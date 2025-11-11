Svatý Martin v Domově Sulická: Mladé víno, dobrá společnost
Den svatého Martina je spojován s bohatou historií i novodobou vinařskou tradicí, která má své kořeny jak v lidových zvycích, tak v moderním pojetí oslav. Už od středověku se v našich krajích právě kolem 11. listopadu „otevíralo“ první mladé víno. Bylo po sklizni, hospodářský rok se uzavíral a lidé si mohli dopřát první ochutnávku toho, co vinice daný rok vydaly.
Moderní podoba tradice, tedy „Svatomartinské víno“ s velkým S, vznikla v 90. letech, kdy byla zavedena jednotná značka garantující kvalitu a odrůdy mladých vín. Vinaři přišli s příběhem, který postupně nahradil francouzské Beaujolais nouveau. Každý rok se 11. 11. v 11 hodin 11 minut po celé republice otevírají láhve nového ročníku a slaví se příchod svatého Martina s mladým vínem, husou či kachnou. Setkání mezi přáteli, s rodinou a příjemné ochutnání co příroda nadělila a co um vinaře dokázal.
V Domově Sulická se na tento den každý rok opravdu těšíme. Společně ochutnáme první mladé víno letošního roku, pochutnáme si na pečené kachně s knedlíkem a zelím a o příjemnou atmosféru se postará živá cimbálová muzika. Tedy klienti ochutnají, my zaměstnanci až večer doma :).
Svatomartinské slavnosti jsou pro nás nejen o vinných doušcích, ale hlavně o setkání, vzpomínkách a sdílení radosti. Tradice, která spojuje generace, patří i do domova pro seniory, protože dobré víno, hudba a smích zahřejí stejně jako plášť svatého Martina.
Zkrátka i v pobytové sociální službě to prostě může žít jako kdekoliv jinde. A slavit třeba právě svatého Martina :). Lidé se cítí slyšeni a podporováni. Klienti i zaměstnanci. Právě tak se rodí opravdová profesionalita i lidskost.
„Kvalita péče není luxus. Je to závazek vůči lidem, které provázíme životem, a vůči profesi, kterou s hrdostí děláme.“
Lenka Kohoutová
Sociální služby nejsou o slibech. Jsou o lidech, kteří je drží nad vodou
Jako ředitelka Domova Sulická vidím, jak důležitou roli hrají sociální služby v životech lidí, kteří potřebují pomoc. Nejsou o předpisech a slibech, ale o lidech, kteří se každý den starají o druhé – často v náročných podmínkách.
Lenka Kohoutová
Mezinárodní den pečujících: Neviditelní hrdinové všedního dne
Dnes, 2. října, si připomínáme Mezinárodní den pečujících. Tento den není v kalendáři tak známý jako jiné (například včerejší den seniorů), přesto by, alespoň dle mého, měl být jedním z nejvýraznějších
Lenka Kohoutová
Den seniorů jako připomínka důležitosti těch, kteří byli před námi
Život běží neuvěřitelně rychle. Tenhle můj blog je o štafetě života, kterou jednou převezmeme všichni.
Lenka Kohoutová
Mezinárodní den lékařů: Za každým zdravým dnem je lékař
Dnes je Mezinárodní den lékařů - vznikl z popudu Světové zdravotnické organizace a Lékařů bez hranic. Má připomenout, že za každým zdravým dnem, zvládnutým onemocněním a kvalitně poskytnutou péčí, stojí lidé v bílých pláštích.
Lenka Kohoutová
Mezinárodní den neslyšících a znakových jazyků – připomínka důstojnosti a rovnosti
Dnes si připomínáme Mezinárodní den neslyšících a Mezinárodní den znakových jazyků. Tyto dny jsou důležité nejen jako symbolická připomínka, ale také k zamyšlení nad tím, jak společnost přistupuje k lidem se sluchovým postižením.
|Další články autora
Na prodej je vila po Petru Kellnerovi od slavného architekta. Nahlédněte dovnitř
Realitní kancelář WIN & WIN reality inzeruje na svém webu vilu, která se dostala do učebnic...
Rezignace? Zveřejnit intimní video je zásah do soukromí. Rajchla se zastává i Rakušan
Nejen členové nové vládní koalice se zastávají poslance za SPD Jindřicha Rajchla při jeho sporu s...
Jak se nakupuje v nizozemské „matce“ českého Alberta. Ceny někdy překvapí
Řetězci Albert Heijn patří zhruba třetina nizozemského maloobchodního trhu s potravinami. V Česku...
Česko má po 13 letech světovou Miss Earth. Korunku získala Natálie Puškinová
Česko má další světovou královnu krásy. Mezinárodní soutěž Miss Earth 2025 vyhrála ve filipínské...
Rajchl obvinil aktivisty, že pronásledují jeho dceru. Chtějí zveřejnit intimní video
Poslanec za SPD a předseda strany PRO Jindřich Rajchl podal trestní oznámení na aktivisty pod...
Česko má ukrajinské uprchlíky, pomáhat s migranty na jihu nemusí, uznal Brusel
Česká republika, která hostí velký počet uprchlíků z Ukrajiny, spadá podle Evropské komise do...
Postačí pár minut. V Praze budou desítky ultrarychlých nabíječek na elektroauta
Natankovat auto se spalovacím motorem trvá maximálně dvě minuty. Nabít elektromobil může doma nebo...
Série nehod v husté mlze na D35. Bouraly i náklaďáky, jeden řidič zemřel
Při hromadné nehodě na D35 u Křelova na Olomoucku zemřel v úterý ráno řidič dodávky, další dva lidé...
Zemřela herečka Sally Kirklandová. Upoutala rolí české emigrantky po boku Pořízkové
V 84 letech dnes zemřela americká herečka Sally Kirklandová, jejíž největší rolí byla postava české...
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
- Počet článků 86
- Celková karma 9,67
- Průměrná čtenost 845x