších prezidentských voleb, po kterých bude chtít nepochybně opět usednout na Hradě. Aby toho dosáhl, bude potřebovat i dost hlasů podporovatelů současné koalice. A pro ty je myšlenka na federativní uspořádání EU přijatelná asi tak, jako pro vegana pozvání na zabíjačku. Politici koalice ostatně tento jeho nápad razantně odmítli a Petra Pavla tak podpořili jen ti opoziční. Přeci v tom nemohli svého lídra nechat…
Odmysleme si však veškeré ty tanečky, které se kolem úsilí o přeměnu EU ve federaci odehrávají a zamysleme se, zda by to vůbec mohlo fungovat. Vzhledem k jejich označování za „Spojené státy evropské“ by asi měly být jejich vzorem ty americké. Ovšem právě z toho je evidentní, proč je tento způsob integrace v evropských poměrech nepředstavitelný. Na první pohled je totiž zřejmých hned několik zásadních rozdílů mezi USA a případnou evropskou federací. Jedním z nich je třeba relativně výrazná národní homogenita USA (bez ohledu na národnost jsou všichni především Američané) v porovnání s tím, jak je současná EU z tohoto pohledu pestrá a různorodá. Což jí značně komplikuje hledání společných řešení, protože zaznívá příliš mnoho hlasů. Je přitom jasné, že ne všechny mohou být vyslyšeny.
USA jsou v porovnání s evropskými státy také poměrně mladé a jejich občané mají společnou minulost datující se od okamžiku, kdy před zhruba 250 lety získali nezávislost na britské vládě. Evropské národy mají naopak za sebou více než tisíciletou historii (některé i delší), mnohokrát mezi sebou válčily, uzavíraly mír a spojenectví, která vzápětí vzájemně zrazovaly. Jejich vztahy jsou prostě zatíženy historickými událostmi a křivdami. To v USA neznají.
Ty jsou také prvním státním útvarem na daném území, byly po celou dobu své existence celistvé (ani Občanská válka totiž neznamenala přerušení jejich existence), nikdy se úplně na jednotlivé státy nerozpadly, aby se vzápětí zase spojily. Na starém kontinentu naopak nikdy žádný celoevropský státní útvar neexistoval a státy se postupně spojovaly a zase rozdělovaly. Díky tomu mají za sebou USA dlouholetý a nepřerušovaný proces formování tamní společnosti, zatímco EU na nic jako „evropská společnost“ navazovat nemůže. Vzniklá federace by tak nebyla ničím jiným, než státem „mnoha národních společností“. A to by k její soudržnosti nijak nepřispělo.
V USA mají také relativně jednoduchý systém základních zákonů. Jejich Ústava má pouhých 7 článků a 27 dodatků. To Lisabonská smlouva, která je faktickou „Ústavou EU“, sestává v součtu z více než 350 článků. To sice nic nevypovídá o komplikovanosti a komplexnosti znění obou norem, nicméně určité vodítko to je. „Spojené státy evropské“ by prostě byly od svého počátku byrokratickým a obtížně řiditelným molochem. Ještě hůře než současná EU.
Je toho zkrátka až přespříliš, co brání tomu, aby se „Spojené státy evropské“ staly opravdu funkčním celkem. Tedy pokud se pohybujeme v mantinelech demokracie. Ony se totiž výše popsané problémy dají celkem elegantně vyřešit tím, že budou tyto mantinely překročeny. To by ovšem už nebyly státem inspirujícím se za oceánem v USA, ale svojí nedemokratičností a potlačováním práv svých občanů spíše v bývalém Sovětském svazu.
Prostě takový Eurosojuz…
Psáno pro deník TO
Kateřina Lhotská
Měli by si Petra Pavla lépe hlídat
Petra Pavla by si měli hlídat lépe. Ne, to není výzva jeho ochrance. Ta, předpokládám, vykonává svoji práci dobře. I když to vzhledem k jeho zálibám nemá úplně jednoduché. Lépe hlídat by ho však měli jeho poradci.
Kateřina Lhotská
Z ČT zaznělo jasně: „Názory filtrujeme“
Česká televize přiznala barvu v otázce svého vztahu k dodržování objektivity, nezávislosti a názorové pestrosti svého vysílání. A potvrdila to, o čem si cvrlikají už i vrabci na střeše – názory filtruje.
Kateřina Lhotská
Opoziční past na Babiše
Prakticky od chvíle, kdy se po loňských parlamentních volbách začala rodit koalice ANO, SPD a Motoristů, se objevují hlasy, zda by nebylo za této situace lepší, kdyby vznikla menšinová vláda ANO tolerovaná hlasy opozice.
Kateřina Lhotská
Petr Pavel jako chytrá horákyně
Když někdo vypadá jako vůdce opozice, hovoří jako vůdce opozice a jedná jako vůdce opozice, tak to bude nejspíš vůdce opozice. I kdyby se to snažil popírat sebevíc. Platí to i pro Petra Pavla.
Kateřina Lhotská
Každý „Chvilkař“ tahá trakař aneb ať je alespoň kravál
Také jste si všimli, že čím prázdněji vyznívají hesla spolku „Milión chvilek“, tím hlasitěji je vykřikují? Jako když někdo táhne prázdný trakař. Sice v něm nic neveze, ale ten kravál u toho...
|Další články autora
Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?
Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon...
Pánové, zahoďte džíny a přestaňte se pařit. Králem vedra je len, ramie nebo konopí
V létě vás před horkem nemusí chránit jen klasické bavlněné šortky a tričko. Existuje celá řada...
Praha otevře na dva dny muzea zdarma. Které umělecké expozice navštívíte bez placení?
Hlavní město se v květnu opět připojí k celosvětové iniciativě, jejímž cílem je přiblížit...
Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství
Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla...
Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta
Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta?...
7. den MS v hokeji 2026: Kanada, Slovensko i Švýcarsko potvrdily role favoritů
Hokejové mistrovství světa ve Švýcarsku pokračovalo dalším nabitým programem. Ve čtvrtek 21. května...
Spor Budinského kvůli poškozeným cestám. Soud doporučil uhradit škodu, říká právník obce
Obvodní soud pro Prahu 5 se v tomto týdnu zabýval kauzou spojenou s obcí na Telčsku a bývalým...
Improvizátoři odehrají na gauči show bez scénáře, diváci rozhodnou o ději
Jablonecký klub Stage hostí v sobotu večer improvizované představení divadelního spolku Imjoy. Celá...
Policie v Přelouči pátrá po muži se sekáčkem. Nesnažte se ho zadržet, varuje
Policisté v Přelouči prověřují oznámení o pohybu mladého muže, který by mohl být nebezpečný. Podle...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 377
- Celková karma 34,99
- Průměrná čtenost 3987x