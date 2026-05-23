Z kopce jsem rychlejší než manžel. Víme proč.

Vyrazili jsme na přehradu. Oficálně trénovat, neoficiálně na langoše. Cestou jsme byli sportovně poníženi důchodci, rodinkou s kočárkem a gravitací. Ale z kopce jsem nakonec svého muže porazila. Fyzika to vysvětlí.

Trénink pokračuje.

Vyrazili jsme na přehradu. Na kolech. Oficiálně trénovat. Neoficiálně na langoše. Bez motivace nejedu. Výrazná radost z pohybu se u mě totiž dostavuje až ve chvíli, kdy za zatáčkou spatřím stánek s občerstvením.

Zdeněk po pár kilometrech hlásí: „Oni jedou na těch kolech mnohem rychleji.“ Slovem „oni“ myslí v podstatě kohokoliv. Důchodce, rodinky, děti na odrážedle. Všichni tito nás dokážou sportovně ponížit. Nemá rád, když nás někdo předjede. Bere to osobně. Jako útok na čest naší výpravy.

Největší potupa nastává, když naše letka, tedy já a Zdenda, někoho předjedeme. Třeba tu rodinku s malými dětmi. Já si oddychnu, že to mám za sebou. Jenže za chvíli nás rodinka předjíždí zpátky. Za to dostávám vždy výtky, že jsem nedokázala dodržet tempo a „musíme je zase předjíždět.“

Nejvíc se za mě Zdenda stydí, když před přechodem pro chodce seskočím z kola a kolo vedu. V tu chvíli se můj muž vzdálí, dívá se na druhou stranu a předstírá, že mě nikdy neviděl. Že mě náhodně potkal u přechodu a vůbec netuší, proč ta paní vede kolo jako kozu na provázku.

Jelikož Zdendovi neunikla moje poslední reportáž, udržel se s kontrolou překvapivě dlouho. Načež, když jsem si v kopci nenápadně zapnula turbo, slyším vedle sebe: „Tady motor nepotřebuješ. Já ten prst vidím.“

Zajímavé ale je, že z kopce zrychluji jako drak. Chtěla jsem napsat „vlasy vlají“ (ale pod přilbou nevlají), brzdy v pohotovosti, v očích odhodlání a lehká panika. Z kopce jsem dokonce rychlejší než Zdenda.

Proč asi.

Tíhové zrychlení tělesa je závislé na hmotnosti, víme. Fyzika je neúprosná. A konečně se ukazuje, že všechny ty roky poctivé přípravy měly smysl.

Takže příště už asi langoš nebude.

Maximálně jeden.

Napůl.

Autor: Lenka Malíková | sobota 23.5.2026 18:00 | karma článku: 0 | přečteno: 7x

Lenka Malíková

  • Počet článků 16
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 797x
Vážná témata a fakta nehledejte. Nadsázku a humorné zhodnocení i znehodnocení zážitků uplynulých dnů obyčejné kočovné ženské. Sem tam chytnu vážnou slinu, ale z toho jsem sama v rozpacích. :-)

