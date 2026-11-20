Kolik velbloudů stojí evropské štěstí?
Nomádi v Maroku žijí v horách a na okraji pouště. Přijeli jsme k nim na návštěvu jako správní Evropané. Vybaveni fotoaparáty, mobilními telefony, značkovým oblečením a přesvědčením, že my máme všechno a oni nemají nic.
Připraveni pomáhat!
Vždyť ti chudáci žijí v takové bídě! Nemají pořádný dům, elektřinu, tekoucí vodu, šatní skříně, myčku. Nemají ani kde nabít elektrický kartáček!
Naštěstí jsme přijeli my.
Zástupci vyspělé evropské civilizace, abychom vnesli do jejich skromných životů trochu blahobytu.Vytáhli jsme dary.Propisky, bločky... věci, kterých máme doma plné šuplíky, ale je nám líto je vyhodit. Tak jsme je velkoryse převezli přes půl světa, abychom vykonali dobrý skutek.
Náhle se ve mě probudila Matka Tereza.
Pomohl mi k tomu pohled do hnědých, smutných oči jedné divenky. Šaty na cucky, z tenisek ji koukal zkrvavený palec, který si zrovna skopla o šutr. A tak jsem servala vlastní šperky. Co je Swarovski proti dětskému štěstí? A tak jsme rozdávali. A rozdávali bychom dál. Odjížděli jsme s nádherným pocitem. Říká se tomu evropský syndrom dobročinnosti.
A zatímco oni možná přemýšlí, k čemu mu bude další svršek, my už v duchu skládáme příspěvek na Facebook o tom, jak málo stačí k lidskému štěstí. Jenže pak jsme se začali o život nomádů zajímat trochu víc.
A náš krásný evropský obrázek začal dostávat trhliny.
Dozvěděli jsme se totiž, že někteří nomádi vlastní rozsáhlá stáda ovcí, koz či velbloudů. Že tato stáda představují značný majetek. Že někteří mají dokonce velmi slušné finanční prostředky.
A hlavně, že mnozí z nich takto žijí proto, že tak žít chtějí. Nečekané.
Je fakt, že jich jich ubývá. Představte si to nyní z druhé strany.
Sedíte si v klidu před svým obydlím, staráte se o rodinu, o zvířata, žijete si svůj život. V tu ránu se přivalí skupina lidí v drahých outdoorových bundách, v rukách mobily v pohotovosti. Nadšeně si fotí vaše kozy, stan, konvici na čaj a nejspíš i špinavý hrnek, který jste zrovna zapomněli umýt.
Pak se začnou dojímat nad vaším způsobem života, rozdávat propisky a jedna obzvlášť citlivá turistka ze sebe dokonce začne sundávat šperky.Kdo je tady vlastně atrakce?Život nomádů v horách a poušti je tvrdý, voda vzácná, zdravotní péče vzdálená a budoucnost nejistá.
My Evropani máme občas zvláštní schopnost považovat za chudého každého, kdo nežije jako my.
Přitom nám ani nedojde, že on by možná za náš způsob života nevyměnil ani jednoho velblouda.
PS: Zdendo, budu od Ježíška potřebovat nový náramek.
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