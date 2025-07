Z deníku ředitelky domova: „Vezměte si mě k sobě.“

Na druhém blogu na jiné platformě se dělím o veselé i absurdní momenty z každodenního provozu v Domově Sulická. Snažím se přiblížit chod domova s určitou nadsázkou.

Občas mě psaní deníčku upozorní na něco jiného. Něco, co se člověku dostane pod kůži a na chvíli ho zastaví – i uprostřed dne plného schůzek a zařizování. Proto daleko vážněji o tomto tématu dnes a tady.

Když hodnotíme jednotlivé žádosti o přijetí do domova pro seniory, velmi pečlivě čteme žádost, hodnotíme zdravotní a sociální potřebnost člověka, který by chtěl u nás bydlet. Nedávno mi u jedné žádosti naskočila husí kůže. Nezvykle úhledné písmo. Pečlivý, krásně formulovaný text. A mezi řádky cosi hlubšího. Tiché volání o lidskou blízkost.

„Bydlím v pátém patře bez výtahu. Jsem tady sám. Manželka zemřela. Děti žijí v zahraničí. Kamarádi už odešli, nebo za mnou nemohou. Chci do domova. Nejsem nemocný. Zvládnu se o sebe postarat. Ale rád bych byl u vás v domově.“

Čteme stovky žádostí ročně. Tahle ve mě dlouho zůstane. Volání po lidské blízkosti, společnosti, obyčejném zájmu. Nejde tady o diagnózy a omezení, ale samotu. Touhu patřit někam, být mezi lidmi, být součástí – i ve stáří.

Samotu nenahradí asistenční služba na hodinu či dvě ve všední den. Samotu nezažene televize.

Sociální izolace seniorů je často podceňovaný problém. Nemusí jít o osamění v geografickém smyslu – stačí, když chybí lidský kontakt, rozhovor, pocit, že někomu na vás záleží. Jednoduše řečeno - můžete se cítit sami i mezi hromadou lidí. (Zároveň se nemusíte nutně cítit osamoceni, i když žijete sami.)

V České republice trpí pocitem osamělosti jeden ze čtyř seniorů, a u lidí nad 80 let toto číslo stoupá až na 40 %. Nejohroženější jsou ti, kteří žijí sami, ztratili partnera, mají omezenou mobilitu nebo chybí přátelé a rodina. Dlouhodobá samota může mít dopad nejen na psychiku, ale zhoršuje také fyzické zdraví a dokonce zkracuje život. Osamělost zvyšuje riziko předčasného úmrtí až o 26 %! Nemluvě o digitálním vyloučení - senioři, kteří nemají přístup na internet, trpí samotou ještě víc.

Sociální služby se často spojují s péčí o fyzické či mentální zdraví. Ale stejně důležitá je i ta třetí rovina – péče o duši. O lidskou blízkost. O to, že někde někomu na člověku záleží.

Pán na tom tak dobře zdravotně ani sociálně nakonec nebyl, bál se to říci, abychom ho přijali. Dnes je to muž, který se zapojil do života našeho domova, pookřál a já jsem za to ráda.