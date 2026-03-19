Seriál proti strachu ze života v pobytové službě: Když to myslíme dobře. A kdy říct STOP
Je v ní péče, zkušenost i snaha chránit. A zároveň v sobě skrývá velké riziko. Právě tady se totiž nejčastěji láme hranice mezi podporou a rozhodováním za druhého.
Myslet to s někým dobře nebo „vědět,“ co je pro člověka nejlepší, ještě neznamená mít právo rozhodovat o jeho životě. Ani tehdy, když jsme přesvědčeni, že víme víc. Ani tehdy, když máme obavy o jeho zdraví nebo bezpečí. Klient zůstává člověkem, který má právo rozhodovat o sobě. Ne proto, že by vždy rozhodoval správně, ale proto, že je to jeho život.
Zároveň je ale důležité říct i druhou část, která v debatách o právech klientů často chybí. Respekt k právům klienta neznamená, že pracovník v přímé péči má pouze plnit přání. I pobytová služba má své hranice a pracovník není sluha. Je to profesionál, který má svou odbornost, odpovědnost i hranice.
Dobrá služba stojí na vztahu. Na partnerství, kde má každý svůj důstojný prostor. Klient má právo rozhodovat o sobě. Pracovník má právo říct, co už není možné, bezpečné nebo profesionální. STOP musí umět říct oba. A právě to je známka zdravého vztahu, ne selhání systému.
Provázet neznamená posluhovat. Znamená být nablízku, vysvětlovat, nabízet, podporovat, provázet a hledat cesty. Někdy i opakovaně. Znamená unést, že se klient rozhodne jinak, než bychom si přáli. A zároveň umět klidně a srozumitelně říct: tady už moje podpora a pomoc končí.
Stejně tak platí, že pracovník se nemůže řídit heslem „já vím, co je pro klienta nejlepší“. To je možná jedna z nejnebezpečnějších vět v péči vůbec. Jakmile někdo přijde o možnost rozhodovat o sobě jen proto, že druzí jsou přesvědčeni o své pravdě, ztrácí vlastní hlas, přichází o své rozhodování. A bez hlasu už není důstojnost, jen přizpůsobení se!
Možná je právě tahle rovnováha tím nejtěžším, co pobytové sociální služby přinášejí. Ustát ji vyžaduje víc než pravidla a metodiky. Vyžaduje respekt, pokoru a odvahu přijmout, že nejsme majiteli cizích životů. Ani tehdy, když to s druhými myslíme dobře. Ani tehdy, když máme strach, že se rozhodnou jinak, než bychom chtěli. Naše role je vysvětlovat, zdůvodňovat, ne nařizovat a rozhodovat za druhého. Jdeme do rizika, že se náš klient prostě rozhodně špatně, i s tím je zapotřebí počítat. Je důležité s klientem pracovat a umět pojmenovávat rizika, která mohou prostě nastat. Tady naše role pak končí.
Jak by nám bylo, kdyby o našem životě rozhodoval někdo jiný jen proto, že má víc informací, víc síly nebo víc dobré nebo i silné vůle? A kde bychom chtěli, aby zaznělo stop?
Předsudky o pobytových sociálních službách nevznikají ze zlé vůle. Často vyrůstají z neznalosti, strachu a představ, které nejsou podložené zkušeností. Měnit je lze jen jedním způsobem: otevřeností, konkrétními příklady a ochotou mluvit o věcech tak, jak skutečně jsou.
Pobytová služba není místo, kde končí život ani svoboda. Je to prostor, kde se v těžké životní situaci hledá způsob, jak žít dál důstojně, s respektem k vlastní vůli i k druhým. A čím víc o tom budeme mluvit bez zjednodušení a strachu, tím menší obavy budeme mít z něčeho, co se může jednou týkat každého z nás.
Každý z nás může jednou potřebovat pobytovou sociální službu, pak bychom měli vědět, co od ní očekáváme a jak si tam přejeme žít.
Lenka Kohoutová
