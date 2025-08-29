Školka a domov seniorů pod jednou střechou - přínosy a úskalí mezigeneračních projektů
Objekt i zahrada jsou tak důmyslně propojeny, ale umožňují i samostatné fungování. Příjemně vybavené a doslova každý kout žije tím, že je jak pro děti, tak pro seniory vhodný k užívání.
Tenhle koncept je v Česku poměrně unikátní, ve světě už se rozvíjí několik let. Koncept propojování mateřských škol a zařízení pro seniory vychází z myšlenky mezigeneračního učení a soužití. Děti předškolního věku se setkávají se seniory při různých činnostech i běžném režimu dne. Jedna generace učí s druhou a naopak, vznikají společné aktivity a zážitky. Tento model funguje v různých podobách v zahraničí (např. ve Skandinávii, USA, Japonsku, Německu).
Má to nějaký přínos pro společnost? Jednoznačně! Děti se učí respekt a empatii, rozvíjí sociální dovednosti, poznávají, že stárnutí a stáří je přirozenou součástí života. Senioři si ze setkání s dětmi odnášejí pocit užitečnosti a smysluplnosti. Aktivity navíc mohou cíleně posilovat kognitivní funkce a motivovat staršího člověka k větší aktivitě - fyzické i psychické. Logicky se také snižuje riziko sociální izolace.
A co na to společnost? Čerpá ze všech těchto benefitů!
Samozřejmě jsou tady i nějaká rizika - sladění dvou různých režimů v jednom areálu může být ošidné. Děti, a to my mámy a babičky dobře víme, mohou být zdrojem infekcí pro oslabené seniory. Citlivé vedení mezigeneračních aktivit je také základ. Senioři, stejně tak děti, mohou mít z takových setkání obavy, což je naprosto přirozené. Východisko? Dobré vedení a personál, dobře nastavené procesy a trocha selského rozumu, empatie a soudnosti.
Celkově se dá říct, že benefity takového spojení převažují nad riziky a - kdoví - třeba bude takový koncept v budoucnu už normalitou.
Jako člověk, který pracuje se seniory v domově Sulická musím říct, že mezigeneračnímu setkávání dáváme velký prostor, nese to své ovoce nejenom při setkávání s dětmi z mateřských škol. Mezigenerační budova na „Gercence“ se mi líbí tak moc, že lituji, že nemáme prostory i pro školku, hned bych měla pro zřizovatele nápad na vylepšení Domova Sulická :-).
Nyní mi nezbývá než poděkovat jak panu starostovi, tak paní ředitelce za představení téhle skvělé služby a nádherného propojení. Z toho mohu čerpat dál.
Lenka Kohoutová
Reformu psychiatrické péče je nutné dotáhnout
Jak ředitelka Domova Sulická, který pracuje i s lidmi s mentálním postižením, často narážím na problém, který nedořešila psychiatrická reforma. Stala se pouze první část změny, ale ta druhá zasahuje služby jako jsme my.
Lenka Kohoutová
Sociální služby v minulosti a dnes
Když dnes stojím na chodbě našeho domova pro seniory, ale i domova pro lidi se zdravotním postižením a slyším smích našich klientů, uvědomuji si, jak obrovský kus cesty jsme jako společnost ušli.
Lenka Kohoutová
Domovy pro seniory nejsou vězení
Každý týden se s tím setkávám. Volají budoucí klienti, jejich rodina. Chtějí informace o našem domově – to je pochopitelné a žádoucí. Méně pochopitelné (alepoň pro mě) jsou některé typy otázek, které v roce 2025 stále zaznívají.
Lenka Kohoutová
Do důchodu klidně později. Bude to nutnost
Před pár dny se s námi v Domově Sulická rozloučila dlouholetá kolegyně, která odchází do důchodu. Loučení bylo dojemné. Zároveň mě přivedlo k zamyšlení: Co dnes vlastně znamená odejít do důchodu? Je věk 65 let správnou hranicí?
Lenka Kohoutová
Chytré telefony do rukou seniorů nepatří! Nebo...?
Někdy se zdá, že digitální svět není pro starý. Technologie ale nepatří jen mladým! I když se může zdát, že senioři a technologie jsou dva neslučitelné světy - když je chuť a motivace, věk nehraje roli....
