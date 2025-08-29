Brusel chce šmírovat naše soukromí
Jde konkrétně o tzv. „chat contol“ jehož zavedení si dalo jako jednu z programových priorit Dánsko v rámci svého aktuálně probíhajícího předsednictví. Co je jeho předmětem? Digitální platformy by podle něj měly mít za povinnost skenovat veškerou on-line komunikaci, jestli se v ní nevyskytuje nějaký nezákonný nebo „nebezpečný“ obsah. Jinými slovy by přestala být soukromá jakákoliv komunikace prostřednictvím různých chatovacích aplikací nebo třeba e-mailu.
Nejde o návrh úplně nový. Něco podobného se řešilo už v roce 2022, kdy se však nepovedlo najít shodu, což se pak opakovalo jak vloni, tak i na jaře letošního roku, kdy se neujal návrh Polska na jeho zavedení na „dobrovolné“ bázi. Teď tedy přichází Dánsko a deklaruje, že vše dotáhne do „zdárného“ konce. „Zdárného“ tedy z pohledu milovníků šmírování…
V posledních dnech otevřela toto téma konečně i naše média a tím pádem byli donuceni i politici k tomu, aby se k němu vyjádřili. Petr Fiala návrh na zavedení „chat control“ razantně odmítl a přislíbil, že bude hledat cesty pro jeho zablokování. Což zní sice sympaticky, ale vzhledem k tomu, že náš pan premiér je mistr v disciplíně „pružná změna názoru“, tak bych rozhodně nedala ruku do ohně za to, že svůj odmítavý postoj později nezmění. Je ostatně před volbami a v tomto období platí více než kdykoliv jindy ono okřídlené „slibem nezarmoutíš“...
Nicméně prosazení „chat control“ brání také postoj Evropského soudu pro lidská práva. Ten se totiž v roce 2023 proti prolomení šifrování soukromé komunikace postavil. Ovšem pokud jde o hledání způsobů, jak lézt lidem do soukromí a oslabovat tím jejich práva, tak je EU neuvěřitelně kreativní. S čím konkrétním Dánsko přijde, je však zatím zahaleno tajemstvím. Vše se nejspíš dozvíme až po 14. říjnu, kdy by návrh měl projednávat Evropský parlament.
Předkladatelé a zastánci „chat control“ zdůvodňují nutnost jeho zavedení ochranou dětí před sexuálním zneužíváním. Jde tedy o podobnou taktiku, jakou použila evropská vrchnost při prosazování DSA. Tehdy také prostřednictvím deklarování ušlechtilých pohnutek prosadila něco, co je lehce zneužitelné k omezování osoby slova a plíživému zavádění cenzury. Podobně zneužitelný je pochopitelně i „chat control“. Jakmile bude totiž jednou soukromí v on-line komunikaci prolomeno, nikdo nezajistí, že to nebude zneužito k zachycování i jiného obsahu než nezákonného. Třeba „nesprávných“ názorů.
Nicméně snaha o zavedení „chat control“ má ještě jeden aspekt. Dělá vlastně ze všech občanů EU „sprosté podezřelé“. Doposud totiž bylo možné lézt lidem do soukromí pouze v případě důvodného podezření, a tedy na základě rozhodnutí soudu. A prosazení „chat control“ by také vedlo k posílení autocenzury. Podle průzkumů si dnes u nás dává na veřejnosti pozor „na ústa“ více než polovina lidí (zde a zde), ale v soukromí se doposud mohli vyjadřovat otevřeně. Po zavedení „chat control“ aby si však dávali „pozor na prsty“ i v on-line soukromé komunikaci. Co kdyby jimi na klávesnici náhodou naklepali něco „závadného“…
Úsilí evropské vrchnosti prolomit soukromí on-line komunikace je však také dalším dokladem, jak to jde v EU se svobodou z kopce. Ve svobodné zemi totiž nejsou občané automaticky považováni za „sprosté podezřelé“, které je nutné neustále kontrolovat, zda neudělali něco nezákonného nebo „nesprávného“. To jsme znali za minulého režimu a s jeho pádem jsme se domnívali, že se podobné praktiky již nikdy nevrátí. Bohužel se však ukazuje, že to bylo očekávání naivní. Technický vývoj se však nedá zastavit, a tak na to jde evropská vrchnost přeci jenom o mnoho sofistikovaněji. Místo špiclů a práskačů nasazuje technologie.
To je však nejspíš jediný rozdíl…
Psáno pro deník TO. Aktualizováno
Kateřina Lhotská
To jsme na tom tak špatně, že se musíme srovnávat s Ruskem?
Všimli jste si, kolik lidí reaguje na jakoukoliv kritiku evropské vrchnosti a její politiky poznámkou, že v Rusku je to horší? Jako by pro nás měla být tato země měřítkem, se kterým se chceme srovnávat.
Kateřina Lhotská
Rozhodnou volby soudy?
Poté, co státní zástupce podal žalobu pro podněcování k nenávisti na Tomia Okamuru a SPD za předvolební plakát s „doktorem“, nastala u nás unikátní situace – oba šéfové nejsilnějších opozičních uskupení čelí trestnímu stíhání.
Kateřina Lhotská
Sebereflexe po bruselsku
Postupná ztráta konkurenceschopnosti EU způsobená zpackanou „zelenou politikou“ a přeregulovaností ekonomického prostředí nutí evropskou vrchnost nějak reagovat. Kdo by však čekal důkladnou sebereflexi, ten by se načekal.
Kateřina Lhotská
Když nevíš kudy kam, vraz tam Rusko
Pamatujete, jak byla v roce 2016 po vítezství Donalda Trumpa v prezidentských volbách média plná „přesvědčivých důkazů“ o tom, že mu k němu dopomohlo Rusko? Jedním z těch nejsilnějších byly zpráva CIA o jeho vměšování do voleb.
Kateřina Lhotská
SPOLU „udělalo sociální systém udržitelnější“. Akorát, že vůbec…
Koalice SPOLU se opakovaně chlubí tím, že za její vlády se stál náš sociální systém udržitelnějším. Tedy, že zefektivnila sociální výdaje a zajistila jejich dlouhodobou financovatelnost. Potíž je, že nic z toho není pravda.
|Další články autora
Těhotná Demi vzrušila Ameriku. Skandální portrét ukázal, že mateřství je sexy
Seriál Dnes už je to otravná móda, ale na začátku devadesátých let ta fotka znamenala skutečnou revoluci....
Erotický portál zveřejňuje fotky italských političek. V galeriích je i Meloniová
Italské političky kritizují erotický portál, který bez svolení zveřejňuje jejich fotografie. Pod...
Tragédie na Klatovsku. Smrt hocha na brigádě řeší policie jako ublížení na zdraví
Kriminalisté z Klatov se zabývají tragickou událostí, která se ve středu ráno stala ve firmě ve...
Prázdné pláže, všude strážci. Rusové popisují Kimův resort, udivila je čistota
Ruští návštěvníci, kteří navštívili nový severokorejský resort Wonsan Kalma, popisují, že je všude...
Za Prahou je na prodej vila, kde se skrýval Che Guevara s milenkou
V nabídce realitní kanceláře XREAL se objevila prvorepubliková vila, která se nejenom nachází na...
Byl posedlý myšlenkou zabíjení dětí, popsal prokurátor střelce z Minneapolisu
Ačkoliv neměl útočník z Minneapolisu podle policie žádný konkrétní motiv, byl posedlý myšlenkou...
Jste proruský, vmetl Hřib šéfovi Motoristů. Vy zase pročínský, kontroval Macinka
Vysíláme Předvolební duel Rozstřelu mezi předsedou Pirátů Zdeňkem Hřibem a šéfem Motoristů sobě Petrem...
Šéfka žalobců uspěla s dovoláním, soud musí znovu projednat útok nožem u baru
Nejvyšší soud nařídil Vrchnímu soudu v Praze, aby znovu rozhodl v kauze útoku před plzeňským barem....
USA zrušily celní výjimku pro zásilky menší hodnoty. Platila téměř 100 let
Spojené státy po asi sto letech ukončily celní výjimku pro balíky z ciziny, která dosud platila na...
- Počet článků 344
- Celková karma 35,94
- Průměrná čtenost 4276x