Bruselský vlk se nažral, občané utrpěli…
Použila zkrátka oblíbenou taktiku stanovení přemrštěných požadavků, ze kterých pak mírně ustoupí. Čímž dosáhla toho, že jí byla „přijatelnější“ verze odkývána, a ještě to mohou členské státy vydávat za své vítězství. Jde konkrétně o „zmírnění“ návrhu klimatického závazku dosáhnout snížení emisí CO2 do roku 2040 oproti roku 1990 ze stachanovských 90 % na „pouhých“ 85 %, přičemž oněch 5 % má formu „mezinárodních uhlíkových kreditů“. Tedy, že nemusí jít o snížení emisí v daných zemích, ale prostřednictvím „dekarbonizačních“ projektů v zemích jiných. Což samozřejmě neřeší vůbec nic, protože cíl Green Dealu, kterým je dosažení úplné dekarbonizace EU do roku 2050, se nezmírnil ani o píď. Bude tak nadále pokračovat devastace evropského hospodářství, postupná ztráta konkurenceschopnosti unijních firem a přerod EU v zelený socialistický skanzen. Třeba pak budeme moci vydělávat alespoň na turistickém ruchu, až se na něj budou jezdit dívat bohatí turisté z USA, Číny, Indie a dalších zemí, které vystavily zelené červenou.
Europarlament odkýval také odklad spuštění ETS2 rozšiřující povinnost platit emisní povolenky i na domácnosti a firmy na rok 2028. Jde tedy o posun o jeden rok. Ani ten však nemá žádný praktický význam, protože neřeší nejpalčivější problém celého systému. Tím je růst cen nejenom benzínu, nafty a paliv pro domácnosti a firmy, ale následně i zdražování úplně všeho a s tím související hrozba dalšího roztočení inflační spirály. Jediný rozdíl oproti původnímu systému schváleného za neoddiskutovatelného přispěním Petra Fialy coby premiéra vlády předsednické země EU je to, že k tomu dojde o rok později.
Všeobecnému růstu cen pak nezabrání ani dříve avizované opatření, které by mělo zlepšit předvídatelnost a cenovou stabilitu celého systému, o kterém se debatovalo na Evropské radě před necelým měsícem. Spočívá v uvolňování nových povolenek na trh v případě, že by jejich cena začala prudce růst. Potíž je však v tom, že tím se cenové skoky jenom odsunou. Celý systém je totiž založen právě na omezeném počtu povolenek odpovídající „povolenému“ objemu emisí CO2, který lze do atmosféry vypustit. A ten je neměnný. Jinými slovy, když budou povolenky uvolněny na trh dříve, tak se rychleji „spotřebují“, ale jejich nedostatek se nakonec stejně projeví. Jenom o něco později. A o to rychleji pak poroste jejich cena a následně i celková cenová úroveň. A spirála inflace se roztočí…
Evropská vrchnost zkrátka levné energie nechce. A to přesto, že uznává, že právě jejich vysoká cena je problémem nejen pro domácnosti, ale především pro unijní firmy a jejich konkurenceschopnost. Ale její opatření proti drahým energiím nejsou ničím jiným, než oním pověstným „vytloukáním klínu klínem“. Definovali jej v akčním plánu pro dostupné energie, ve kterém mimo jiné navrhují snížit jejich cenu snížením energetických daní na nulu a úhradu rostoucích poplatků z veřejných rozpočtů. Což je samozřejmě nebetyčná blbost, protože ty nejsou plněny z ničeho jiného než z daní občanů a firem. Takže tím, že se jim na jedné straně uměle uleví v cenách energií a rozdíl doplatí erár, tak o to více zaplatí na daních. Náklady tedy opět ponesou spotřebitelé a jiná bude pouze forma jejich úhrady.
Evropská vrchnost prostě dosáhla opět svého a Green Deal bude pokračovat dál, aniž by alespoň přibrzdil. Volání členských států po jeho zmírnění byla oslyšena a opět se tak ukázalo, kdo v EU skutečně vládne. Rozhodně tedy neplatí, že její občané a hesla o tom, že „EU jsme my“ jsou tak zase o něco směšnější. Bruselský vlk se zkrátka nažral.
Zatímco občané utrpěli…
Psáno pro deník TO. Aktualizováno
Kateřina Lhotská
Kéž by se to za Babiše podělalo
Ani téměř dva měsíce po parlamentních volbách se nedokázali někteří voliči bývalé vládní koalice smířit s její porážkou. Svoji frustraci projevují mimo jiné přáním, aby vláda Andreje Babiše přinesla České republice problémy.
Kateřina Lhotská
Konec financování politických neziskovek erárem?
Od zveřejnění návrhu programového prohlášení vznikající vlády rozebírá odborná i laická veřejnost především jeho ekonomickou část. Větší pozornosti tak unikl jeden podstatný bod – plán na řešení otázky tzv. politických neziskovek.
Kateřina Lhotská
Vzpoura proti Bruselu
Nejspíše ještě nějaký ten týden potrvá, než se ujme moci nová vláda vzniklá na základě výsledků nedávných parlamentních voleb. Nicméně se už zformovala vládní koalice a ta zveřejnila své programové cíle.
Kateřina Lhotská
Kampaň neskončila, kampaň trvá
Ti, co doufali, že po uzavření volebních místností a spočítání výsledků se konečně zklidní vášně a bude na nějakou dobu klid, musí být zklamáni. Kampaň totiž neskončila, ale stále trvá.
Kateřina Lhotská
Vládu levice střídá vláda levice
I přes různě se vynořující kauzy mající dopad na utváření nové vlády Andreje Babiše je jedno jasné – vládu levice vystřídá vláda levice. Což není pro pravicového voliče ta nejlepší zpráva. Není však levice jako levice.
Další články autora
