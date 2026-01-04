Umět spolu mluvit je základem rovnosti. Světový den Braillova písma nám to připomíná
V době, kdy se často mluví o inkluzi, je právě schopnost navzájem se slyšet a chápat tím, co z inkluze dělá skutečnost, nikoli jen slovo.
Vynález Louise Brailla z 19. století otevřel nevidomým lidem cestu ke vzdělání, kultuře i zaměstnání. Braillovo písmo umožnilo číst, psát, studovat a komunikovat bez závislosti na pomoci druhých. Je symbolem přístupnosti a důkazem, že každý člověk má právo na informace a možnost vyjádřit se.
Téma komunikace je aktuální i pro mnoho dalších lidí se zdravotním postižením.
V Domově Sulická pracujeme s lidmi s mentálním postižením, z nichž ne každý se dorozumívá běžnými slovy. Proto využíváme systém alternativní a augmentativní komunikace (AAK), tedy různé formy a nástroje, které pomáhají lidem vyjadřovat jejich potřeby, přání a emoce.
V praxi jde o jednoduchá gesta, piktogramy, komunikační tabulky nebo elektronické pomůcky. Každý člověk má právo být slyšen, i když k tomu používá jiný způsob vyjadřování než ostatní.
Rovnost neznamená stejnost. Znamená respekt k tomu, jak každý člověk vnímá svět a jakým způsobem s ním komunikuje. Důležité není, jak se dorozumíváme, ale že se snažíme porozumět si.
A právě v tom je skutečný význam Světového dne Braillova písma, připomenutí, že schopnost dorozumět se, umět se vyjádřit je základem proto být součástí běžné společnosti.
Komunikace není jen o slovech. Někdy má podobu pohledu, doteku, úsměvu nebo krátkého gesta, které znamená víc než dlouhá věta.
Schopnost naslouchat, hledat cestu a přijmout jiný způsob vyjadřování je základem respektující společnosti.
Lenka Kohoutová
Odpovědnost, která není vidět aneb když říďa bilancuje
Když jsem před více než 11 lety přijala odpovědnost za vedení Domova Sulická, věděla jsem, že to nebude jednoduché. Měla jsem jiné představy o pobytové službě, než měli mí předchůdci...
Lenka Kohoutová
Je Štědrý den ve službě jako každý jiný?
Vánoce jsou pro většinu lidí časem klidu, rodiny a tradic. Ale pro zaměstnance v sociálních službách je to také čas služby, čas, kdy svou přítomností dávají druhým to nejcennější, a to je čas, pocit lidskosti, bezpečí a domova.
Lenka Kohoutová
Štědrý den v Domově pro seniory Sulická
V Domově Sulický každá služba funguje trochu jinak (jsou to tři pobytové služby, domov pro seniory, domov pro osoby se zdravotním postižením a chráněné bydlení). V domově pro seniory se ani o Vánocích život samozřejmě nezastavuje.
Lenka Kohoutová
Den lidských práv - Svoboda rozhodování patří i lidem v pobytových službách
Každý rok 10. prosince si svět připomíná Mezinárodní den lidských práv. V Domově Sulická žijeme tenhle den stále, a to nejen slovy, ale především tím, jak pracujeme.
Lenka Kohoutová
Pobytová sociální služba nebo nemocnice? Rozdíly jsou velké
V posledních letech se často setkávám s otázkou, jaký je vlastně rozdíl mezi pobytovou sociální službou a dlouhodobým pobytem v nemocnici, nejčastěji v léčebnách dlouhodobě nemocných (LDN) nebo v nemocnicích následné péče.
|Další články autora
Budoucí politik, ministr a „pučista“ jako křoví na Karlově mostě. Mohou za to Chobotnice z roku 1986
V minulém vyprávění jsme se zmínili o historických záběrech tramvají na Václavském náměstí ve filmu...
Prahu v roce 2026 čekají velké dopravní změny: uzavírky metra, nové tratě i opravy silnic
Rok 2026 přinese Pražanům výrazné změny v dopravě. Čekají je uzavírky stanic metra, rozsáhlé opravy...
MAPA: Zákaz pyrotechniky udělal z Prahy červenou zónu. Během Silvestra si dejte pozor
Omezení pyrotechniky platí zejména v historickém a širším centru a dále v parcích, lesoparcích, v...
Pražští chodci. Vystrkují na okolí zadky, křičí, přenášejí svůj skromný majetek
Není to vždycky společensky přijatelné, ale některé lidi, které na cestách po Praze potkám, za...
Seriálová událost dekády je tu, Stranger Things nabídne dvouhodinové finále. Tím to ale nekončí
Už jen několik hodin dělí fanoušky od okamžiku, kdy se definitivně zavřou brány do městečka...
Požár bateriového úložiště na soukromé klinice uzavřel Drobného ulici v Brně
Požár bateriového úložiště v posledním poschodí budovy soukromé nemocnice uzavřel dnes odpoledne a...
Policie vyšetřuje vraždu ve Zlíně, muž se přiznal k zabití ženy, s níž bydlel
Ve Zlínském kraji se stala první letošní vražda. Muž podle policistů v pátek večer nožem zabil...
Požár bateriového úložiště na soukromé klinice uzavřel Drobného ulici v Brně
Požár bateriového úložiště v posledním poschodí budovy soukromé nemocnice odpoledne uzavřel...
Požár bateriového úložiště na soukromé klinice uzavřel Drobného ulici v Brně
Požár bateriového úložiště v posledním poschodí budovy soukromé nemocnice odpoledne uzavřel...
Otestujte s malými pasažéry stavebnice LEGO® DUPLO®
O Vánocích vyráží většina rodin za příbuznými a pětina z nich cestuje vlakem. Pro rodiče s malými dětmi může být taková cesta náročná – aktivní hra...
- Počet článků 98
- Celková karma 8,99
- Průměrná čtenost 765x