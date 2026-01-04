Umět spolu mluvit je základem rovnosti. Světový den Braillova písma nám to připomíná

4. 1. si připomínáme Světový den Braillova písma, den věnovaný hlavně lidem se zrakovým postižením. Symbolicky připomíná mnohem víc. Význam komunikace, dorozumění a porozumění mezi lidmi bez ohledu na jejich schopnosti či omezení.

V době, kdy se často mluví o inkluzi, je právě schopnost navzájem se slyšet a chápat tím, co z inkluze dělá skutečnost, nikoli jen slovo.

Vynález Louise Brailla z 19. století otevřel nevidomým lidem cestu ke vzdělání, kultuře i zaměstnání. Braillovo písmo umožnilo číst, psát, studovat a komunikovat bez závislosti na pomoci druhých. Je symbolem přístupnosti a důkazem, že každý člověk má právo na informace a možnost vyjádřit se.

Téma komunikace je aktuální i pro mnoho dalších lidí se zdravotním postižením.

V Domově Sulická pracujeme s lidmi s mentálním postižením, z nichž ne každý se dorozumívá běžnými slovy. Proto využíváme systém alternativní a augmentativní komunikace (AAK), tedy různé formy a nástroje, které pomáhají lidem vyjadřovat jejich potřeby, přání a emoce.

V praxi jde o jednoduchá gesta, piktogramy, komunikační tabulky nebo elektronické pomůcky. Každý člověk má právo být slyšen, i když k tomu používá jiný způsob vyjadřování než ostatní.

Rovnost neznamená stejnost. Znamená respekt k tomu, jak každý člověk vnímá svět a jakým způsobem s ním komunikuje. Důležité není, jak se dorozumíváme, ale že se snažíme porozumět si.

A právě v tom je skutečný význam Světového dne Braillova písma, připomenutí, že schopnost dorozumět se, umět se vyjádřit je základem proto být součástí běžné společnosti.

Komunikace není jen o slovech. Někdy má podobu pohledu, doteku, úsměvu nebo krátkého gesta, které znamená víc než dlouhá věta.

Schopnost naslouchat, hledat cestu a přijmout jiný způsob vyjadřování je základem respektující společnosti.

Autor: Lenka Kohoutová | neděle 4.1.2026 20:23 | karma článku: 0 | přečteno: 13x

Lenka Kohoutová

  • Počet článků 98
  • Celková karma 8,99
  • Průměrná čtenost 765x
Ředitelka Domova Sulická | Expertka na sociální politiku | Péče, důstojnost, odpovědnost

