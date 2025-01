Zůstávám optimistkou

Přes všechna úskalí, která přináší vedení sociální služby, přes všechny těžkosti, kterými jsem si v loňském roce se svým týmem prošla věřím, že to, co děláme, dává smysl.

Proč si to myslím? Tohle ukážou vždycky vánoční svátky. Setkáváme se intenzivněji nejenom s klienty, ale také s rodinami a opatrovníky. Mluvíme spolu o tom, co se povedlo a co je zapotřebí změnit, zlepšit. Začali jsme kdysi mluvit především s klienty, co chtějí, co by jim zlepšilo život, jaká mají přání, co očekávají.

Tyto debaty mě vždy naplňují velkým optimismem a dávají mi sílu a chuť jít do všeho naplno. Letos jsme „rozjeli“ s klienty domova pro seniory vaření, pečení, a o Vánocích i pečení vánočního cukroví dle jejich receptů. Vlastně jsme zde začali (domov pro seniory nevedu dlouho) to, co je v domově pro osoby se zdravotním postižením běžné deset let. Právě vaření se setkalo s velkým ohlasem. Když odmyslím Vánoce, pak u nás jede tu cibulačka, tu nakládaný hermelín, pečené cokoliv, no a ty štrůdly!!! Jeden by přibral už z toho, když tento blog píšu.

Najednou se mnoho klientů „otevřelo“, chodí spolu vařit, popovídat si mezi sebou, dohadovat se, co právě do této buchty patří a co rozhodně ne. No a o Vánocích je to násobek těchto činností. Výzdoba, aktivity a tradiční pečení vánočního cukroví. Vzpomínání na vlastní Vánoce dříve doma… A když po svátcích mluvím s klienty a jejich rodinami, vidí velkou změnu, kterou jsme společně nastartovali. Poděkování mě hřeje neskutečně u srdce, ale není to jen o mě. Je to o celém týmu, bez nějž by ředitel sám nezvládnul nic. Ale co mě nejvíc těší a hřeje je slyšet díky, že jsme měli hezké Vánoce. Že to bylo prima mít kapra a strávit večeři v domově s celou rodinou.

Proč tedy zůstávám optimistou? Mám pocit, že přes všechny objektivní potíže, o které v sociálních službách tradičně není nouze, se daří změny k lepšímu. Kde je vůle, tam je cesta a spokojený klient je na té cestě cíl, ke kterému jsme loni udělali pár slušných kroků. Tak ať to letos klapne ještě lépe. A myslím úplně pro všechny!