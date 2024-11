Kde vás vítají a kde si připadáte jako obtížný hmyz. Zákaznický servis po česku i jinde.

Je u nás návštěva obchodů u nás stále občas zážitkem, na který se člověk musí psychicky připravit? Nebo se zákaznický servis zlepšuje dostatečně rychle?

Byl jsem v restauraci. Servírka neuvěřitelně milá, usmívala se, dívala se do očí, vnímala nás. Fakt.

Žádné: „Proč jste si sem vůbec dovolili přijít?“

Jak často se tohle u nás stává ? Naštěstí čím dál tím častěji, ale vzpomeňme na staré časy a tradiční ponávratový kulturní šok:

Představte si takovou návštěvu obchodu xxx, který se prezentuje jako svatyně módy pro vybranou elitu. Obličej personálu z kamene, chybí už jen bílé rukavičky. Vstoupíte a máte pocit, že jste právě narušili klidový režim této „posvátné“ instituce. Pustit se do nákupu? To chce odvahu.

Prodavačka kolem vas hrdě protáhne, jelikož má důležitější úkol, pravděpodobně zahraňovat svět. Rovná ramínka, skládá trička, či řeší dodací listy s kolegyní prodavačkou. Jste prostě neviditelní.

Sbírám odvahu, pořádně čechrám hlasivky, ječím přes celou prodejnu:

„Dobrrrrýýýý den“

Trapné ticho střídá strohá odpověď - pokud máte šětstí.

Zkušenost pro zákazníka trapná a vyčerpávající.

V Americe a v západních Evropských zemích na to jdou jinak:

Jakmile jen špičkou boty překročíte práh obchodu, už zdálky slyšíte: „Nazdárek, jak se dneska máte, vítejte u nás! Když budeš něco potřebovat, stačí říct. „

Jakoby číhali na každého, kdo vstoupí. Jakoby čekali právě a jen na vás. To je pocit, hned na začátku. Navíc se ale překvapivě drží zpátky – žádné nucení do nákupu, sledování pohybu, či vlezlé otázky.

Prostě jen úsměv a „Děkujeme, že jste přišli“. Ostatní nechá na vás.

Pro tento prožitek z nakupování nemusíte jezdit vlastně až tak daleko. Rakušané ho zvádají též na jedníčku a při příchodu do obchodu se dočkáte pozdravu. A je uplně jedno, že zrovna nemáte den a mračíte se na celý svět.

Rozdíl je i v odchodu z obchodu. Pochválí obdivně výběr saka s dýňovým dekorem: „To jsou ale roztomilé malinkaté dýněčky, ty vám budou slušet.“ Vše pečlivě zabalí a rozloučí se: „Díky drahoušku, užij si krásný večer“ a opět pohled do očí.

Samozřejmě, že nečekám, že mi bude říkat prodavačka v lokálním marketu říkat drahoušku...ale trochu osobnější přístup by občas neuškodil.

Základní rozdíl vidím v tomto: Na západě vždy zdraví prodavačka přicházejícího zákazníka. Vždy mu dá jajevo, že si všimla, že přišel. Hned od počátku navodí příjemnou atmosféru. Půl práce hotovo.

Ačkoliv se zákaznický servis u nás zlepšuje, pozdravení vcházejícího zákazníka stále chybí.

A netvrďte mi, že američanky mají méně práce, více peněz a že klienti jsou příjemnější, jelikož to absolutně není pravda. Vím, to, jelikož jsem tam taky makala. Makají víc jak my, kolikrát v horších podmínkách. A zákazníci je umí pořádně potrápit.

Sama stavím své podnikání právě na základech, které jsem nabyla v zákaznických službách za mlada, právě ve státech.

Naučila jsem se klienta získat a udržet, pečovat o něj, přitom ho dovést do cíle a zakončit obchod s úsměvem ku vší spokojenosti. Je to škola, kterou jsem okoukala právě tady za roky v restauracích, hotelech, obchodech. Vždyť zákaznický servis je klíčová součást obchodu a skrytá obchodní strategie: Spokojený zákazník se vrací. Buďme na něj milí.

Je jasné, že každá kultura má svá pravidla zdvořilosti a ta se liší. Možná naše prodavačka čeká na pozdrav od vstoupivších do obchodu a potom se namaže na chleba sama.

Jak to vnímáte Vy?

Máte pocit že se u nás zákaznický servis zlepšil, nebo stále sbíráte odvahu pozdravit?