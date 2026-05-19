Varování pro ženy: elektrokolo pro manžela není dobrý nápad
Minulý týden jsme se Zdendou vyrazli na kolech do Křtin. Já na elektrokole, on se svou důstojností a elánem na svém trendy horském kole.
Abych to zkrátila. Cesta tam i zpět byla pro mého manžela natolik dehonestující zážitek, že to urychlilo jeho rozhodnutí pořídit elektrokolo ještě před padesátkou. Zaradovala jsem se bláhově, že se zvětší rádius našich okruhů. Netušila jsem, co mě čeká.
Nyní Vám nastíním jak probíhají naše společné výlety na elektrokolech. Milé dámy, jejichž manželé ještě elektrokolo nemají, zvažte, zda je k této koupi ponoukat. Zvláště pokud jsou vaši manželé v produktivním věku orientovaní na výkon.
Již pár metrů za vrátky naší zahrady Zdenda vydává první pokyn:
„Vypni to“
Jsem trénovaná a už vím, že si nemám brát osobně, ale technicky.
Znamená to: „Vypni motor na elektrokole“
Musím poznamenat, že můj muž je šetřivý. Rozhodl se, že během našich vyjížděk bude šetřit také energii v mojí baterii.
Motor si smím zapnout pouze do těch nejprudších táhlých kopců, kde hrozí, že zemřu vyčerpáním, případně mě srazí nějaké auto, jelikož kličkuju jako zajíc. Zapnout motor však nemohu na plný výkon. Silnější stupně jsou určeny patrně pouze pro evakuaci obyvatelstva, nebo úprk před medvědem.
Cením však Zdendovu snahu neustále kontrolovat stav mojí baterie. To se děje několika různými způsoby. Kontrola probíhá před kopcem, během výjezdu na kopec, na kopci a také za kopcem.
Výslech funguje formou otázek, na které musím neustále odpovídat, bez ohledu na to, že zrovna nemohu popadnout dech:
„Na kolik jsi jela?“
„Kolik jedeš?“
„Jela jsi tak celý kopec nebo jsi jela jinak?“
„Ty máš zapnuté turbo?“
„Tady Ti stačí eko.“
Pokud nezvládnu odpovědět, Zdenda najíždí vedle mě zkontroluje si nakukováním na displej sám, aby se ujistil, zda jsem neprojela příliš mnoho, kolik zbývá a zda dojedu a nebo jestli nekecám. Parametrů, které musí kontrolovat, porovnávat a analyzovat na obou kolech je hodně.
Kontrola samozřejmě pokračuje i na pauze:
„Ty už máš druhý krajíc? Chceš malou nebo velkou zmrzlinu?“
Neodvážila bych si dát samozřejmě velkou zmrzlinu, abych příliš nezatížila motor svého elektrokola. Zmrzlinu dostanu pouze, pokud moc často nezapínám motor.
Upozorňuji, že i Zdenda, jehož známe jako laskavého a ohleduplného manžela se na elektrokole mění v úsporného dozorce.
Nemusím ani dodávat, že v tom fofru, se nestíhám kochat, takže pokud se mě zeptáte, kde jsme byli, nevím. Nestíhám přečíst cedulku před vesnicí.
Takže děvčata, nemyslete si, že když si s chlapem pořídíte elektrokola a budete moci používat motor. Nebudete. Možná občas a pod dohledem. Já totiž můžu jenom občas a v modu eko.
Cyklovýletům zdar.
PS: Na fotografii zrobna Zdenda analyzuje kolik ještě ujedeme kilomterů
Lenka Malíková
Kde vás vítají a kde si připadáte jako obtížný hmyz. Zákaznický servis po česku i jinde.
Je u nás návštěva obchodů u nás stále občas zážitkem, na který se člověk musí psychicky připravit? Nebo se zákaznický servis zlepšuje dostatečně rychle?
Lenka Malíková
Není nad šampon z jablečného octa
Když zjistíte, že máte vlasy plné silikonů a sulfátů, je třeba konat. Vyrobit si vlastní šampon z jablečného octa.
Lenka Malíková
Kde je končí upřímnost a začíná empatie? Kde končí empatie a začíná sebeobrana?
Shodneme se na tom, že empatičtí lidé nezraňují svým projevem ostatní? Pokud ano, pojďme dál. Moje kámoška říká poslední dobou čím dál tím častěji: "Lidi jsou tak zlí."
Lenka Malíková
Jak nám COVID zamával. S cestováním.
Jak nám COVID zamával z cestováním? Jak se změnil cestovní ruch? Dá se nyní cestovat s chutí a radosti, nikoliv se strachem? Kdy to skončí? Budeme už navždy cestovat pouze do Jeseníků a do Krumlova?
Lenka Malíková
Také jste dneska objevili tento balíček v aktovce?
Ráda bych vyjádřila svou vděčnost za skvělou okoralou zeleninu a nakvašené ovoce, které můj syn pravidelně nosí ze školy. Mé poděkování si přečtete v článku.
|Další články autora
Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?
Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon...
Jak dobře znáte úspěchy českého hokeje?
Česká hokejová reprezentace má za sebou desítky nezapomenutelných momentů, které se zapsaly do...
Pánové, zahoďte džíny a přestaňte se pařit. Králem vedra je len, ramie nebo konopí
V létě vás před horkem nemusí chránit jen klasické bavlněné šortky a tričko. Existuje celá řada...
Praha otevře na dva dny muzea zdarma. Které umělecké expozice navštívíte bez placení?
Hlavní město se v květnu opět připojí k celosvětové iniciativě, jejímž cílem je přiblížit...
Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství
Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla...
V ostravské zoo se narodilo 12 kolouchů, osm z nich patří k vyhubeným druhům
V ostravské zoologické zahradě se během jara narodilo 12 kolouchů, osm z nich patří v přírodě k...
Bývalá brněnská tovární hala se stala Šmeral Art Factory, otevře v červnu
Bývalá tovární hala v areálu brněnských strojíren Šmeral se po úpravě stává multifunkčním kulturním...
Kotě se zaseklo ve sklepě, hasič se k němu protáhl velmi stísněným prostorem
Hasiči na Prostějovsku vyjížděli v pondělí k netradičnímu zásahu – záchraně kotěte. To se v právě...
Chránili židovské kulturní dědictví. Jejich jména nově připomínají bronzové desky
Židovské muzeum v Praze zpřístupnilo veřejnosti památník válečným zaměstnancům a spolupracovníkům,...
Prodej pozemku na výstvbu rodinného domu v Karlových Varech
Karlovy Vary - Čankov
3 365 520 Kč
- Počet článků 15
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 831x