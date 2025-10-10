Draghiho zpráva o zaostávání EU – rok poté
Respektovaný ekonom a bývalý šéf Evropské centrální banky profesor Michael Draghi zveřejnil svoji zprávu v září 2024. Kritizoval v ní hospodářské a technologické zaostávání EU a její neschopnost držet krok s USA a Čínou. Upozornil na problém vysokých cen energií a obrovskou byrokratickou zátěž, což snižuje konkurenceschopnost unijních firem oproti zbytku světa. V tom trefil hřebíček na hlavičku. A navrhnul i některá řešení. S těmi se však už tak ztotožnit nelze. Volá například po dalším dluhovém financování investic do nových technologií. Místo navyšování objemu investic by však bylo dle mého vhodnější jejich přesměrování z neproduktivních záležitostí, jako jen třeba „zelená transformace“. Dalším problematickým bodem je jeho volání po hlubší koordinaci fiskálních politik členských zemí a posílení role Evropské komise. Podle mne je to však pokračování v cestě, která EU do problémů zavedla. Řešením je naopak decentralizace a posílení nezávislosti jejích členů. Jinými slovy nechat firmy a členské země, ať si to mezi sebou „hospodářsky“ a „technologicky“ rozdají. Ostatně otevřené konkurenční prostředí bylo jedním z rozhodujících faktorů stojícím za úspěchem a hospodářským rozkvětem Západu ve druhé polovině minulého století.
I přes tyto sporné body je však třeba pana profesora Draghiho ocenit za to, že jasně pojmenoval, co EU trápí. Není však zdaleka první, kdo to udělal. V podstatě totiž jenom zopakoval to, co kritizuje řada politiků a občanů již dlouhá léta. A za což se jim dostává nálepek „populistů“ a „extremistů“. Pan profesor dopadl přeci jenom lépe a paní Uršula dokonce zařadila některé závěry jeho zprávy do agendy, kterou se chce Evropská komise ve svém aktuálním funkčním období zabývat.
S tím, jak daleko pokročila, se předsedkyně Komise pochlubila na nedávné konferenci. Její zpráva však ze všeho nejvíce připomínala projevy o „budování socialismu“, které znají pamětníci z dob minulého režimu. Ostatně socialismus jako socialismus. Prostě jenom obecné žvásty doplněné obehranými písničkami o obřích investicích na dluh (tedy dalším tištěním peněz), zvýšení konkurenceschopnosti dekarbonizací (tedy tím, co ztrátu konkurenceschopnosti způsobilo) a snižováním závislosti EU na zdrojích surovin a technologií z „nebezpečných“ zemí (fakt oříšek, když Čína skoupila celý svět, zatímco EU řešila, kolik máme pohlaví). Ani slovo o snižování byrokratické zátěže, ani slovo o zlevnění energií, ani slovo o hledání skutečných příčin současných hospodářských problémů.
Zato se můžeme dočíst kolik Evropská komise přijala „iniciativ“ a kolik vytvořila „strategií“. Třeba jak se stát světovým lídrem v kvantových technologiích. Jenomže USA a Čína místo vytváření „strategií“ technologie vyvíjejí. Jiná „strategie“ pak například řeší, jak vytvořit podmínky pro zakládání startupů. Píše se v ní třeba o „menší administrativní zátěži“ pro ně nebo o „usnadnění přístupu k infrastruktuře, sítím a službám“. Což je vzhledem k byrokratické realitě, jaká v EU panuje, obzvláště zábavné čtení.
Zvláštní kapitolou je samozřejmě dekarbonizace, jejímž jedním z pilířů má být již několikrát zmiňovaný CID (Clean Industry Deal). Což však není nic jiného nežli plán na další obří subvencování „čistých“ energií a produktů. Další „perlou“ je pak také notoricky známý stachanovský závazek do roku 2040 snížit emise CO2 o 90 % oproti roku 1990. A dále akční plány pro záchranu automobilového průmyslu, který má spasit přechod na elektromobilitu. Což je přesně to, co pošle do kolen i toto poslední alespoň trochu konkurenceschopné průmyslové odvětví EU. Vysoce energeticky náročnou výrobu oceli chce pak Evropská komise zachránit tím, že přesvědčí zbytek světa, aby přestal při její výrobě využívat zdroje s vysokými emisemi. Tak tomu se říká plán…
Jde prostě o snůšku nekonkrétních blábolů, ze kterých přímo čiší, že Evropská komise vůbec nepochopila podstatu problému zaostávání EU a chce jej řešit pomocí posílení těch opatření, která jej způsobila. Ostatně i pan profesor Draghi konstatoval, že se za rok od vydání jeho zprávy nepohnulo zásadně skoro s ničím, že zaostávání EU se ještě více prohloubilo a že jestli ta takhle půjde dál, nečeká ji nic jiného než úpadek. Přičemž na změnu tohoto trendu nemá roky, ale měsíce. Při pohledu na současnou evropskou vrchnost si pak musí člověk položit logickou otázku: Je takové změny schopná? A zároveň si na ní odpovědět:
Je to marný, je to marný, je to marný….
Psáno pro deník TO. Upraveno
Kateřina Lhotská
Zachrání ODS volební porážka?
Byla jsem dlouholetou a věrnou voličkou ODS. Takže jsem jí to „hodila“ i po „Sarajevském atentátu“ a zpackaném vládnutí Petra Nečase. Dnes už její voličkou nejsem. Ovšem ne proto, že jsem ji opustila, ale protože ODS opustila mne.
Kateřina Lhotská
Kirk si za to může sám. A Babiš taky...
Po pondělním pohřbu amerického konzervativního aktivisty Charlieho Kirka řada lidí opět neodolala tomu, aby více či méně otevřenou radostí z jeho smrti sdělila světu, jak velkými ubožáky jsou.
Kateřina Lhotská
Paragraf jak za Husáka
Máme ještě v živé paměti, kolik oprávněné nevole zvolilo schválení § 318a trestního zákoníku o „neoprávněné činnosti pro cizí moc“. Sněmovna však mezitím přijala další novelu obsahující podobně vágní a zneužitelné ustanovení.
Kateřina Lhotská
Ve světě se dereguluje, zatímco v EU…
Jednou z nejčastěji zmiňovanou příčinou ztráty konkurenceschopnosti firem z EU je přílišná regulace. Že na tom něco je, dokládají příklady ze zemí, které se vydaly přesně opačnou cestou.
Kateřina Lhotská
Brusel chce šmírovat naše soukromí
Zatímco česká média řešila bitcoinovou kauzu, pokus o atentát na psa, chladný červenec a srpnová vedra, byl na unijní scéně resuscitován kontroverzní návrh na prolomení našeho soukromí.
|Další články autora
Volby ovládlo ANO, uspěli i Motoristé. Piráti předstihli SPD, Stačilo! pohořelo
Parlamentní volby po sečtení všech okrsků vyhrálo ANO se svým zatím nejvyšším ziskem 34,51 procenta...
Je tam opravdu tak draho? Podívejte se, co a za kolik prodává Lidl v USA
Jsou potraviny v USA tak drahé, jak se všeobecně traduje? Aby bylo srovnání co nejvěrnější,...
Tramvajačka v lijáku zápasila s výhybkou, promoklá fotka okouzlila Česko
Seriál Liják v centru Prahy, tramvajačka stojící po kotníky ve vodě a fotograf, který neváhal promoknout...
Kde je ta humanitární pomoc? Izraelci prohledali lodě Thunbergové, nic jsme nenašli, tvrdili
Kde je ta humanitární pomoc, kterou údajně vezli aktivisté v čele s Gretou Thunbergovou do Pásma...
Jsem bez zranění. Jen hodinky a oblek mám od krve, řekl Turek po napadení
Nově zvolený poslanec Filip Turek se v sobotu v noci stal terčem útoku v jednom z barů v centru...
Nobelovu cenu míru dostala venezuelská opozičnice Machadová. Trump se nedočkal
Přímý přenos Norský Nobelův výbor v pátek v 11:00 SELČ oznámil jméno letošního nositele Nobelovy ceny za mír....
Pelta má nastoupit do vězení, u Nejvyššího soudu se ale domáhá dalšího odkladu
Nejvyšší soud obdržel dovolání někdejšího fotbalového funkcionáře Miroslava Pelty s návrhem na...
RECENZE: Metalový koncert s laserovými efekty. Jinak je sci-fi Tron: Ares těžká nuda
Tron z roku 1982 byl svým vstupem do virtuálního světa přelomový, před patnácti lety na něj navázal...
STAN vybírá šéfa poslaneckého klubu i kandidáta do vedení Sněmovny
Poslanci STAN vybírají předsedu svého klubu, rozhodnout by měli také o svém kandidátovi na...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 349
- Celková karma 34,23
- Průměrná čtenost 4230x