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Přežití v poušti aneb Kufr plný jistot

Lenka Malíková
Na cestu do Maroka jsem se připravila zodpovědně. Zatímco ostatní účastnice výpravy vsadily na minimalismus, já na důkladnou výbavu. Koneckonců, v poušti člověk nikdy neví, kdy bude potřebovat natáčky.

Moje kolegyně Magda jezdí ráda a často do Maroka. Má tam spoustu známých, vyzná se v místních poměrech a celkově to má prostě zmáknutý.Tak mě napadlo, že je nejvyšší čas vyrazit s ní do Afriky.

Opustit komfortní zónu, vrhnout se do náruče dobrodružství. Nejlépe s někým, kdo už tam byl a ví, do čeho jde a jak to chodí. Přípravy probíhaly hladce. Až do chvíle, kdy jsem Magdě položila zásadní otázku:

„Jak velký kufr si mám nabalit?“

Magda polkla, na chvíli se zamyslela a tiše odpověděla:

„Jaký chceš, Leni...však uvidíš.“

Sbalit se do malého kufříku je dovednost, kterou se zatím učím. Rozhodla jsem se tedy nic nepodcenit. Přece jen jedu do Afriky. Do pouště. Tam se může stát cokoliv. Nabalila jsem vše potřebné k přežití v náročných pouštních podmínkách, aby nebyl můj pobyt v poušti nijak ohrožen. Kufr jsem naplnila pěkně až po okraj. Ještě jsem na něj musela trochu zalehnout, aby šel zapnout. Ale podařilo se. Jsem zkušená cestovatelka.

Na letišti v Agadiru jsem zjistila, že naše zavazadla budou cestovat na střeše vozu. Naši průvodci tak mají díky mně zajištěný pravidelný silový trénink. Několikrát denně provádějí vzpěračské cviky s mým kufrem, ktery snaží vytlačit na střechu naší mafiánské Toyoty. Předpokládám, že na konci zájezdu budou mít ramena jako z fitka. A možná i kýlu.

Ostatní ženy z naší výpravy jsou zkušené cestovatelky. Takové ty dobrodružné typy, které jsou schopné sbalit se do mikrokufříku, odjet na poušť a k životu jim stačí rytmické večerní bubnování u ohně. Jedou s příručním zavazadlem, do kterého bych nenacpala ani svou kosmetickou taštičku.

Já mám pro jistotu i natáčky. Holky mě nemají mě vůbec za exota. S respektem obchazí můj velký kufr a vyjadřují obdiv, co vše jsem dokázala nabalit.

Mám pocit, že se jim začíná líbit. Občas si do něho sáhnou a něco si z neho vytáhnou. Pomalu se z nás stávají kámošky.

Komfortní zónu jsem tedy sice opustila, ale pro jistotu jsem si ji celou zabalila do kufru.

Další zážitky budou brzy následovat :-)

Autor: Lenka Malíková | pátek 6.11.2026 20:40 | karma článku: 0 | přečteno: 6x
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