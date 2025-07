Tloskov Fiction: Oslava jinakosti, která dává smysl

Viděla jsem film, který mě osobně neskutečně zasáhl. Ne velkolepostí triků, ne slavným jménem režiséra. Ale i když fikce, tak UVĚŘITELNOSTÍ hlavních hrdinů. Jejich herecký výkon by jim mohl závidět i velký zasloužilý umělec!

Film Tloskov Fiction je krátkometrážní sci-fi komedie, která vypráví o snech a o životě. Film přitom vznikl v prostředí, které je nám v Domově Sulická velmi blízké, a to v Centru sociálních služeb Tloskov.

Představte si mimozemšťany, kteří přistávají na Zemi, aby zjistili, co je to vlastně lidskost. A systém jim jako reprezentanty lidstva vybere dva klienty zařízení právě výšw zmíněných sociálních služeb.

Je to absurdní?

Možná.

Ale zároveň brilantně přesné.

Humor, který neponižuje. Otázky, které neřeší terapeuti. Odpovědi, které se nehledají ve statistikách

Film vznikl formou improvizace, bez scénáře, bez naučených replik. Jen čistý prostor pro kreativitu, upřímnost a odvahu být sám sebou. Všichni účastníci, včetně lidí s mentálním postižením, se stali rovnocennými tvůrci. Někdo hrál, jiný pomáhal zvučit nebo svítil.

Ptáte se na výsledek? Neskutečný! Lidskost, neponížení, tvůrčí krása a příjemný humor.

Domov Sulická vedu už 11 let, a jestli z praxe něco vím, pak to, jak těžké je mluvit o jinakosti, o lidských právech, o nastavování zrcadla celé společnosti tak, aby to nebylo klišé a všichni jsme se pochopili. Film Tloskov Fiction to dokázal. Dokázal to bez patosu, bez studu, bez nálepky. Ukázal jinakost jako určitý dar. Jako možnost, nebo lépe způsob vidění světa trochu jinak, světa, který nás obohacuje, ne ohrožuje nebo jakkoliv ponižuje nebo uráží.

Nejsme tu proto, abychom opravovali „nefunkční lidi“. Jsme tu, abychom společně žili.

Tohle poselství z filmu silně rezonuje i s naším přístupem v Domově Sulická. Věříme, že každý má co nabídnout. Každý má právo tvořit, smát se, zpochybňovat pravidla a být sám sebou.

Nakonec nezbývá, než prostě doporučit, podívejte se na to, není to dlouhé, není to nudné, má to náboj.

Milí tvůrci filmu, díky, že jste běžné společnosti připomněli s jemným humorem, že na svět se nedíváme jen jedním navrčeným pohledem!