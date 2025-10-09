Svobodu člověka neurčuje politický režim, ale svobodné vědomí
Rodíme se do prostředí, s předem určenými podmínkami. Jak rosteme, začínáme si realitu kolem sebe uvědomovat a hodnotit. Pokud se nám nelíbí, bouříme se. Anebo taky ne. Tak se bouříme alespoň uvnitř. Vedeme své vnitřní boje o přežití v tomto „svobodném“ světě. Jsme přehlceni rozpornými informacemi přicházejícími ze všech světových stran a z mnoha rozdílných zdrojů. Lidé spolu mluví, ale neslyší se. Hašteří se a překřikují přesto, že jim jde často o stejnou věc. Přes clonu zmatků, šumů a nedorozumění to však ani nepoznají. Nepřáteli se často stávají ti, kteří by mohli být nejlepšími přáteli. Kdyby se zastavili a naslouchali si. Aspoň na chvíli. Jsme zmatení a přemýšlíme, kde jsme se to vlastně vyskytli a jestli jsme „tady“ správně. Ti vědomější vedou rozhovor sami se sebou na téma smyslu bytí a vlastní existence. Je mi jasné, že všichni nepřemýšlejí. Někteří zůstanou oddělení od svého svobodného vědomí. Jen jsou a přežívají zotročeni vnější realitou. Často po celý život.
Tedy co je pro mě SVOBODA, a kdy je člověk opravdu svobodný bez ohledu na politický režim?
Svobodní jste, když máte svobodné VĚDOMÍ. Když jste si plně vědomi sami sebe, v tomto světě znáte své místo, a máte odvahu své svobodné vědomí projevit. To je svoboda. Nebát se být sám sebou, nebát se být autentický. To je vědomá svoboda. Má svůj zdroj uvnitř člověka. Tento zdroj nemůže nic z vnějšího světa zničit, oslabit ani odstranit. A věřte, že je jen velice málo těch, kteří Vám od chvíle Vašeho příchodu na tento svět, pomáhá tento vnitřní zdroj budovat. Právě naopak. Dnešní společnost vychovává k poslušnosti. K poslušnosti myšlení. Vědomé svobodné myšlení je ta nejsilnější zbraň proti nesvobodě.
Takovou svobodu si musíte vybudovat sami. Soustavnou, trpělivou a neutichající prací na sobě. Vnitřními vzpourami a odvahou jim čelit, posilujete své vědomí sebe sama vůči vnějšímu světu. Nepřijímejte nic, aniž byste věděli, proč TO přijímáte. Nebuďte líní myslet a přemýšlet do hloubky a v souvislostech. Ověřujte si informace z různých zdrojů, než je učiníte svoji součástí. Zejména však pracujte na své INTUICI, naučte se jí používat a věřit jí. A nikdy o sobě nepochybujte. Vy nejlépe víte, kdo jste. Nenechte si vnutit nic jiného.
Ale POZOR !
Vědomá svoboda není o nastavení ve smyslu trvalé rebelie nebo dokonce radikalismu. Je klidnou silou, která se nebojí ozvat ve chvíli ohrožení vlastní integrity a sebeurčení. A často to bolí.
Svoboda jde ruku v ruce s odvahou a ochotou převzít odpovědnost. Odpovědnost za svůj život a činy. Tím i spoluodpovědnost za celé společenství. Nejsme oddělené „jednotky“ žijící na sdíleném území. Jsme propojenější více, než si mnozí z nás uvědomujeme. Jsme jako buňky v jednom těle, kterým se bude dařit, pokud se budou vzájemně podporovat, ochraňovat, povzbuzovat, zkrátka spolupracovat. Každá buňka má rovněž svůj život. Musí se sama snažit mít jej co nejdelší a nejzdravější, ve svém zájmu i v zájmu ostatních. Společnost je jeden trvale provázaný a spolupracující organismus. Celý svět je takový. Ti, kteří si myslí opak, přesvědčeni o své nadřazenosti a nepotřebnosti druhých, se mýlí a doplatí na to. Vlastně doplatíme všichni. Jsme propojeni.
Můžeme se pochlubit národem skutečně svobodných lidí, ve světle uvedeného? Těším se na komentáře😊
Lenka Lipovská
Nejdříve jsem „JE“ stíhala, nyní „JIM“ pomáhám „odpovědně žít a nezlobit“
Jak se z vyšetřovatelky obecné kriminality stala sociální pracovnice pro osoby sociálně vyloučené. Proč jsem upřednostnila prevenci a pochopení před represí a odsouzením..
