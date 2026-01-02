Česko Čechům, záchodková reforma a další události roku 2026
Vláda Andreje Babiše to vzala z gruntu a začala plnit to, co před volbami slibovala. A tak znovu zavedla to, co ta minulá zrušila – EET. Přičemž se dá předpokládat, že až se po letech opět osazenstvo Strakovky vymění a současná koalice si s opozicí prohodí role, bude EET zase zrušeno. A občan si bude připadat jako u blbejch na dvorku.
Dále vláda zrušila to, co minulá vláda zavedla – zvýšení věku odchodu na 67 let. Přičemž se dá předpokládat, že až se po letech opět osazenstvo Strakovky vymění a současná koalice si s opozicí prohodí role, vrátí se penzijní věk zpět ze 65 na 67 let. A občan si bude připadat jako u blbejch na dvorku.
Oproti všem předpokladům nepožádal Andrej Babiš o imunitu v kauze Čapí hnízdo a proběhlo tak další pokračování nekonečného seriálu pod názvem „Osvobození a odvolání“. Již dlouho před dnem, kdy měl vynést Městský soud v Praze rozsudek, přicházely na jeho stůl rozhořčené rezoluce správně smýšlejících občanů, kteří pod heslem „Rozhodněte konečně správně“ požadovali odsouzení Andreje Babiše k trestu smrti. Proti čemuž ovšem protestovali opoziční politici, protože by pak přišli o jedno jediné téma pro parlamentní volby v roce 2029.
Poté, co šéf resortu životního prostředí prohlásil na sklonku roku 2025, že „klimatické krize v Česku skončila“, nechali klimatičtí aktivisté zpracovat další rozsáhlou studii, která měla potvrdit 99 % vědecký konsenzus na tom, že klimatická krize nejenom existuje, ale způsobil ji člověk. Výsledek všechny překvapil. Vědecký tým těch nejpovolanějších expertů na změny klimatu totiž prokázal, že tento konsenzus dosahuje 110 %. Na což exministr životního prostředí Petr Hladík reagoval slovy: „Výsledek mne nepřekvapuje. Naopak mi připadá, že v zemi, kde se otepluje dvakrát rychleji než ve zbytku světa, by měl být i tento konsenzus dvojnásobný.“
Prezident Petr Pavel odmítl jmenovat Filipa Turka ministrem životního prostředí, a tak se vláda obrátila s kompetenční žalobou na Ústavní soud. Ten dal za pravdu prezidentovi, když konstatoval: „Ministrem vlády České republiky nemůže být Turek, ale musí to být Čech.“ Ministrem životního prostředí se tak stal František Ringo Čech, Petr Čech nahradil Borise Šťastného ve funkci ministra pro sport a místo Oty Klempíře se stal ministrem kultury Svatopluk Čech. Ten samozřejmě in memoriam. Ostatní ministři zatím ve svých úřadech zůstávají do doby, než se najde nějaký Čech, který by nahradil i je.
Peněženky nás všech pak zasáhlo zavedení emisních povolenek ETS2 od 1. července 2026. Bylo to hodně nečekané, protože všichni počítali s tím, že mají být zavedeny až v roce 2028. Při pečlivé analýze závěrů jednání o posunu spuštění systému ETS2 projednávaných v Bruselu před koncem roku 2025 se však zjistilo, že nebyl schválen jeho odklad o jeden rok, ale naopak o rok dřívější spuštění.
Objevil se návrh na ještě ambicióznější snižování emisí CO2. Poté, co byl chválen ten předchozí, podle kterého mají být do roku 2040 oproti roku 1990 nižší o 90 %, přišli čeští europoslanci Danuše Nerudová a Luděk Niedermayer s návrhem na jejich snížení o 89 % do roku 2027. Na provokativní otázky klimatických zpátečníku o tom, zda náhodou nespadli z višně, pak odpovídali rozhodně: „Sláb jenom ten, kdo v sebe ztratil víru, a malý ten, kdo zná jen malý cíl.“ Očekává se, že jejich návrh bude orgány EU přijat.
Velkého pokroku pak dosáhla EU v otázce zrovnoprávnění mužů a žen. Po zavedení ženských kvót na vedoucí funkce ve velkých společnostech totiž v reakci na řadu stížností ze strany žen vyřešila problém diskriminačně nerovnovážného počtu kabinek na dámských záchodcích a mušlí na těch pánských. Kvůli čemuž musely ženy často na vykonání své tělesné potřeby vystát frontu (což u nich na druhou stranu rozvíjelo schopnost předvídat ji s dostatečným časovým předstihem), zatímco pánové to měli bez čekání. Podle nových pravidel se tedy snižuje počet mušlí na pánských toaletách a ti tak budou muset ve frontě stát taky.
Jaký tedy byl rok 2026? To zhodnotí až historie. Nicméně jedno pozitivum nám po něm zůstane – v roce 2026 se svět rozhodně nezbláznil.
To se mu totiž stalo už mnohem dříve…
Kateřina Lhotská
Další články autora
