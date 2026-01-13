Nízká životní úroveň a svoboda volby
Svět začíná být místem, ze kterého je mi opravdu úzko. Jsem idealista a snílek, když si přestavuji společnost lidí šťastných, morálně integrovaných a eticky smýšlejících, vzdělaných a duchovně se vyvíjejících. Lidí chovajících se zodpovědně ke svému životu i k celé společnosti, plně si uvědomující, že každý spokojený, zodpovědný a prosperující občan je přínosem pro celou společnost.
Krásná představa, tolik vzdálená od dnešní reality. Stáváme se společností přežívajících. To je smutná skutečnost. Chudoba se zrcadlí na každém rohu. Stačí vyjít do ulic a rozhlédnout se kolem sebe. Životní situace hraničící s chudobou se týká často i těch, kteří mají několik zaměstnání. Snaží se žít zodpovědně, přesto přežívají, a neobejdou se bez pomoci státu. Stávají se nedobrovolně závislými na systému sociálních dávek. Neutěšené životní situace mohou vést k úzkostem, deprivacím, depresím a zvyšujícímu se počtu psychiatrických pacientů.
Co je však horší, vedou často k rezignacím. Člověk má pocit „snažím se a stejně svůj život prohrávám“. To je nebezpečný pocit, který může vést ke změně postojů vůči sobě, blízkému okolí, ke společnosti. Lidé nevidí světlo na konci tunelu. Jsou zaseknutí v přízemí Maslowovy pyramidy potřeb, a nejsou schopni stoupat výše, přes každodenní boj o přežití a zajišťování svých základních potřeb. Čím více takto rezignovaných a apatických jedinců, tím větší problém pro stát. Člověk jako občan je tím nejdůležitějším hybným prvkem celé společnosti, jako neustále se měnícího a vzájemně kooperujícího systému. Pokud se zasekne jeho rozvoj, přestane se rozvíjet a prosperovat celá společnost!
Dlouhodobá nízká životní úroveň, spojená s každodenním bojem o přežití, často vede k pocitům marnosti. Ochota žít zodpovědný život se snižuje. Každý potřebujeme cítit, že naše snaha nese pozitivní výsledky. Zodpovědný přístup k životu by měl vést ke zcela opačným pocitům, než je marnost a beznaděj. Měl by těšit. A jednoznačně by se měl vyplatit více, než život bez práce a na dávkách.
Život je pro většinu obyčejných lidí finančně neúnosný. Drahé a nedostupné bydlení, nízké až nedůstojné mzdy a platy, nekvalitní a často předražené potraviny. Odpovědnost? Jednoznačně na straně Vlády.
Protože zastávám názor :
„Základní sociální odpovědností státu je vytvářet takové podmínky, které vedou k sociální odpovědnosti každého občana, tj. především zajistit dostatečný počet pracovních míst za důstojnou mzdu/plat a optimální podmínky na straně životních nákladů.
Sociální spravedlnost neexistuje. Můžeme mluvit pouze o sociálně spravedlivém přístupu státu. Sociálně spravedlivý přístup státu musí zajistit rovné podmínky pro dosažení sociální pomoci pro všechny. Sociální odpovědnost státu však musí jít ruku v ruce se sociální odpovědností každého občana. Ten by měl, v rámci svých individuálních schopností a možností, činit vše pro to, aby pomoc od státu čerpal co nejméně, a skutečně jen po přechodnou dobu. Pro takový přístup však musí být ve společnosti vytvořeny podmínky.
Věřím, že většina občanů se chce chovat sociálně odpovědně, bohužel podmínky pro život v ČR jsou pro spousty doslova k nežití!! TADY VLÁDO konej především!!!“
Dlouhodobá nízká životní úroveň občanů, dle mého názoru, ohrožuje jeden ze základních principů demokracie – právo skutečně svobodné volby. Nelze hovořit o „vládě lidu“, pokud se lid, pod tíhou vlastní existence, o dění kolem sebe nezajímá. Nelze mluvit o svobodě, pokud se lid mění v němé otroky systému, bojující o přežití s neviditelnou koulí na noze. Mlčí, aby neztratili nedůstojně placenou práci. Mlčí, aby nepřišli o předražené nájemní bydlení. Žijí ve strachu z dalších dní, snadno zmanipulovatelní předvolebními sliby. Nepřemýšlejí o volbě s ohledem na udržitelný rozvoj společnosti. Rozhodují ze své dlouhodobé pozice přežívajících, a volí ty, kteří jim naslibují více za méně. Morální hodnoty a integritu volených neřeší. Jsou ochotni k volbě kohokoli, se stínem minulosti či přítomnosti, kdo jim slíbí možnou změnu z přežívajících na žijící.
Lze však v takovém případě mluvit o svobodné volbě?
👉 svobodné a demokratické volby jsou naplněny reálně, nikoli jen idealisticky, v případě, že volbu činí vědomí a skutečně svobodní občané. A to jen na základě svého nejlepšího svědomí a vědomí.
👉 o svobodné volbě nelze hovořit, pokud člověk volí pod tíhou vlastní tíživé existence přežívajícího, a v tu chvíli snadno zmanipulovatelného občana. Takový jedinec, rozhodující se ve stavu osobní nouze, volí TY, kteří slíbí více za méně. Hodí TO komukoli, kdo přislíbí naplnění jeho nejzákladnějších potřeb. Střechu nad hlavou, práci za slušnou odměnu....je taková volba ještě svobodná??
❗Snižující se životní úroveň občanů reálně ohrožuje a oslabuje principy demokracie. Lidé se stávají snadno zmanipulovatelnými a NE-svobodnými ve své volbě. Navíc se zvyšuje u občanů riziko vzniku postoje typu „za střechu nad hlavou se vzdám klidně i výrazné části své svobody!“ A to je skutečně nebezpečný postoj, který by se neměl v demokratické společnosti šířit.
DEMOKRACIE, SVOBODA, SPRAVEDLNOST.... krásná slůvka a ideály, kterým faktický život vdechují až činy, úmysly, volby a postoje jednotlivců i celé společnosti, včetně životních podmínek, které ve společnosti vládnou.
A co pro vás znamená svobodná volba??
Lenka Lipovská
Svobodu člověka neurčuje politický režim, ale svobodné vědomí
Proč nám politický režim nemůže svobodu dát ani vzít. A jsme, byť v demokracii, národem skutečně svobodných občanů. Nebo nás jen těší udržovat se v této iluzi...
Lenka Lipovská
Nejdříve jsem „JE“ stíhala, nyní „JIM“ pomáhám „odpovědně žít a nezlobit“
Jak se z vyšetřovatelky obecné kriminality stala sociální pracovnice pro osoby sociálně vyloučené. Proč jsem upřednostnila prevenci a pochopení před represí a odsouzením..
o životě, osobním i společenském vývoji, politice, filosofii...