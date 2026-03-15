Seriál proti strachu ze života v pobytové službě: Svoboda znamená nést následky

Když mluvíme o právech klientů v pobytových sociálních službách, často se dostaneme k jedné zásadní otázce: opravdu může klient rozhodovat sám o sobě, i když se rozhodne špatně?

Právě tady se mnoho lidí zarazí. A nejen v sociálních službách. I v běžném životě máme s touhle myšlenkou často problém.

Svobodu si totiž rádi spojujeme s možností volby, ale už méně s odpovědností za její důsledky. Přitom jedno bez druhého neexistuje. Pokud je člověk dospělý, má právo se rozhodovat. A spolu s tím má i právo nést následky svých rozhodnutí. To platí doma, v práci i v pobytové službě.

Představme si obyčejnou situaci. Lékař doporučí dietu. Vysvětlí proč. Upozorní na rizika. A pak přijde chvíle rozhodnutí. Poslechnu doporučení, nebo ne? V běžném životě je to jasné. Nikdo nám nevezme talíř z ruky jen proto, že „bychom neměli“. Pokud se rozhodneme dietu nedodržovat, je to naše volba. A také naše odpovědnost. A i pobytová služba toto musí akceptovat.

Klient se může rozhodnout, že si jídlo odhlásí. Že dietu odmítne. Že se nebude řídit doporučením, i když to může mít dopad na jeho zdravotní stav. Není to lehké přijmout, ani pro personál, ani pro rodinu. Ale právě tady se láme rozdíl mezi péčí a kontrolou. Rodina se dokonce občas snaží nařídit - takhle to bude, my si přejeme, my jsme rodina! Chyba lávky, svéprávný člověk se rozhoduje sám za sebe.

Často zaznívá argument: „My přece víme, že mu to uškodí.“ Ano, často to víme. Stejně jako to víme u lidí kolem sebe. A oni to vědí také. Přesto jim jejich rozhodnutí nebereme. Ne proto, že bychom byli lhostejní, ale proto, že respektujeme jejich právo žít vlastní život. I s chybami. I s riziky.

To neznamená, že bychom klienta nechali bez informací nebo podpory. Naopak. Povinností služby je vysvětlovat, nabízet, mluvit o důsledcích, hledat kompromisy. Ale konečné rozhodnutí patří klientovi. Jinak by to nebyla svoboda, ale jen její kulisa.

Možná právě tady je pro veřejnost nejtěžší přijmout realitu pobytových služeb. Ne proto, že by byly příliš volné, ale proto, že od klientů neodnímají odpovědnost.

Zkusme si to znovu vztáhnout k sobě. Jak bychom se cítili, kdyby nám někdo odebral právo rozhodovat o vlastním životě jen proto, že si myslí, že nás tím ochrání? Kdyby nás zbavil možnosti volby výměnou za jistotu, že „to s námi myslí dobře“?

Svoboda v pobytové službě není bezbřehá. Ale je a musí být skutečná. Skutečná svoboda vždycky znamená jediné, a to, že neseme odpovědnost za svá rozhodnutí. Přesně tak, jako v životě mimo její zdi.

Autor: Lenka Kohoutová | neděle 15.3.2026 8:16 | karma článku: 0 | přečteno: 12x

Lenka Kohoutová

Lenka Kohoutová

  • Počet článků 118
  • Celková karma 9,95
  • Průměrná čtenost 679x
Ředitelka Domova Sulická | Expertka na sociální politiku | Péče, důstojnost, odpovědnost

