Sociální služby nejsou o slibech. Jsou o lidech, kteří je drží nad vodou
Jsou to i další profese, bez kterých by se tyto služby neobešly. Stabilita a jistota v sociální oblasti nejsou luxusem, ale základní podmínkou důstojné společnosti.
Systém sociálních služeb je křehký a zároveň silný. Každý den vidím, jak moc stojí na lidech – na zaměstnancích, rodinách i pečujících, kteří svou práci dělají s nasazením, trpělivostí a empatií. Bez nich by žádné paragrafy, projekty ani strategie nedávaly smysl.
Sociální služby mají obrovský společenský význam. Pomáhají těm, kteří se bez pomoci neobejdou, tedy našim dětem, seniorům, lidem se zdravotním postižením, rodinám v krizi.
Aby ale mohly plnit svou roli, musí být stabilní, předvídatelné a dlouhodobě udržitelné.
To znamená nejen odpovídající financování, ale i jasná pravidla, důraz na kvalitu a profesionální přístup všech, kdo v systému působí.
Sociální služby nemůže a nikdy nebude zajišťovat stát sám.
Potřebuje partnery – odborné poskytovatele, kteří mají zkušenosti, odpovědnost a vztah k lidem.
A stejně jako v jiných oblastech, i zde platí, že kvalita a jistota se nebuduje každoročně novou dotací, ale dlouhodobou koncepcí a spoluprací mezi státem, kraji, obcemi a především poskytovateli sociálních služeb.
Dlouhodobé financování
Jedním z dlouhodobých témat je stabilita financování.
Služby, které pečují o lidi, nelze plánovat z roku na rok.
Každý poskytovatel potřebuje mít jistotu, že bude moci zaplatit zaměstnance, zachovat kapacitu a rozvíjet kvalitu služeb. Služby už nemohou žít s tím, že nevědí, co bude další rok.
Stejně jako školství nebo zdravotnictví i sociální oblast potřebuje víceleté plánování a finanční jistotu.
Nejde o výdaje, ale o investici do pomoci těm, kteří se bez pomoci už neobejdou.
Podpora neformálních pečujících
Zvláštní kapitolou jsou rodinní pečující. Tvoří často neviditelný pilíř systému, bez jejich práce by stát musel vydávat mnohem víc.
Potřebují proto nejen uznání, ale i konkrétní podporu, možnost odpočinku a jistotu, že jejich péče má společenskou i ekonomickou hodnotu.
Pečující nejsou náhradou za profesionální služby, jsou jejich přirozeným doplňkem.
Sociální služby stojí také na zaměstnancích, kteří v nich pracují.
Jejich práce je náročná, často fyzicky i psychicky, a přesto nebývá finančně ani společensky dost oceněna. O tom píšu velmi často, protože tým Domova Sulická vedu a vím, jak je náročné najít kvalitní tým a následně ho i udržet.
Pokud chceme, aby byl systém udržitelný, musíme pečovat i o ty, kteří pečují. Vzděláváním, podporou a odpovídajícím ohodnocením.
Sociální služby nejsou náklad, který společnost musí „přežít“.
Jsou investicí do lidské důstojnosti a určité soudržnosti.
Každý z nás může jednou potřebovat pomoc, v tu chvíli bude záležet na tom, jak dobře jsme dokázali tento systém udržet, rozvíjet a chránit.
Protože dobrá sociální služba není o slibech. Dobrá sociální služba je především o lidech, kteří ji každý jeden den drží nad vodou.
Tak uvidíme, jak to bude se sliby a jejich naplňováním…
Lenka Kohoutová
Mezinárodní den pečujících: Neviditelní hrdinové všedního dne
Dnes, 2. října, si připomínáme Mezinárodní den pečujících. Tento den není v kalendáři tak známý jako jiné (například včerejší den seniorů), přesto by, alespoň dle mého, měl být jedním z nejvýraznějších
Lenka Kohoutová
Den seniorů jako připomínka důležitosti těch, kteří byli před námi
Život běží neuvěřitelně rychle. Tenhle můj blog je o štafetě života, kterou jednou převezmeme všichni.
Lenka Kohoutová
Mezinárodní den lékařů: Za každým zdravým dnem je lékař
Dnes je Mezinárodní den lékařů - vznikl z popudu Světové zdravotnické organizace a Lékařů bez hranic. Má připomenout, že za každým zdravým dnem, zvládnutým onemocněním a kvalitně poskytnutou péčí, stojí lidé v bílých pláštích.
Lenka Kohoutová
Mezinárodní den neslyšících a znakových jazyků – připomínka důstojnosti a rovnosti
Dnes si připomínáme Mezinárodní den neslyšících a Mezinárodní den znakových jazyků. Tyto dny jsou důležité nejen jako symbolická připomínka, ale také k zamyšlení nad tím, jak společnost přistupuje k lidem se sluchovým postižením.
Lenka Kohoutová
Jídlo jako srdce sociální služby
Kdo někdy pracoval v pobytové sociální službě, ví, že jídlo není jen biologická nutnost. Je to téma číslo 1. Klienti se na něj těší, někdy ho kritizují, jindy si ho odhlásí – a je to bod, který dává jejich dni rytmus a smysl.
|Další články autora
Na prodej je vila po Petru Kellnerovi od slavného architekta. Nahlédněte dovnitř
Realitní kancelář WIN & WIN reality inzeruje na svém webu vilu, která se dostala do učebnic...
Jak se nakupuje v nizozemské „matce“ českého Alberta. Ceny někdy překvapí
Řetězci Albert Heijn patří zhruba třetina nizozemského maloobchodního trhu s potravinami. V Česku...
Česko má po 13 letech světovou Miss Earth. Korunku získala Natálie Puškinová
Česko má další světovou královnu krásy. Mezinárodní soutěž Miss Earth 2025 vyhrála ve filipínské...
OBRAZEM: Jak vypadá Sněmovna po večerním střetu o ukrajinskou vlajku
Předseda SPD Tomio Okamura po svém zvolení šéfem Poslanecké sněmovny nechal sundat ukrajinskou...
Zemřela herečka Věra Křesadlová. Tvář nové vlny a manželka Miloše Formana
Ve věku 81 let zemřela Věra Křesadlová. Česká výtvarnice, divadelní a filmová herečka i zpěvačka...
Propalestinští aktivisté v Berlíně protestovali v budově televize, odmítali odejít
Propalestinští aktivisté v pátek demonstrovali v budově veřejnoprávní stanice ZDF v Berlíně. Na...
Vlak v Děčíně najel do naskládaného kamení, případ vyšetřuje policie
Vlak v děčínské části Boletice nad Labem najel v pátek odpoledne do kamení naskládaného na...
Zemanovi odstranili kus tlustého střeva. Kvůli riziku krvácení zůstává v nemocnici
Bývalému prezidentovi Miloši Zemanovi v pražské Fakultní nemocnici v Motole odstranili kus tlustého...
Dánsko chce zakázat sociální sítě dětem do 15 let. Není ale úplně jasné jak
Dánská vláda v pátek oznámila, že nalezla politickou shodu na zákazu sociálních sítí pro děti...
- Počet článků 86
- Celková karma 9,63
- Průměrná čtenost 843x