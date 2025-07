Zamyšlení nad anonymy aneb Když dobrá práce vadí

V době, kdy jsem převzala k domovu pro osoby se zdravotním postižením ještě službu domova pro seniory, začaly se dít věci...

S kolegy jsme v domově pro seniory nastavili systém, tak, jak má fungovat, zamezili mnoha nekalostem a - začaly se dít věci. Už druhým rokem řešíme škodolibá udání za udáním. Oceňuji ty podepsané, alespoň je komu odpovědět. Ale těch je opravdu minimum.

Každé udání z jiného soudku a všechny mají společného jmenovatele – naprostou nesmyslnost.

A tak se u nás dveře netrhnou. Jedna kontrola střídá druhou, úředníci si mezi sebou pomalu podávají kliku. A výsledek? Vždy stejný: bez nálezu. Jen potvrzení toho, co víme – že svoji práci děláme dobře. A hlavně – že ji děláme poctivě, srdcem a ve prospěch těch, kteří nás potřebují nejvíc.

Pokaždé ptám – proč to někdo dělá? Co člověka vede k tomu, že vezme pero (nebo sedne k počítači) a v anonymitě vylévá svou frustraci na lidi, kteří dělají nelehkou práci? Je za tím závist? Pomluva? Neschopnost přijmout, že se něco daří a dříve nedařilo? Je to určitá zhrzenost? Je to radost z toho, že jeden můj dopis zaměstná hromadu lidí a bude zmytečně stát hromadu peněz...?

Na jednu stranu si říkám – nereagujme. Neztrácejme čas a energii vysvětlováním evidentního. Ale na druhou stranu cítím, že mlčení může být nebezpečné. Ne kvůli nám – naši práci prověřily desítky kontrol – ale kvůli atmosféře ve společnosti. Mlčení dává prostor lžím, a ty pak mají tendenci se rozlézat jako plíseň.

Proto tohle malé zamyšlení píšu. Ne jako výkřik do tmy, nechci si ani stěžovat. Je to spíš připomenutí, že za každým anonymem stojí konkrétní zloba. A že bychom se jako společnost měli víc ptát – proč je pro některé jednodušší posílat udání než podat ruku?

Poslední kontrola byla tento týden a přišla na udání, že vaříme z prošlých potravin a máme v kuchyni nepořádek, špatně potraviny skladujeme. My víme, že to tak není, zjistila to i kontrola, odešla jako obvykle, tedy bez nálezu.

Před dvěmi lety jsem nechávala likvidovat po předchozím vedení v domově pro seniory bedny prošlých kečupů, hořčic a konzerv, asi si někdo myslel, že ve stejných šlépějích půjde i nové vedení domova Sulická. No, nešlo a ani nikdy nepůjde!

Naštěstí vím, že většina lidí kolem nás je jiná – férová, přímá a slušná. A právě kvůli nim má smysl pokračovat dál. I když u toho občas musíme otevírat dveře dalším a dalším kontrolám, které pro nás nejsou příjemné. Navíc to jsou pro naše obyvatele cizí lidi, kteří narušují chod jejich domova.