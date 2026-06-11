Umírání je hlavně o lidskosti a smrt není prohra
Jedním z témat, které mě silně oslovilo během nedávné besedy s psychiatričkou Mirou Babiakovou a geriatrikem doktorem Zdeňkem Kalvachem v Domově pro seniory Sulická, byla paliativní péče.
Kdysi býval člověk na konci života často vytržen ze svého přirozeného prostředí, ze svých vztahů a někdy i ze své role v rodině. Umírání se stalo především medicínskou záležitostí. Dnes chápeme, že konec života není zdravotní stav. Je to životní etapa, která si zaslouží stejnou pozornost, respekt a lidskost jako kterákoli jiná.
Nutno dodat, že ač je to tak ve společnosti pořád vnímáno, paliativní péče není o vzdávání se. Není o tom, že už není co nabídnout. Naopak. Je o aktivní podpoře člověka v době, kdy už nedokážeme vyléčit nemoc, ale stále můžeme pomoci zmírnit bolest, strach, osamělost nebo nejistotu.... Je o hledání odpovědí na otázky, které nejsou medicínské, ale lidské.
Co je pro mě teď důležité?
S kým chci být?
Čeho se bojím?
Co mi přináší radost?
Jak chci prožít čas, který mám před sebou?
Právě tady mají sociální služby nezastupitelnou roli. Nejsou pouze poskytovatelem péče, jsou místem, kde se potkává odbornost s lidskostí. Kde vedle zdravotních výkonů existuje prostor pro rozhovor, vzpomínky, ticho, držení za ruku nebo obyčejnou přítomnost.
Velmi silně ve mně zůstala myšlenka, že DŮSTOJNOST NENÍ NĚCO, CO ČLOVĚKU NA KONCI ŽIVOTA DÁVÁME. Důstojnost má každý z nás od narození. Naším úkolem je ji chránit a respektovat i ve chvíli, kdy člověk slábne, potřebuje pomoc druhých nebo se blíží závěr jeho života.
Paliativní péče se netýká pouze člověka, který odchází. Týká se celé rodiny. Partnerů, dětí, sourozenců, přátel. Pomáhá jim porozumět situaci, být součástí rozhodování a prožít společný čas co nejlépe.
Možná jsme jako společnost dlouho vnímali smrt jako prohru. Paliativní péče nás učí dívat se na ni jinak. Ne jako na selhání medicíny, ale jako na přirozenou součást života, kterou lze provázet s respektem, úctou a lidskostí.
Na konci života si většina lidí nepřeje další přístroj nebo další vyšetření. Přeje si být vyslyšena. Být respektována. Být mezi svými. A zůstat člověkem až do poslední chvíle.
Lenka Kohoutová
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