Seriál proti strachu ze života v pobytové službě: Když to myslíme dobře. A kdy říct STOP

V pobytových sociálních službách se často setkáváme s větou, která zní na první poslech velmi nevinně: „My to s klientem myslíme dobře. My víme, co je pro klienta nejlepší.“

Je v ní péče, zkušenost i snaha chránit. A zároveň v sobě skrývá velké riziko. Právě tady se totiž nejčastěji láme hranice mezi podporou a rozhodováním za druhého.

Myslet to s někým dobře nebo „vědět,“ co je pro člověka nejlepší, ještě neznamená mít právo rozhodovat o jeho životě. Ani tehdy, když jsme přesvědčeni, že víme víc. Ani tehdy, když máme obavy o jeho zdraví nebo bezpečí. Klient zůstává člověkem, který má právo rozhodovat o sobě. Ne proto, že by vždy rozhodoval správně, ale proto, že je to jeho život.

Zároveň je ale důležité říct i druhou část, která v debatách o právech klientů často chybí. Respekt k právům klienta neznamená, že pracovník v přímé péči má pouze plnit přání. I pobytová služba má své hranice a pracovník není sluha. Je to profesionál, který má svou odbornost, odpovědnost i hranice.

Dobrá služba stojí na vztahu. Na partnerství, kde má každý svůj důstojný prostor. Klient má právo rozhodovat o sobě. Pracovník má právo říct, co už není možné, bezpečné nebo profesionální. STOP musí umět říct oba. A právě to je známka zdravého vztahu, ne selhání systému.

Provázet neznamená posluhovat. Znamená být nablízku, vysvětlovat, nabízet, podporovat, provázet a hledat cesty. Někdy i opakovaně. Znamená unést, že se klient rozhodne jinak, než bychom si přáli. A zároveň umět klidně a srozumitelně říct: tady už moje podpora a pomoc končí.

Stejně tak platí, že pracovník se nemůže řídit heslem „já vím, co je pro klienta nejlepší“. To je možná jedna z nejnebezpečnějších vět v péči vůbec. Jakmile někdo přijde o možnost rozhodovat o sobě jen proto, že druzí jsou přesvědčeni o své pravdě, ztrácí vlastní hlas, přichází o své rozhodování. A bez hlasu už není důstojnost, jen přizpůsobení se!

Možná je právě tahle rovnováha tím nejtěžším, co pobytové sociální služby přinášejí. Ustát ji vyžaduje víc než pravidla a metodiky. Vyžaduje respekt, pokoru a odvahu přijmout, že nejsme majiteli cizích životů. Ani tehdy, když to s druhými myslíme dobře. Ani tehdy, když máme strach, že se rozhodnou jinak, než bychom chtěli. Naše role je vysvětlovat, zdůvodňovat, ne nařizovat a rozhodovat za druhého. Jdeme do rizika, že se náš klient prostě rozhodně špatně, i s tím je zapotřebí počítat. Je důležité s klientem pracovat a umět pojmenovávat rizika, která mohou prostě nastat. Tady naše role pak končí.

Jak by nám bylo, kdyby o našem životě rozhodoval někdo jiný jen proto, že má víc informací, víc síly nebo víc dobré nebo i silné vůle? A kde bychom chtěli, aby zaznělo stop?

Předsudky o pobytových sociálních službách nevznikají ze zlé vůle. Často vyrůstají z neznalosti, strachu a představ, které nejsou podložené zkušeností. Měnit je lze jen jedním způsobem: otevřeností, konkrétními příklady a ochotou mluvit o věcech tak, jak skutečně jsou.

Pobytová služba není místo, kde končí život ani svoboda. Je to prostor, kde se v těžké životní situaci hledá způsob, jak žít dál důstojně, s respektem k vlastní vůli i k druhým. A čím víc o tom budeme mluvit bez zjednodušení a strachu, tím menší obavy budeme mít z něčeho, co se může jednou týkat každého z nás.

Každý z nás může jednou potřebovat pobytovou sociální službu, pak bychom měli vědět, co od ní očekáváme a jak si tam přejeme žít.

Autor: Lenka Kohoutová | čtvrtek 19.3.2026 8:25

Lenka Kohoutová

Seriál proti strachu ze života v pobytové službě: Svoboda znamená nést následky

Když mluvíme o právech klientů v pobytových sociálních službách, často se dostaneme k jedné zásadní otázce: opravdu může klient rozhodovat sám o sobě, i když se rozhodne špatně?

15.3.2026 v 8:16 | Karma: 6,24 | Přečteno: 102x | Diskuse | Společnost

Lenka Kohoutová

Seriál proti strachu ze života v pobytové službě: Běžný den a obyčejná svoboda

Jedna z nejčastějších obav, které slýchám od budoucích klientů pobytových služeb, zní zhruba takhle: „Tam už člověk nemůže nic. Všechno ti zakážou, tam už končí život."

13.3.2026 v 8:12 | Karma: 8,11 | Přečteno: 270x | Diskuse | Společnost

Lenka Kohoutová

Normální život není luxus. Je to základ

Dokud jsme zdraví, mnoho věcí považujeme za samozřejmost. Možná si ani nepřipouštíme, že jednou může přijít situace spojená s věkem, nemocí nebo zhoršenou pamětí či pohyblivostí.

10.3.2026 v 9:05 | Karma: 9,10 | Přečteno: 182x | Diskuse | Občanské aktivity

Lenka Kohoutová

Sociální služby nejsou něco navíc. Patří k základním pilířům fungujícího státu

V ČR se o sociálních službách stále často mluví tak, jako by šlo o něco navíc. O doplněk systému. O oblast, která se nějak dořeší, až když zbude čas nebo peníze (spoiler: ani jedno nikdy nezbyde!).

4.3.2026 v 8:50 | Karma: 5,05 | Přečteno: 73x | Diskuse | Společnost

Lenka Kohoutová

Člověk s mentálním postižením má svá práva. Ne, že ne

Když mluvíme o právech klientů v domovech pro seniory, většina lidí si dokáže představit, oč jde. U lidí s mentálním postižením je situace složitější. Ne proto, že by práva neměli, ale protože někdy svá přání neumí jasně vyslovit.

24.2.2026 v 7:59 | Karma: 7,65 | Přečteno: 178x | Diskuse | Společnost
Nejčtenější

U Dvoreckého mostu už jsou jámy. Krištof Kintera promění zanedbané místo ve světelný hit

Na vyústění Dvoreckého mostu v Praze 5 vznikne „park lamp“. Jeho autorem je...
11. března 2026  12:08,  aktualizováno  12. 3.

U Dvoreckého mostu vzniká světelný park, který má přilákat turisty i místní. Okolí zkratky mezi...

GALERIE: Až 80 dělníků denně. Nová spojnice mezi Běchovicemi a dálnicí D1 nabírá tempo

Stavba za 10 miliard
16. března 2026,  aktualizováno  18:53

Současný ráz mírného jarního počasí beze srážek významně přispívá k uspíšení výstavby skoro třináct...

V tichosti roste vedle Dvoreckého mostu. Vyšší budova nahradila „žehličku“

River Business Centre číslo 2 spěje do finiše. Hmota oproti původnímu objektu...
17. března 2026  13:43,  aktualizováno  13:56

Kdy vyjedou první tramvaje? Bude místo pro cyklisty? Neohrozí MHD chodce? A kolik to celé stálo?...

Velká proměna pražského Strahova. Co má vzniknout na místě legendárních kolejí?

Největší ubytovací zařízení pro studující v Evropě se změní na moderní kampus.
15. března 2026

Areál kolejí na pražském Strahově, který patří mezi největší studentská ubytování v Evropě, čeká v...

Praha se chystá na největší velikonoční trhy v zemi. Centrum rozzáří květiny a jarní výzdoba

Velikonoční trhy se vrátí na Staroměstské náměstí i letos.
12. března 2026  12:05

Největší velikonoční trhy v Česku se vrátí do centra Prahy už příští týden. Na Staroměstském a...

Nabídka k placenému eskortu, hulení trávy i strach o život. Cestovatelka stopovala napříč Amerikou

Od 15. dubna do 29. května Markéta Kráčmarová vyráží na dobrodružnou tour po 17...
19. března 2026  8:24

Cestopis, který nezačíná jen na mapě, ale především uvnitř člověka. Tak by se dala stručně popsat...

Český PEN klub udělí poprvé Cenu Josefa Čapka 2026

19. března 2026

Arabela se vrací: Jana Nagyová a Jana Vaculíková představí v Praze společný duet

19. března 2026  7:56

Tragický požár bytu na Jičínsku. Ohnisko bylo na pohovce, jeden člověk zemřel

Následky požáru bytu v Nové Pace na Jičínsku. Jeden člověk ho nepřežil. (18....
19. března 2026  7:52,  aktualizováno  7:52

Požár v bytě v Nové Pace na Jičínsku nepřežil ve středu odpoledne jeden člověk. Oheň se nerozšířil...

Lenka Kohoutová

  • Počet článků 119
  • Celková karma 9,81
  • Průměrná čtenost 674x
Ředitelka Domova Sulická | Expertka na sociální politiku | Péče, důstojnost, odpovědnost

