Štědrý den v Domově pro seniory Sulická
Péče, podpora a asistence klientům jsou potřeby, které nečekají na vhodnější chvíli. V tomto je každý den podobný a i Štědrý den je pro zaměstnance dnem pracovním. Pobytová služba je tady pro klienta každý den v roce 24 hodin.
I tak jeŠtědrý den samozřejmě o něco jiný, než den jiný. Pro klienty i pro zaměstnance je slavnostní, je to den s nádechem výjimečnosti, setkávání se a vzpomínání. A také den, kdy si rozdáme dárky :-).
Už od rána vnímáte, „že je něco jinak“. Celodenní stravování je slavnostní, domov provoní vůně tradičních jídel. K obědu Kuba a večer štědrovečerní večeře – kapr, řízek i bramborový salát, tedy to, co k českým Vánocům neodmyslitelně patří.
Rodiny mají možnost přijít, objednat si společnou večeři a strávit vzácný čas se svými blízkými. Nebo třeba jen odpoledne v kavárně nebo u stromečku na domácnosti. Neskrývám, že pro někoho tento den je hořkosladkým a některé vzpomínky na blízké, kteří už nepřijdou, mohou být prostě bolavé. O to více se snažíme být právě klientovi nablízku.
Stejně jako u nás všech doma, i na domácnostech se rozsvítí vánoční stromeček. Vzduch provoní cukroví, které jsme s klienty napekli, a pod stromečkem každý klient najde svůj dárek, a to díky laskavosti a štědrosti našich sponzorů.
Vánoce jsou u nás o vzpomínání, sdílení, blízkosti a také o drobných radostech, jako je společné sledování pohádek nebo vyprávění příběhů z minulosti.
Prostě kouzlo Vánoc i v domově pro seniory :-).
Na místě je obrovsky poděkovat zaměstnancům Domova Sulická a nejenom jim!
Služba o Vánocích totiž není jednoduchá.
Zatímco většina rodin usedá ke štědrovečerní tabuli, naši zaměstnanci pracují. Jejich vlastní rodinné Vánoce začínají až po směně – nebo naopak končí dřív, protože je čeká služba. Vánoční přípravy tak mají dvojí, doma a zároveň v práci.
To, čeho si na nich nejvíce vážím, je obětavost, profesionalita a lidskost, s jakou přistupují k jednomu z nejkrásnějších svátků v roce.
Je důležité dodat, že ve službě nejsou „jen“ pracovníci v přímé péči. Vánoční provoz stojí také na zdravotních sestrách, kuchařích, uklízečkách, údržbářích, pradlenkách a mnoha dalších. Každý z nich je nepostradatelnou součástí toho, aby naši klienti prožili krásné a klidné Vánoce. Děkuju!
Lenka Kohoutová
Den lidských práv - Svoboda rozhodování patří i lidem v pobytových službách
Každý rok 10. prosince si svět připomíná Mezinárodní den lidských práv. V Domově Sulická žijeme tenhle den stále, a to nejen slovy, ale především tím, jak pracujeme.
Lenka Kohoutová
Pobytová sociální služba nebo nemocnice? Rozdíly jsou velké
V posledních letech se často setkávám s otázkou, jaký je vlastně rozdíl mezi pobytovou sociální službou a dlouhodobým pobytem v nemocnici, nejčastěji v léčebnách dlouhodobě nemocných (LDN) nebo v nemocnicích následné péče.
Lenka Kohoutová
Učím se od našich klientů (aneb lekce trpělivosti, lidskosti a humoru)
Každý den potkávám lidi, kteří mě učí víc než všechny manažerské kurzy dohromady. Neučí mě tabulky, strategie ani KPI. Učí mě vlastně žít.
Lenka Kohoutová
Kdo má vést pobytovou sociální službu? Zdravotníci nebo pracovníci v sociálních službách?
Nedávno jsem narazila na diskuzi, ve které se lidé dohadovali, kdo by měl vést domácnosti v pobytových sociálních službách. Má to být zdravotní sestra? Nebo sociální pracovník, či pracovník v sociálních službách?
Lenka Kohoutová
Rozumíme dobře našim seniorům?
aneb co mi připomněla dobře mířená slova paní Rút Šormové na konferenci o sociálně-zdravotním pomezí...
|Další články autora
Pražské trafostanice mění tvář. Na Smíchově vznikl možná nejpovedenější mural ve městě
Graffiti už dávno nemusí znamenat jen nelegální nápisy na zdech nebo ohyzdné obrazy na vagonech...
VyVolení slaví výročí. Dvojnásobný vítěz Vladko Dobrovodský už není v Česku
Ve čtvrtek 11. prosince 2025 si připomeneme významné výročí české televizní historie. Bude to totiž...
Národní třída. 660 mrtvých metrů. Prošli jsme místa, kde je víc holubů a potkanů než rezidentů
Psát o tom, že se centra velkých měst vylidnila či stále a nadále vylidňují, je nošením sov do...
Fráze 67 ovládla internet. Google na ni reaguje nečekaným trikem
Fráze „6 7“ patří v posledních dnech mezi nejvyhledávanější výrazy na internetu a opět potvrzuje,...
Jak dobře znáte vánoční filmy?
Vánoce jsou časem radosti, pohody a samozřejmě i nezapomenutelných filmů. Připravili jsme pro vás...
Parkování zdarma pro značky EL v lednu končí. Elektromobily čeká sleva, hybridy plná sazba
Od Nového roku už řidiči elektroaut a hybridů zdarma v Praze nezaparkují. Město ruší výjimku pro...
Mandavská cyklotrasa se dočká vylepšení
Mandavská cyklotrasa, která vede Šluknovským výběžkem, se dočká vylepšení. Příští rok by zde měla...
Roudničtí mohou vybírat z osmi nápadů na vylepšení města
Z celkem osmi nápadů na vylepšení města mohou vybírat obyvatelé v letošním ročníku participativního...
Louny mají nový výtvarný prostor
V Lounech vznikl nový výtvarný prostor, Studio Prona. Sídlí v bývalé prodejně nábytku v ulici...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 94
- Celková karma 8,75
- Průměrná čtenost 792x