Vezmu si neschopenku a hotovo

Rozmáhá se nám tu takový nešvar. Moc se o něm v sociálních službách nemluví, tiše ho přehlížíme, ale znáte to. Čeho je moc, toho je příliš. A moc dobře vím, že vstupuji na hodně tenký led.

Přijde mně to za ta léta v poslední době už opravdu za hranou. Nechci, a nikdy bych si to nedovolila fušovat lékařům do řemesla! Kolikrát jim asi nic jiného, než vypsat „kouzelnou“ univerzální omluvenku, ať už chtějí nebo ne. Jde mně o přístup z druhé strany. Tedy ze strany zneužívání neschopenek.

Bolí mě záda (koho dneska nebolí) a zvedám v práci lidi? Šup, neschopenka. Stále mi po té bronchitidě není úplně dobře? Šup a pracovní neschopnost se protahuje na měsíce. Bolí mě pořád koleno? Paní ředitelko, ještě mi to zase protáhli... na týdny až měsíce.

Chápu, že se lékař bojí, a ne všechny nemoci se zřejmě dají objektivně prokázat. Stejně tak chápu, že když je člověku ouvej, tak jde všechno ostatní stranou a rozhodně nechci nikoho motivovat přecházet nemoci a jet takzvaně na krav. Ale jako ředitelka velké firmy, která se stará často o prokazatelně chronicky nemocné či jinak zdravotně znevýhodněné lidi, si už někdy připadám tak trochu v zajetí dlouhých neschopenek. „Nemocného kolegu“ nemohu plnohodnotně nahradit a je to v už tak personální mizérii další nepříjemná mrzutost. Navíc, když má „pacient“ vycházku, tu dopoledne, ondy odpoledne a jsou k vidění třeba na plovárně. Nebo ještě lépe na profilech svých sociálních sítí, kde sdílí fotky od moře, z komparsu v televizi a podobně, což samozřejmě jejich práceschopní a práce ochotní kolegové vidí.

Jak jim mám odpovídat? Jak mám obstát před těmi, kteří proleží svoji virózu nebo chřipku a šup rychle zpět do práce, aby nenechali své kolegy lidově „ve štychu“? Teď si tedy dovolím to píchnutí do vosího hnízda. Podvodníci byli, jsou a budou, s tím se přeci nejde jednoduše smířit a nic nedělat. Dokud však lékaři nebudou důslední, dokud nebudou kontrolní mechanismy takové, že podvody pocítí nejenom pacient, ale i lékař, tak budou mít podvodníci „na růžích ustláno“ pořád.

V současné době je to prostě tak, že se švindlovat vyplatí. A to nikdy není dobře.