Brusel pošle „správným“ médiím a neziskovkám přes 200 miliard
Samozřejmě to nebude zadarmo. Konkrétní prostředky sice zatím nejsou schváleny, ale předběžně by mělo jít asi o 8,6 miliardy €. Což je zhruba 215 miliard korun. Program, kterým by měly být příslušné penězovody zastřešeny, se nazývá AgoraEU. Není tedy na škodu se s ním seznámit a podívat se na to, za co vlastně budou vybraná média a neziskovky peníze dostávat.
Důvodová zpráva obsahuje obvyklé floskule o „posilování společných hodnot jako je demokracie, rovnost a právní stát“ a také o „podpoře kulturní rozmanitosti Evropy“. A nechybí samozřejmě ani boj proti dezinformacím. Program AgoraEU má tato hesla naplnit cestou „posílení kultury, médií a občanské účasti s cílem zvýšit odolnost evropských demokracií“. S jeho prosazováním mají pomáhat kanceláře, které budou působit ve všech členských zemích. Program má celkem tři pilíře: Kreativní Evropa-kultura, MEDIA+ a CERV+. Podívejme se blíže na poslední dva.
Motivací pro vytvoření MEDIA+ je podle evropské vrchnosti potřeba posílit „nezávislá“ média tak, aby byla „odolná a konkurenceschopná“ a podpořit „svobodný, konkurenceschopný a rozmanitý mediální prostor“. Což jsou vzletná slova. Celé to má ale jeden háček. Respektive pořádný hák. Jak mohou být považována za nezávislá ta média, která dostávají peníze od evropské vrchnosti za to, že prosazují její politiku? A opravdu se posílí svoboda mediálního trhu tím, že budou některá média dotována a jiná se budou muset spolehnout pouze na sebe? A která média tu podporu budou dostávat?
Asi by bylo velkým překvapením, kdyby se dostalo na ta, která jsou k politice EU kritická, o Green Dealu prohlašují, že je to nebetyčná blbost, která poškozuje unijní konkurenceschopnost, odmítají genderovou teorii a o nápadu sestěhovat lidi různých kultur na jedno místo a očekávat, že si padnou kolem krku, tvrdí, že je to nápad šílence. Naopak se dá čekat, že na napojení na unijní penězovody se mohou těšit média, která budou do zblbnutí opakovat, že díky Green Dealu se EU opět stane významným hospodářským a polickým hráčem na mapě světa, gendery se nedají spočítat, protože každým dnem přibývají nové a nové a bez imigrace z kulturně nekompatibilního prostředí bychom byli ochuzeni o nevšední zážitky s nově přišedšími. I když s tím posledním nelze nesouhlasit.
Pilíř CERV+ (Občané, práva, rovnost a hodnoty) má pak za cíl „prosazování základních práv, rovnosti, nediskriminace a občanské společnosti“. Jak už z názvu vyplývá, není zaměřen na média, ale především na neziskovky, jejichž prostřednictvím mají být do lidí pumpovány ty „správné“ názory na zásadní témata EU. V praxi to bude podle mne vypadat tak, že se budou prokrmovat neziskovky, jejichž zástupci budou například obíhat školy a tam strašit děti klimatickou krizí nebo je oblbovat pohádkami o genderu. K tomu budou prznit (v našem případě) češtinu a budou tomu říkat „prosazování nediskriminačního a nezraňujícího jazyka“. Takže běda tomu, kdo někomu považujícího se za sanitku řekne: „Ty pohřebáku“.
Suma sumárum znamená tento návrh, že vybraná média a neziskovky budou dostávat od evropské vrchnosti peníze na to, aby prosazovaly názory konvenující oficiální politice EU, a tedy horují pro Green Deal, genderovou teorii, multikulturalismus a hlubší integraci unie. Prostě woke ideologii. To vše za peníze občanů EU. Ti si tak budou svoji převýchovu ve „správné Evropany“ sami platit. A aby to někde nepochopili nějak nesprávně a peníze nedostal třeba i ten, kdo je k EU kritický, zřídí evropská vrchnost v jednotlivých zemích kanceláře AgoraEU, které už dohlédnou na to, aby se to nestalo a penězovody vedly jenom k tomu, kdo si to svojí servilností zaslouží.
Ostatně soudím, že Evropská unie ve své polisabonské podobě musí být zničena!
Psáno pro deník TO
Kateřina Lhotská
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