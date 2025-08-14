Sociální služby v minulosti a dnes
Pamatuji si totiž dobu, tzv. osmdesátek, kdy se doba hodně rozvolňovala a byly první pokusy o humanizaci služby. Nicméně před rokem 1980 sociální služby neznamenaly podporu, důstojnost a svobodu volby, ale spíš chladný státní aparát, který se o vás postaral „po svém“ – bez ohledu na to, co jste si přáli vy nebo vaše rodina.
Péče v minulosti
Do roku 1980 byly domovy pro seniory (tehdy domovy důchodců) i ústavy sociální péče provozovány výhradně státem. Péče byla hrazena z veřejných prostředků, ale klienti neměli možnost výběru zařízení. O umístění rozhodovaly úřady, nikoli rodina nebo samotný člověk.
Provoz měl jednotný režim: společné velké pokoje, pevně stanovený denní harmonogram, omezené možnosti soukromí. Návštěvy byly povoleny pouze ve vymezených hodinách a domovy byly zpravidla oddělené pro muže a ženy. Možnost bydlení v páru či řešení partnerských vztahů nebyla součástí služeb.
Individuální potřeby se zohledňovaly jen omezeně. Klienti se přizpůsobovali nastaveným pravidlům a služba byla organizována hromadně.
Péče dnes
Po roce 1989 došlo k zásadní změně v organizaci sociálních služeb. Domovy mohou provozovat obce, kraje, neziskové organizace, církve i soukromé subjekty. Klienti si mohou vybrat, do jakého zařízení nastoupí, a mají možnost změnit poskytovatele.
Větší důraz se klade na individuální přístup: respektování osobních zvyků, potřeb a přání. Podporuje se soběstačnost a aktivní zapojení klientů do rozhodování o denním programu. Návštěvy jsou možné kdykoliv. Některé domovy nabízejí možnost společného bydlení párů a podporují partnerské vztahy klientů.
Proč je rozdíl významný
Dnešní služby se více zaměřují na zapojení klienta do rozhodování, na respektování soukromí a na různorodost nabídky. Přestože současný systém čelí problémům, jako je nedostatek personálu nebo čekací doby, rozsah možností a míra volby jsou podstatně širší než v minulosti.
Proč nesmíme zapomenout, že bylo i „kdysi“?
(A tady mi dovolte trochu emocí)
Protože svoboda volby v sociálních službách není samozřejmost. Není to jen „moderní výmysl,“ je to civilizační standard, který jsme si po roce 1989 museli znovu vybojovat. Museli jsme na tom neskutečně pracovat a dnes stále ještě vidíme jednopohlavní domovy pro osoby se zdravotním postižením, i dnes!
A až příště někdo řekne, že „za komunistů měl každý všechno jisté a zadarmo“, zkuste se ho zeptat, jestli by chtěl strávit stáří v přelidněném ústavu za plotem. V ústavu s jednoznačnými pravidly, kde člověk jen poslouchal, co má dělat (proboha!).
Jistě, každé zařízení dnes může být jiné. Navíc máme také své problémy – nedostatek personálu, dlouhé čekací lhůty, tlak na financování. Ale máme také svobodu hledat řešení, inovovat, spolupracovat s rodinami a hlavně – naslouchat našim klientům.
Jako ředitelka domova pro seniory a domova pro osoby se zdravotním postižením cítím zodpovědnost nejen za to, co děláme dnes, ale i za připomínání toho, odkud jsme vyšli. Protože jak se říká – kdo nezná svou historii, je odsouzen ji opakovat. Musíme jít dál a snažit se své služby dále táhnout dopředu.
Lenka Kohoutová
Domovy pro seniory nejsou vězení
Každý týden se s tím setkávám. Volají budoucí klienti, jejich rodina. Chtějí informace o našem domově – to je pochopitelné a žádoucí. Méně pochopitelné (alepoň pro mě) jsou některé typy otázek, které v roce 2025 stále zaznívají.
Lenka Kohoutová
Do důchodu klidně později. Bude to nutnost
Před pár dny se s námi v Domově Sulická rozloučila dlouholetá kolegyně, která odchází do důchodu. Loučení bylo dojemné. Zároveň mě přivedlo k zamyšlení: Co dnes vlastně znamená odejít do důchodu? Je věk 65 let správnou hranicí?
Lenka Kohoutová
Chytré telefony do rukou seniorů nepatří! Nebo...?
Někdy se zdá, že digitální svět není pro starý. Technologie ale nepatří jen mladým! I když se může zdát, že senioři a technologie jsou dva neslučitelné světy - když je chuť a motivace, věk nehraje roli....
Lenka Kohoutová
Zamyšlení nad anonymy aneb Když dobrá práce vadí
V době, kdy jsem převzala k domovu pro osoby se zdravotním postižením ještě službu domova pro seniory, začaly se dít věci...
Lenka Kohoutová
Z deníku ředitelky domova: „Vezměte si mě k sobě.“
Na druhém blogu na jiné platformě se dělím o veselé i absurdní momenty z každodenního provozu v Domově Sulická. Snažím se přiblížit chod domova s určitou nadsázkou.
