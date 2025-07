Z deníku ředitelky domova: „Dejte mi peníze mého otce – a to hned!“

Některé situace jsou natolik absurdní, že je nevymyslí ani scénárista. Píše je sám život – a velmi často se odehrávají za zdmi domova pro seniory.

Zatímco v zařízení pro osoby s mentálním postižením, kde působím delší dobu, spravují finance opatrovníci a systém má svá jasná pravidla, v domovech pro seniory se často ocitáme v šedé zóně. A právě tam vznikají situace, které vyžadují nejen pevné nervy, ale i hluboké pochopení a právní povědomí.

Největší nápor návštěv zaznamenáváme – nikoliv překvapivě – vždy kolem data výplaty důchodů. Návštěvy bývají milé, přátelské… Rodiče osobně vyplatí za návštěvu rodinám nějakou tu stovku. Všichni se usmívají a vše je zalité sluncem, i když pak klientovi nemusí zbýt ani na kávu, či šetří na doplatek za léky.

Jsou však i další příklady, které jsou za hranou a se kterými se nelze obecně smířit. Například: špatně orientovaný klient, který se v čase a prostoru ne zcela orientuje a potřebuje zvýšenou podporu.

Každý klient dostává měsíční vyúčtování, často ho vidí i příbuzní na pokoji klienta. Příbuzní si přečtou měsíční vyúčtování služeb, kde jsou i zůstatky finančních prostředků. Máme klienty, kteří z minulosti u nás mají i vyšší obnosy. Rodina z ničehož nic přijde do poklady s požadavkem „vybrat“ například 100 000 Kč z účtu tatínka. Bez souhlasu, s vědomím, že otec už nic nerozhodne. Se samozřejmostí, která bere dech.

Vysvětluji, že jako poskytovatel sociální služby nemohu bez výslovného souhlasu klienta nebo rozhodnutí soudu omezit či uvolnit jeho finanční prostředky.

„Dejte mi peníze mého otce – a to hned!“

V tu chvíli se ze mě, v očích rodiny, stává necitlivý a údajně arogantní úředník. Zadržuji finanční prostředky rodiny. Vysvětluji, že nejde o finance rodiny, ale tatínka. Občas padnou i výrazy, které by se spíše hodily do zoologické zahrady než do jednací místnosti.

Z mé strany rozhodně nejde o aroganci. Jde o ochranu klienta.

Domov není banka ani náhradní pokladna. Jsme tu především proto, abychom chránili důstojnost a bezpečí těch, kteří se ocitli v situaci, kdy se nemohou bránit sami. A to včetně ochrany jejich majetku před potenciálním zneužitím – i ze strany nejbližších.

Nejčastější a nejvíce zraňující věta, kterou v takových chvílích slýchám, zní: „Vo co vám jde, sakra?!“

Odpověď je jednoduchá:

Nejde nám „vo nic“. Jde nám o vše. O klienta. O jeho práva. O jeho bezpečí. O bezpečí i po finanční stránce.