Sociální služby nejsou něco navíc. Patří k základním pilířům fungujícího státu
Takový způsob uvažování je ale zásadně chybný a v důsledcích velmi nebezpečný.
Jak jsem psala dříve - sociální služby nejsou charita. Jsou veřejnou infrastrukturou státu – stejně jako silnice, zdravotnictví, energetika, bezpečnost.
Společnost bez nich sice nezkolabuje přes noc, ale začne se postupně a nenápadně rozpadat tam, kde jsou lidé nejslabší a nejzranitelnější.
U sociálních služeb se ale stále chováme, jako by šlo o oblast, kterou lze řídit improvizací. Občas někde něco postavíme, otevřeme novou vilku a máme radost z jednoho projektu. A když zbyde něco navíc, uděláme „něco navíc“ . (nezbyde)
Jenže improvizace už DNES naráží na své limity.
Demografický vývoj známe dlouhodobě. Populace stárne, přibývá lidí, kteří budou potřebovat podporu a péči, a zároveň ubývá těch, kteří ji mohou poskytovat.
Personální krize v sociálních službách je realitou.
Neformální pečující jsou přetížení a systém na nich stojí stále více, aniž by jim dokázal nabídnout odpovídající podporu.
Přesto jako by se kolem toho vedlo jen minimum skutečně otevřené debaty!
Neřešíme naplno, jak má vypadat síť terénních, ambulantních a pobytových služeb v příštích letech.
Neříkáme si, jaké služby má stát garantovat a které už bez určité spoluúčasti nebude možné zajistit.
Neumíme si přiznat, že jsme nedotáhli psychiatrickou reformu a že chybí lůžka ve specializovaných pobytových službách.
Mlčíme i o tom, že lidé s DMO končí v domovech pro seniory, protože pro ně odpovídající služby jednoduše neexistují...
Každá změna přitom má své dopady – a dobrý úmysl bez reálného plánu může systém spíše poškodit než posílit.
Tento text nepíšu z konferenčních sálů ani z analytických materiálů. Píšu ho z praxe.
V sociálních službách pracuji řadu let, sleduji jejich vývoj a znám debaty, které se kolem nich vedou. Znám diskusi o deinstitucionalizaci a vím, že v českých podmínkách není možné ji v plném rozsahu uskutečnit bez rizika, že se péče stane méně dostupnou.
Stejně tak souhlasím se zrušením vícelůžkových pokojů.
Chybí ale plán, který by zajistil, že tyto změny nesníží už tak nedostatečný počet lůžek v České republice. Jinak si budeme nalhávat zvyšování kvality, zatímco ve skutečnosti omezíme dostupnost služby.
Zásadní otázkou zůstává financování. Veřejné prostředky dlouhodobě nebudou stačit v rozsahu, který si dnes často představujeme. Není to ideologický postoj, ale jednoduchá matematika. Je proto nutné otevřeně mluvit také o možnostech komerčního připojištění pro případ potřeby sociálních služeb – ne jako náhradě veřejného systému, ale jako jeho doplnění. Zavírání očí před touto debatou problém nevyřeší. Pouze ho přesune na rodiny, obce a samotné poskytovatele.
Sociální služby dnes stojí na křižovatce. Víme, že nás čekají zásadní demografické, personální i finanční změny. Víme, že bez jasné představy o podobě služeb, bez realistického zapojení neformálních pečujících a bez poctivé debaty o financování se systém začne postupně drolit. Cenová deregulace tam, kde sociální služby nemají podporu státu, kraje nebo obce, by neměla být sprostou myšlenkou hodnou zapovězení.
Přestaňme odkládat rozhodnutí tam, kde je potřeba plán. Pojmenovávejme tyto problémy nahlas – jinak se může stát, že jednou nebude kdo by pomohl, kdo by asistoval a kam by si člověk, který nemůže jinak, mohl složit hlavu na lůžko v pobytové službě.
A právě proto je potřeba tyto věci říkat otevřeně.
Pokud podobné otázky napadají obyčejnou ředitelku sociální služby, je znepokojivé, že z dlouhodobého pohledu nenapadají ty, kteří nesou za podobu systému politickou odpovědnost...
Lenka Kohoutová
Člověk s mentálním postižením má svá práva. Ne, že ne
Když mluvíme o právech klientů v domovech pro seniory, většina lidí si dokáže představit, oč jde. U lidí s mentálním postižením je situace složitější. Ne proto, že by práva neměli, ale protože někdy svá přání neumí jasně vyslovit.
Lenka Kohoutová
Paliativní péče jako téma, o kterém se nemluví
Jsou témata, která v sociálních službách potkáváme každý den – a přesto o nich mluvíme nejméně. Paliativní péče je jedním z nich. Ne proto, že by nebyla důležitá.
Lenka Kohoutová
Domov pro seniory není vězení. A rodiče nejsou majetkem svých dětí
Když se ve veřejném prostoru mluví o domovech pro seniory, často zaznívá obava ze ztráty svobody. Jako by vstupem do pobytové služby člověk přišel o právo rozhodovat o svém životě.
Lenka Kohoutová
Až jednou budete potřebovat pomoc, pobytové sociální služby, budete chtít jen ležet?
Zkuste si na chvíli představit, že je vám devadesát plus nebo že žijete s mentálním postižením a potřebujete podporu při každodenních činnostech. Znamená to, že přestanete chtít rozhodovat o tom, co si dáte k snídani?
Lenka Kohoutová
Digitální propast: když se běžný život přesune online – a někdo zůstane venku
Digitalizace měla přinést zjednodušení. Rychlejší komunikaci s úřady, pohodlnější bankovnictví, snadnější objednání k lékaři. Pro velkou část společnosti tak skutečně funguje. Jenže je tady i druhá strana mince.
