Úpravy v sociálním systému jsou postupné
Úpravy mají přímý dopad na lidi odkázané na pomoc druhých, jejich rodiny i samotné poskytovatele sociálních služeb. Nejviditelnější změnou je navýšení příspěvku na péči, který zůstává jedním ze základních pilířů systému dlouhodobé péče v České republice.
Příspěvek na péči je dávkou, která má lidem umožnit zajistit si pomoc podle vlastních potřeb, a to prostřednictvím neformálních nebo formálních pečovatelů, popřípadě v pobytových službách. Od 1. ledna 2026 dochází ke zvýšení příspěvku na péči u osob v I. a II. stupni závislosti. Právě tyto stupně byly dlouhodobě považovány za finančně podhodnocené, přestože i lidé s lehčí či střední závislostí často potřebují pravidelnou každodenní pomoc. Zvýšení částek má zmírnit tlak na rodiny i poskytovatele a umožnit lidem zůstat co nejdéle v domácím prostředí. Navýšení se navíc týká stávajících příjemců automaticky, bez nutnosti podávat nové žádosti.
- I. stupeň (lehká závislost): 1 300 Kč (navýšení o 420 Kč)
- II . stupeň (středně těžká závislost): 5 400 Kč (navýšení o 500 Kč)
- III. stupeň: 16 100 Kč
- IV. stupeň: 23 000 Kč (v pobytovém zařízení), 27 000 Kč (v domácí péči)
Je důležité připomenout, že příspěvek na péči není jen individuální dávkou, ale zároveň nepřímo ovlivňuje celý systém sociálních služeb.
Jeho výše se promítá do dostupnosti terénních a ambulantních služeb, do rozhodování rodin o tom, zda zvládnou péči doma, a v konečném důsledku i do vytíženosti pobytových zařízení. Každá změna v této oblasti má tedy širší dopady, než se může na první pohled zdát. Nutno podotknout, že toto navýšení schválila ještě vláda Petra Fialy.
Co se chystá? Nevíme
Současná vláda Andreje Babiše hovoří o tom, že chystá další, údajně zásadní změny zákona o sociálních službách. Tyto deklarované reformy však zatím nejsou blíže popsány. Ve veřejném prostoru chybí konkrétní návrhy, časový harmonogram i jasná představa, jak by měl systém sociálních služeb vypadat v horizontu deseti či dvaceti let. Stejně tak nejsou transparentně komunikovány náklady, které by takové změny přinesly, ani vize dlouhodobého financování sociálních služeb.
A právě otázka financování je dlouhodobě největším slabým místem celého systému. O potřebě stabilního a předvídatelného financování sociálních služeb se v České republice mluví minimálně posledních dvacet let. Bez ohledu na to, která vláda je zrovna u moci, se debata opakuje stále dokola.
Všichni se shodnou, že stárnutí populace a rostoucí potřeba specializované péče si vyžádají zásadní změny. Ve chvíli, kdy se ale politická diskuse dostane k reálným číslům a astronomickým částkám, které by dlouhodobá péče vyžadovala, odvaha ke skutečné reformě vždy rychle končí. Je nutné si uvědomit, že peníze nelze počítat pouze z pozice investic, tedy železa a betonu, které navíc často platí EU, ale především z následných finančních zdrojů na provoz. Nejvyšší náklady tvoří náklady na zaměstnance. Pokud toto nebude vyřešeno, slibované „zásadní“ změny se nikdy nebudou realizovat.
Jak má vypada dlouhodobě udržitelná péče?
Rok 2026 tak zatím nepředstavuje zásadní systémový zlom, ale spíše další krok na cestě postupných úprav. Navýšení příspěvku na péči je bezpochyby krok správným směrem a pro mnoho lidí znamená citelnou pomoc.
Zároveň ale zůstává otevřená otázka, zda se Česká republika konečně odhodlá k poctivé debatě o tom, jak má vypadat dlouhodobá péče a sociální služby v zemi, která rychle stárne. Bez jasné vize a odvahy mluvit o skutečných nákladech se totiž ani ty nejlepší dílčí změny neobejdou bez rizika, že systém bude dál fungovat spíše setrvačností než promyšlenou strategií.
Lenka Kohoutová
Nejen Tři králové. Veřejné sbírky jsou o lidskosti, štědrosti a pomoci
Sbírky a dárcovství patří dlouhodobě k silným pilířům občanské solidarity. V České republice je tradice pomáhat velmi hluboce zakořeněná. A já jsem na to hrdá.
Lenka Kohoutová
Proč dávat klientům sociální služby vyúčtování každý měsíc?
V sociálních službách se často řeší, zda mají klienti dostávat vyúčtování za služby každý měsíc nebo jestli až ve chvíli, kdy si o něj sami řeknou.
Lenka Kohoutová
Umět spolu mluvit je základem rovnosti. Světový den Braillova písma nám to připomíná
4. 1. si připomínáme Světový den Braillova písma, den věnovaný hlavně lidem se zrakovým postižením. Symbolicky připomíná mnohem víc. Význam komunikace, dorozumění a porozumění mezi lidmi bez ohledu na jejich schopnosti či omezení.
Lenka Kohoutová
Odpovědnost, která není vidět aneb když říďa bilancuje
Když jsem před více než 11 lety přijala odpovědnost za vedení Domova Sulická, věděla jsem, že to nebude jednoduché. Měla jsem jiné představy o pobytové službě, než měli mí předchůdci...
Lenka Kohoutová
Je Štědrý den ve službě jako každý jiný?
Vánoce jsou pro většinu lidí časem klidu, rodiny a tradic. Ale pro zaměstnance v sociálních službách je to také čas služby, čas, kdy svou přítomností dávají druhým to nejcennější, a to je čas, pocit lidskosti, bezpečí a domova.
|Další články autora
Poznáte značku auta podle světel?
Poznáte automobilovou značku jen podle tvaru předních světel? Není to vždy snadné, masky se často...
Tenhle těžký stroj už zabránil škodám za miliony. V zimě drží Prahu v pohybu
Zima v Praze umí být krásná, ale pro tramvajovou dopravu často znamená pořádnou výzvu. Jakmile...
Pražští chodci. Vystrkují na okolí zadky, křičí, přenášejí svůj skromný majetek
Není to vždycky společensky přijatelné, ale některé lidi, které na cestách po Praze potkám, za...
Návštěvnost pražských památek klesla. Kouzelná vstupenka se ale vyplatí, hlavně na začátku roku
Návštěvnost pražských památek ve správě Prague City Tourism loni klesla zhruba o pětinu. Nejvíce se...
Tramvaje nepojedou na jih Prahy, výluka omezí provoz už od Podolské vodárny
Cestující v Praze musí od soboty počítat s dalším omezením tramvajové dopravy. Z důvodu napojení...
V okolí Prahy nejezdí řada spojů. Pokud můžete, zůstaňte doma, radí PID
Ledovka v úterý ráno ochromila městskou hromadnou dopravu zatím jen v okrajových částech Prahy. V...
Snížit vyšší teplotu je možné pomocí léků, ale často to lze i bez nich. Pozor na ztrátu tekutin
Horečka je jedním z nejčastějších příznaků virových onemocnění a zároveň důležitým obranným...
Na jihočeských silnicích nižších tříd se tvoří ledovka, hlavní tahy jsou sjízdné
Na jihočeských silnicích druhé a třetí třídy se dnes může tvořit ledovka. Nejvíce náledí je na...
Na jižní Moravě v noci sněžilo, ledovka se začíná tvořit až ráno
Jihomoravští a brněnští silničáři jsou v terénu od pondělního večera, většina silnic je zatím se...
Inside sales representative
ManpowerGroup s.r.o.
Praha
nabízený plat: 45 000 - 46 000 Kč
- Počet článků 100
- Celková karma 8,74
- Průměrná čtenost 753x