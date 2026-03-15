Seriál proti strachu ze života v pobytové službě: Svoboda znamená nést následky
Právě tady se mnoho lidí zarazí. A nejen v sociálních službách. I v běžném životě máme s touhle myšlenkou často problém.
Svobodu si totiž rádi spojujeme s možností volby, ale už méně s odpovědností za její důsledky. Přitom jedno bez druhého neexistuje. Pokud je člověk dospělý, má právo se rozhodovat. A spolu s tím má i právo nést následky svých rozhodnutí. To platí doma, v práci i v pobytové službě.
Představme si obyčejnou situaci. Lékař doporučí dietu. Vysvětlí proč. Upozorní na rizika. A pak přijde chvíle rozhodnutí. Poslechnu doporučení, nebo ne? V běžném životě je to jasné. Nikdo nám nevezme talíř z ruky jen proto, že „bychom neměli“. Pokud se rozhodneme dietu nedodržovat, je to naše volba. A také naše odpovědnost. A i pobytová služba toto musí akceptovat.
Klient se může rozhodnout, že si jídlo odhlásí. Že dietu odmítne. Že se nebude řídit doporučením, i když to může mít dopad na jeho zdravotní stav. Není to lehké přijmout, ani pro personál, ani pro rodinu. Ale právě tady se láme rozdíl mezi péčí a kontrolou. Rodina se dokonce občas snaží nařídit - takhle to bude, my si přejeme, my jsme rodina! Chyba lávky, svéprávný člověk se rozhoduje sám za sebe.
Často zaznívá argument: „My přece víme, že mu to uškodí.“ Ano, často to víme. Stejně jako to víme u lidí kolem sebe. A oni to vědí také. Přesto jim jejich rozhodnutí nebereme. Ne proto, že bychom byli lhostejní, ale proto, že respektujeme jejich právo žít vlastní život. I s chybami. I s riziky.
To neznamená, že bychom klienta nechali bez informací nebo podpory. Naopak. Povinností služby je vysvětlovat, nabízet, mluvit o důsledcích, hledat kompromisy. Ale konečné rozhodnutí patří klientovi. Jinak by to nebyla svoboda, ale jen její kulisa.
Možná právě tady je pro veřejnost nejtěžší přijmout realitu pobytových služeb. Ne proto, že by byly příliš volné, ale proto, že od klientů neodnímají odpovědnost.
Zkusme si to znovu vztáhnout k sobě. Jak bychom se cítili, kdyby nám někdo odebral právo rozhodovat o vlastním životě jen proto, že si myslí, že nás tím ochrání? Kdyby nás zbavil možnosti volby výměnou za jistotu, že „to s námi myslí dobře“?
Svoboda v pobytové službě není bezbřehá. Ale je a musí být skutečná. Skutečná svoboda vždycky znamená jediné, a to, že neseme odpovědnost za svá rozhodnutí. Přesně tak, jako v životě mimo její zdi.
Lenka Kohoutová
Seriál proti strachu ze života v pobytové službě: Běžný den a obyčejná svoboda
Jedna z nejčastějších obav, které slýchám od budoucích klientů pobytových služeb, zní zhruba takhle: „Tam už člověk nemůže nic. Všechno ti zakážou, tam už končí život.“
Lenka Kohoutová
Normální život není luxus. Je to základ
Dokud jsme zdraví, mnoho věcí považujeme za samozřejmost. Možná si ani nepřipouštíme, že jednou může přijít situace spojená s věkem, nemocí nebo zhoršenou pamětí či pohyblivostí.
Lenka Kohoutová
Sociální služby nejsou něco navíc. Patří k základním pilířům fungujícího státu
V ČR se o sociálních službách stále často mluví tak, jako by šlo o něco navíc. O doplněk systému. O oblast, která se nějak dořeší, až když zbude čas nebo peníze (spoiler: ani jedno nikdy nezbyde!).
Lenka Kohoutová
Člověk s mentálním postižením má svá práva. Ne, že ne
Když mluvíme o právech klientů v domovech pro seniory, většina lidí si dokáže představit, oč jde. U lidí s mentálním postižením je situace složitější. Ne proto, že by práva neměli, ale protože někdy svá přání neumí jasně vyslovit.
Lenka Kohoutová
Paliativní péče jako téma, o kterém se nemluví
Jsou témata, která v sociálních službách potkáváme každý den – a přesto o nich mluvíme nejméně. Paliativní péče je jedním z nich. Ne proto, že by nebyla důležitá.
OBRAZEM: Miss Czech Republic 2026 představila TOP 10 finalistek. Máte mezi nimi favoritku?
Ředitelka soutěže Miss Czech Republic Taťána Makarenko představila desítku finalistek pro rok 2026....
U Dvoreckého mostu už jsou jámy. Krištof Kintera promění zanedbané místo ve světelný hit
U Dvoreckého mostu vzniká světelný park, který má přilákat turisty i místní. Okolí zkratky mezi...
Pradávní tvorové na Smíchově „přežijí“. Zanikne ovšem slavná nádražní hospoda a zmizí bariéry
Jižní část Smíchova prochází výraznou proměnou. Vedle developerského projektu tu roste také...
Praha se chystá na největší velikonoční trhy v zemi. Centrum rozzáří květiny a jarní výzdoba
Největší velikonoční trhy v Česku se vrátí do centra Prahy už příští týden. Na Staroměstském a...
OBRAZEM: Flora je po měsíci prací k nepoznání. Stanice metra působí až strašidelně
Stanice metra Flora na lince A je zhruba měsíc po uzavření velkým staveništěm. Původní sovětské...
Pracovníci v NP Podyjí zlikvidovali obří skládku podrážek, odvezli 115 tun
Pracovníci národního parku Podyjí ve spolupráci s Pozemkovým spolkem Hády zlikvidovali velkou...
Český lev 2026: Nejlepším filmem je Karavan, uspěly také Franz, Studna i Raději zešílet v divočině
Poprvé v novém místě, v pražském Kongresovém centru, poprvé s moderátorkou, která žije v Americe a...
OBRAZEM: U Přerova létají černí jestřábi, piloti vrtulníků nacvičují hašení požárů
Černí jestřábi jsou v těchto dnech k vidění na nebi v okolí Přerova. Na letišti v Bochoři totiž...
Lékaři v Hradci vyhlížejí další roboty, pacient by v den operace šel domů
Hradecká fakultní nemocnice počítá do dvou až čtyř let s koupí dvou dalších nejmodernějších...
