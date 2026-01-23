Diskuze o vystoupení z EU nesmí být tabu

Kdykoliv někdo vysloví názor, že by bylo lepší, kdyby Česko opustilo EU, okamžitě se vyrojí spousta odmítavých reakcí argumentujících tím, jak závažné důsledky by to pro nás mělo. A tak se z otázky vystoupení z unie stalo tabu.

Zastánci našeho setrvání v EU obvykle zmiňují především nepříznivé dopady vystoupení na naši ekonomiku, která je s tou unijní provázaná pupeční šňůrou. A jako odstrašující příklad uvádějí, jak EU „zametla“ s Velkou Británií. Veškeré tyto argumenty jsou naprosto relevantní. Na rozdíl od poukazování na to, že pak bychom se stali snadnou kořistí Ruska. Před ním nás totiž chrání naše členství v NATO, a nikoliv EU. Pak se také objeví nemálo těch, kteří každého, kdo s myšlenkou na vystoupení z EU přijde, onálepkují jako „extremistu“ nebo rovnou „proruského kolaboranta“. Ty ale nechme pro tentokrát stranou. Žijí si ve svém vlastním světě, ve kterém vidí Putina snad i pod postelí. A tak je v něm nechme.

Vraťme se raději k věcným argumentům podporujícím naše setrvání v EU. Jsou sice relevantní, ale to ještě neznamená, že bychom se s nimi měli spokojit a basta. Ona symbolická nerovnice porovnávající dopady vystoupení z EU a setrvání v ní má totiž dvě strany. A my stále varujeme pouze před důsledky jedné z nich, ale vůbec neřešíme, co nás čeká, pokud v EU zůstaneme. Dle mého soudu se zcela jasně ukazuje, že ani to nebude žádný med. V důsledku zpackané „zelené“ politiky ztrácejí unijní firmy konkurenceschopnost na světových trzích, což samozřejmě musí dříve či později pocítit i její občané. Zatím se daří žít „z podstaty“ nebo na dluh, ale okamžik, kdy nebude kde brát a zároveň dojdou věřitelé ochotni půjčovat peníze na to, aby se prošustrovaly za „zelené“ nesmysly, se nezadržitelně blíží. Řítíme se zkrátka do zdi a evropská vrchnost místo, aby šlapala na brzdu, tak ještě přidává plyn.

Do té zdi se samozřejmě s celou EU řítí i Česká republika. Takže se nabízí, zda opravdu není lepší z toho vlaku „vystoupit“, dokud je čas. Nepochybně by nás postihlo vše, před čím odpůrci našeho vystoupení z EU varují. Ale také bychom něco získali. V podstatě ze dne na den by u nás skončil zničující Green Deal, v čehož důsledku by zlevnily veškeré energie, a tedy i náklady našich firem. Nebylo by také nutné zavírat uhelné elektrárny a měli bychom tak nadále k dispozici stabilní a bezpečné zdroje energie s dostatečným výkonem. Pravda, náš export do EU by byl s největší pravděpodobností zatížen vysokými uhlíkovými cly, ale do zbytku světa bychom mohli vyvážet za výrazně nižší, a tedy i konkurenceschopnější ceny. A je opravdu na místě obava, že by náš export do EU nějak zásadně poklesl? Ono totiž nelze jen tak jednoduše nahradit naši produkci jinými výrobci. Z levnějších energií by ostatně netěžily jenom naše tuzemské firmy, ale i ty zahraniční, které u nás působí. Takže proč by jejich majitelé přesouvaly výrobu někam jinam? A levněji bychom vyráběli i pro naši tuzemskou spotřebu. Ta je ostatně jedním z rozhodujících tahounů české ekonomiky.

Když už jsou někdy výhody a nevýhody našeho členství nějak poměřovány, tak jde zpravidla pouze o zjednodušující srovnání objemu prostředků, které do Bruselu posíláme s těmi, které nám odtamtud chodí zpět. Ale už se ignorují další související výnosy a náklady z našeho členství vyplývající. Do první skupiny nepochybně patří možnosti vyplývající z volného pohybu zboží a kapitálu. Ty jsou zmiňovány často. Na rozdíl od dalších nákladů našeho členství. Mezi ně patří například náklady na implementaci a dodržování různých regulatorních opatření naordinovaných nám bruselskou vrchností. A pak také třeba dopady související s částečnou nebo úplnou likvidací některých hospodářských činností. Jako je třeba cukrovarnictví, které u nás má historickou tradici.

Vedle finančních dopadů jsou tu pak pochopitelně i ty „nefinanční“. Nemuseli bychom se řídit cenzurním nařízením DSA ani „šmírovací“ směrnicí „Chat control“ a nikdo by se k nám nesnažil skrytě „importovat“ progresivistickou ideologii. Například soudní cestou, jako v tomto případě.

Ale zpět k té nerovnici. Abychom dokázali určit, jak má být „obrácený její zobáček“, musíme obě její strany ohodnotit. Což však nebude možné do doby, dokud o nich nezačneme otevřeně diskutovat, přičemž žádný názor nesmí být předem vyloučen. Jinými slovy, směr „zobáčku“ nezjistíme, dokud bude diskuze o našem vystoupení z EU tabu. Zatím totiž na toto téma stejně jako na téma našeho setrvání v ní slyšíme jenom výkřiky. Na jedné straně volání po „okamžitém CZexitu“ a na straně druhé neustále omílání mantry o tom, že „členství v EU nemá alternativu“. Bez znalosti dopadů našeho případného vystoupení stejně jako dopadů našeho setrvání však patří oba tyto výroky do stejné kategorie.

Říká se tomu „žvásty“…

Psáno pro deník TO. Aktualizováno

Autor: Kateřina Lhotská | pátek 23.1.2026 9:02 | karma článku: 21,64 | přečteno: 218x

Další články autora

Kateřina Lhotská

Vláda dělá jen to, co slíbila

Před měsícem se ujala vlády nová koalice a od té doby jsou média plná kritiky jejích kroků. Často takové intenzity, že budí dojem širokého celospolečenského nesouhlasu, který vláda nemá šanci ustát. Zdání ovšem klame.

16.1.2026 v 9:02 | Karma: 36,74 | Přečteno: 948x | Diskuse | Společnost

Kateřina Lhotská

Klimatická krize neskončila. Ani totiž nezačala...

Když pronesl Petr Macinka jako jedno z prvních vyjádření v úřadu šéfa resortu životního prostředí větu „Klimatická krize v Česku skončila“, vyvolal tím mnoho odmítavých reakcí z řad klimaaktivistů a jim nakloněných politiků.

9.1.2026 v 9:02 | Karma: 34,79 | Přečteno: 737x | Diskuse | Společnost

Kateřina Lhotská

Česko Čechům, záchodková reforma a další události roku 2026

Opět je tu ono období, kdy jsou média plná prognóz toho, co máme v začínajícím roce očekávat. Mají jedno společné – nakonec je všechno jinak. Pojďme na to tedy obráceně a rovnou se podívejme, jak se bude rok 2026 hodnotit.

2.1.2026 v 9:02 | Karma: 33,90 | Přečteno: 691x | Diskuse | Společnost

Kateřina Lhotská

Silvestrovská pohádka: Tři zlaté povolenky tety Voršily

Je tu opět období roku neodmyslitelně s pohádkami spojené. Dnešním dětem však už nelze vnucovat zkreslený svět statečných princů a krásných princezen, ale je třeba reagovat na výzvy, kterým budou co nevidět čelit.

31.12.2025 v 9:02 | Karma: 31,91 | Přečteno: 756x | Diskuse | Společnost

Kateřina Lhotská

USA už zase zachraňují Evropu

USA v minulém století zachránily Evropu hned třikrát. Dvakrát, když vstoupily na evropské půdě do bojů světové války a potřetí tím, že uzbrojily Sovětský svaz a přispěly tak rozhodující měrou k vítězství Západu ve válce studené.

19.12.2025 v 9:02 | Karma: 32,99 | Přečteno: 678x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Smrt účastníka Prostřeno! Petra Adamce: Kuchař z folklorního dílu odešel náhle v mladém věku

Petr Adamec zemřel náhle.
21. ledna 2026  14:54,  aktualizováno  23. 1. 7:31

Ve věku pouhých 32 let náhle zemřel Petr Adamec, známý z folklorního speciálu kuchařské soutěže...

Jak dobrý máte přehled o hudbě 80. let?

Fredie Mercury opanoval koncert Live Aid.
vydáno 15. ledna 2026

Máte rádi osmdesátky? Byly načančané, trochu kýčovité, ale vlastně krásně pohodové. Otestujte si,...

Prahu čekají o víkendu výluky. Nepojede metro ani tramvaje pod Vyšehradem

Stanice metra B Českomoravská (21. listopadu 2024)
16. ledna 2026  10:49

Otevření zmodernizované stanice metra Českomoravská se blíží. Aby dopravní podnik stihl slibovaný...

Česká klasika se vrací do hry. U Rozvařilů znovu otevřeli v Bílé labuti

Jídelna U Rozvařilů
17. ledna 2026  8:10

Cinkající příbory dávají znát, že je čas oběda. Jsme v 5. patře obchodního domu Bílá labuť. Jídelna...

Zůstaly uvězněné pod vodou, přesto dál vozí cestující. Víte, jak poznat utopené soupravy metra?

Zatopená soupravy na Florenci po povodních roku 2002.
17. ledna 2026  11:59

Při srpnových povodních roku 2002 vtrhla velká voda i do metra a na dlouhé měsíce jej vyřadila z...

Protektorátní školství

Česká Lípa
23. ledna 2026  11:30

Zajímavou přednášku mohou v sobotu navštívit lidé v českolipském muzeu.

Bude tu smetiště, vadí části Prostějovanů plán zdvojnásobit provoz vrakoviště

Ilustrační snímek
23. ledna 2026  11:22,  aktualizováno  11:22

Nesouhlas části obyvatel vyvolal plán firmy provozující vrakoviště za prostějovským vlakovým...

Znečištění kejdou dosáhlo místa, odkud vodárny berou vodu. Povodí zvětšilo odtok

Do řeky Dyje se u Podmyč na Znojemsku dostala kejda z protržené jímky. (19....
23. ledna 2026  11:22,  aktualizováno  11:22

Znečištění kejdou dosáhlo hráze znojemské vodárenské nádrže, Povodí Moravy kvůli tomu zvýšilo odtok...

Hromadná nehoda na D1 na Vyškovsku, srazilo se až dvacet automobilů

Nehody zapříčiněné ledovkou u Střelic na Brněnsku, (23. ledna 2026)
23. ledna 2026  11:22

Na dálnici D1 na 215. km ve směru na Brno bouralo podle policie minimálně deset vozů, hasiči...

Kdy učit dítě pít z hrnečku? Pediatři doporučují počkat do 9. měsíce
Kdy učit dítě pít z hrnečku? Pediatři doporučují počkat do 9. měsíce

Každý milník v životě vašeho dítěte je důvodem k oslavě. Po období kojení nebo pití z kojenecké láhve a po prvních příkrmech přichází další...

Kateřina Lhotská

  • Počet článků 363
  • Celková karma 34,19
  • Průměrná čtenost 4100x
Jsem člověk snažící se používat hlavu i jinak, než aby mu jen nepršelo do krku. Třeba aby bylo kde nosit náušnice.

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.