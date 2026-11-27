Jak jsem v Atlasu závodila s oslem
Pro pohyb v horách ideální kombinace. Než jsme vyrazily, bylo třeba vyřešit několik zásadních technických otázek. Nosnost. Chat gpt mi vysvětlil, ze v moji váhové kategirii se jizda na mule nedoporučuje.
Obezřetnost tedy je na místě. Za druhé palivo. Co se do muly tankuje? Jaký má dojezd a jak poznám, že dochází palivo?
Zásadní však je, jak se na mulu leze.Mula není žádný poník. Je to poměrně vysoké zvíře. Její konstruktéři zřejmě předpokládali přiměřenou tělesnou zdatnost, kterou ovšem průměrný evropan již nedisponuje.
Nasedá se takto:
Postavíte se na kámen, uchopíte sedlo a ladným švihem přehodíte nohu přes hřbet zvířete. Jednoduché. Pokud jste mladá, pružná a máte za sebou několik let gymnastické průpravy.
V opačném případě nastává drobná komplikace.
Noha se sice zvedne, ale nikoliv do požadované výšky, tělo se začne naklánět a následně sunout dolů...Naštěstí je přítomný zkušený mulař, obeznámen s nedostatečnou pohyblivosti evropských turistek a potlačí zadek směrem vzhůru.
Důstojnost zůstala dole na kameni, ale sedíte na hřbetě koně po lobotomii.
Když jsme měly teoretickou přípravu za sebou, nastal čas vyrazit.Vyskytl se ale matematický problém.
My jsme tři. Muly dorazily dvě.
Jelikož jsem nechtěla zbytečně komplikovat organizaci výpravy, nabídla jsem že půjdu pěšky.Vyrazily jsme. Čerstvý horský vzduch, nádherná příroda, majestátní vrcholky Atlasu. Co víc si přát. Avšak. Mula chodí rychleji než člověk. A to podstatně. Zatímco moje spolucestující se pohodlně pohupovaly v sedlech a kochaly se okolní krajinou, já za nimi začala zrychlovat krok i dech.
Výlet nabýval nečekaně sportovního charakteru.
Mohla jsem samozřejmě zavolat, ať zpomalí. Přece ale nebudu přiznávat, že nestačím mule. Na závěr výpravy se nade mnou přece jen slitovali a na chvíli mě také posadili na mulu.
Vždyť do Velkého Atlasu jsem přijela obdivovat hory. Ne závodit s oslem.
Měla jsem čas porovnat tento dopravní prostředek s velbloudem.
Dospěla jsem k závěru, že mula je pohodlnější než velbloud.Velbloud při nasedání a sesedání provádí sérii nečekaných pohybů, při kterých se skládá k zemi, jako skládací metr.
Mula je proti tomu solidní, stabilní dopravní prostředek. Takový horský tereňák.
Jen při nasedání není třeba mít přehnané nároky na vlastní důstojnost.
Lenka Malíková
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