Z kopce jsem rychlejší než manžel. Víme proč.
Trénink pokračuje.
Vyrazili jsme na přehradu. Na kolech. Oficiálně trénovat. Neoficiálně na langoše. Bez motivace nejedu. Výrazná radost z pohybu se u mě totiž dostavuje až ve chvíli, kdy za zatáčkou spatřím stánek s občerstvením.
Zdeněk po pár kilometrech hlásí: „Oni jedou na těch kolech mnohem rychleji.“ Slovem „oni“ myslí v podstatě kohokoliv. Důchodce, rodinky, děti na odrážedle. Všichni tito nás dokážou sportovně ponížit. Nemá rád, když nás někdo předjede. Bere to osobně. Jako útok na čest naší výpravy.
Největší potupa nastává, když naše letka, tedy já a Zdenda, někoho předjedeme. Třeba tu rodinku s malými dětmi. Já si oddychnu, že to mám za sebou. Jenže za chvíli nás rodinka předjíždí zpátky. Za to dostávám vždy výtky, že jsem nedokázala dodržet tempo a „musíme je zase předjíždět.“
Nejvíc se za mě Zdenda stydí, když před přechodem pro chodce seskočím z kola a kolo vedu. V tu chvíli se můj muž vzdálí, dívá se na druhou stranu a předstírá, že mě nikdy neviděl. Že mě náhodně potkal u přechodu a vůbec netuší, proč ta paní vede kolo jako kozu na provázku.
Jelikož Zdendovi neunikla moje poslední reportáž, udržel se s kontrolou překvapivě dlouho. Načež, když jsem si v kopci nenápadně zapnula turbo, slyším vedle sebe: „Tady motor nepotřebuješ. Já ten prst vidím.“
Zajímavé ale je, že z kopce zrychluji jako drak. Chtěla jsem napsat „vlasy vlají“ (ale pod přilbou nevlají), brzdy v pohotovosti, v očích odhodlání a lehká panika. Z kopce jsem dokonce rychlejší než Zdenda.
Proč asi.
Tíhové zrychlení tělesa je závislé na hmotnosti, víme. Fyzika je neúprosná. A konečně se ukazuje, že všechny ty roky poctivé přípravy měly smysl.
Takže příště už asi langoš nebude.
Maximálně jeden.
Napůl.
Lenka Malíková
