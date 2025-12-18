Štědrý den v Domově pro seniory Sulická

V Domově Sulický každá služba funguje trochu jinak (jsou to tři pobytové služby, domov pro seniory, domov pro osoby se zdravotním postižením a chráněné bydlení). V domově pro seniory se ani o Vánocích život samozřejmě nezastavuje.

Péče, podpora a asistence klientům jsou potřeby, které nečekají na vhodnější chvíli. V tomto je každý den podobný a i Štědrý den je pro zaměstnance dnem pracovním. Pobytová služba je tady pro klienta každý den v roce 24 hodin.

I tak jeŠtědrý den samozřejmě o něco jiný, než den jiný. Pro klienty i pro zaměstnance je slavnostní, je to den s nádechem výjimečnosti, setkávání se a vzpomínání. A také den, kdy si rozdáme dárky :-).

Už od rána vnímáte, „že je něco jinak“. Celodenní stravování je slavnostní, domov provoní vůně tradičních jídel. K obědu Kuba a večer štědrovečerní večeře – kapr, řízek i bramborový salát, tedy to, co k českým Vánocům neodmyslitelně patří.

Rodiny mají možnost přijít, objednat si společnou večeři a strávit vzácný čas se svými blízkými. Nebo třeba jen odpoledne v kavárně nebo u stromečku na domácnosti. Neskrývám, že pro někoho tento den je hořkosladkým a některé vzpomínky na blízké, kteří už nepřijdou, mohou být prostě bolavé. O to více se snažíme být právě klientovi nablízku.

Stejně jako u nás všech doma, i na domácnostech se rozsvítí vánoční stromeček. Vzduch provoní cukroví, které jsme s klienty napekli, a pod stromečkem každý klient najde svůj dárek, a to díky laskavosti a štědrosti našich sponzorů.

Vánoce jsou u nás o vzpomínání, sdílení, blízkosti a také o drobných radostech, jako je společné sledování pohádek nebo vyprávění příběhů z minulosti.

Prostě kouzlo Vánoc i v domově pro seniory :-).

Na místě je obrovsky poděkovat zaměstnancům Domova Sulická a nejenom jim!

Služba o Vánocích totiž není jednoduchá.

Zatímco většina rodin usedá ke štědrovečerní tabuli, naši zaměstnanci pracují. Jejich vlastní rodinné Vánoce začínají až po směně – nebo naopak končí dřív, protože je čeká služba. Vánoční přípravy tak mají dvojí, doma a zároveň v práci.

To, čeho si na nich nejvíce vážím, je obětavost, profesionalita a lidskost, s jakou přistupují k jednomu z nejkrásnějších svátků v roce.

Je důležité dodat, že ve službě nejsou „jen“ pracovníci v přímé péči. Vánoční provoz stojí také na zdravotních sestrách, kuchařích, uklízečkách, údržbářích, pradlenkách a mnoha dalších. Každý z nich je nepostradatelnou součástí toho, aby naši klienti prožili krásné a klidné Vánoce. Děkuju!

Autor: Lenka Kohoutová | čtvrtek 18.12.2025 7:26 | karma článku: 0 | přečteno: 8x

Lenka Kohoutová

  • Počet článků 94
  • Celková karma 8,75
  • Průměrná čtenost 792x
Ředitelka Domova Sulická | Expertka na sociální politiku | Péče, důstojnost, odpovědnost

