Nejdříve jsem „JE“ stíhala, nyní „JIM“ pomáhám „odpovědně žít a nezlobit“
Nedávno jsem potkala známého, kterého jsem neviděla dobré 4 roky. Tehdy jsem ještě pracovala na kriminálce a věnovala se vyšetřování trestných činů spadajících do oblasti obecné kriminality, nejčastěji násilné, majetkové a mravnostní povahy. Jakmile jsem známého spatřila, malinko jsem zpanikařila a chtělo se mi „někam“ utéct. Známý je totiž skalním fanouškem SPD a stejně skalním odpůrcem osob, které hnutí SPD označuje za „nepřizpůsobivé“. Navíc je známý také malinko xenofobní a malinko více rasista. A NIKOLI, není policista, pokud to některé z vás právě napadlo. Pracuje v české firmě, vyrábějící od počátku do konce zaručeně české výrobky. Ale ano, máte pravdu vy všichni, které TO napadlo, protože policisté skupinu nepřizpůsobivých také zrovna nemilují. A zcela jistě jich spousta miluje T. Okamuru.
Útěk se nevydařil. Známý mě k mému zklamání poznal a k mé nelibosti oslovil. Vím, že to teď vyznívá, že proti němu snad něco mám. Vůbec ne, je to moc fajn člověk. Byl by ještě více fajn, kdyby se hezky usmál, a se sotva slyšitelným „ahoj“ pokračoval dál. Bohužel, tolik štěstí jsem ten den neměla...
„Nazdaaar Leni, tebe jsem dlouho neviděl. Jak se máš, co děláš, pořád chytáš ty „černý“ lumpy?“ (...ne, nechytám. Teď chytají oni mě, pokaždý, když si nevědí s něčím rady...)
„Ahoj Pavle, moc ráda tě vidím po tak dlouhý době (..jj vím, lhát se nemá...). Černý lumpy, no ty si vtipnej, kam na to chodíš“(hahaha...).
„No ptám se Leni, protože jsem potkal Vydrouše ( no tak to mě po....), a ten mi říkal, že už nejsi u cajtů 3 roky. Nechápu. Bylas tak dobrej fízl (jojo kdybys jen věděl). Co teda teď děláš?“(no nic ...pravda ho zabolí...když to chce..bývalej známej)
„Pájo, představ si, že dělám sociální pracovnici. To je viď. Takže vlastně pořád v oboru..pomáhám“ (a teď už bys ve vlastním zájmu měl raději jít a pokračovat dál ve svém denním poslání...)
„Sociální pracovnici..nepovídej. To mi k tobě vůbec nesedí, ty taková vostrá holka. A to tě baví? A jakou máš cílovku?“ (trefa do černýho..tak teď by ses měl něčeho chytit...).
„No Pavle, název organizace ti neřeknu, ale pracuji v odborném sociálním poradenství. Zkrátka pomáháme všem, kteří to potřebují.“ (...a teď už běž, ať ti nevyprodají oblíbenou značku piva)
„Počkej Lenko, to jako myslíš komu? Všem, který to potřebujou....to jako myslíš i „ty černý? To snad ne, si se zbláznila nebo? To jako nestačí, že jim stát sype flákačům a ty jim jako ještě pomáháš jo? (...a je to tady..)
„Pavle, fakt mě mrzí, co mi teď tady říkáš. Nebudu své nové profesní zaměření před tebou obhajovat. (...ten jeho výraz bych vám přála vidět)
„Víš co, už bych měl jít (faaakt, zrovna mě ten rozhovor s tebou začínal bavit). Mě mrzí, žes takhle skončila. Měla si takovou kariéru. Teď sloužíš neschopný a líný lůze. Všechny neziskovky by měli zrušit. Měj se.“ (no, věřím, že příště mě můj bývalý známý obejde velikým obloukem..).
Měli by všechny neziskovky zavřít? Sloužím neschopný a líný lůze?..o tom bych se ráda podělila příště. Popravdě, taková malá osobní empirická sonda „jak to vlastně s těmi nepřizpůsobivými je? byla rovněž motivací:-)
Zpět k Pavlovi. Bohužel, byl jen jedním z mnoha. Nevadí. Vždy jsem si dělala vše po svém, tak jak jsem to cítila srdcem. Pokud by byl Pavel malinko smírnější, dozvěděl by se, že pracovat s touto klientelou nebyl rozhodně můj sen. Zkrátka jsem zrovna hledala práci a tato práce si mě našla. Nějakou dobu jsem zvažovala, zda je to vůbec dobrý nápad. Nakonec jsem si řekla „proč ne?, zkusit se má vše“ (No, vše možná ne..). Svět neziskovek mě vždy lákal. Pracovala jsem ve veřejné správě, v soukromém sektoru. Tato zkušenost mi scházela. Navíc poznat z první ruky, jak to vlastně s těmi „lidmi na dávkách s nataženou rukou“ opravdu objektivně je, mě lákalo.
Ale abych odpověděla na otázku, kterou jsem si položila na začátku článku „Proč jsem upřednostnila prevenci a pochopení před represí a odsouzením?..Ano, policejní řady jsem opouštěla po téměř 21 letech mj. z důvodu, že mě ta práce prostě přestala těšit. Často jsem se při práci přistihla, že mě nejvíce baví si s lidmi povídat o jejich životech a příčinách vzniku problémů, které je dovedli až do mé kanceláře vysetřovatelky. Osudy některých mě skutečně brali za srdce. Největší potěšení jsem cítila, když lidé odcházeli a řekli mi něco v tom smyslu, že měli velký strach z policie, ale se mnou se rozplynul. Řekli mi, že mi děkují za podporu a za objevení světla na konci tunelu.
Uvědomovala jsem si, že nechci být posledním článkem jejich příběhu, ale spíš průvodcem na cestě a ukazatelem směru, který je přivede na hezčí místa, než jsou policejní úřadovny. Prevence je důležitý základ v každé oblasti lidského života. Efektivnější je problémům předcházet, než-li je posléze složitě řešit. Jsem přesvědčena, že po téměř třech letech od odchodu z policie, mě právě energie těchto myšlenek přivedla na současnou pozici.
Pracuji v odborném sociálním poradenství, kde jako tým pomáháme lidem hledat práci, bydlení, řešit dluhy a různé právní otázky a podání. Pomáháme s mnoha dalšími rozmanitými problémy, se kterými se na své cestě životem potýkají. Lidé sociálně vyloučení nebo sociálním vyloučením ohrožení. Lidé s trestní minulostí, někteří i s trestní budoucností. Lidé, kterým se ostatní raději vyhnou.
Život mě naučil nesoudit. Život mě naučil pochopit, že každý má svou cestu různě trnitou. Každý má právo začít znovu a lépe, pokud chce. Pokud chce, rádi mu pomůžeme. Věřím, že tím pomáháme celé společnosti. Člověk, který se s naší pomocí zvedne ze dna, začne slušně bydlet a pracovat, se stane odpovědným občanem, který prospívá celku. Věřím, že tím rovněž působíme preventivně proti kriminalitě, neboť společensky odpovědní občané se trestné činnosti zpravidla nedopouštějí.
o životě, osobním i společenském vývoji, politice, filosofii...