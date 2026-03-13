Seriál proti strachu ze života v pobytové službě: Běžný den a obyčejná svoboda
Tahle představa zkreslená nejrůznějšími filmy je velmi silná, ale v mnohém se už dávno nezakládá na pravdě. Dobrá „pobytovka“ takhle nefunguje.
Život v pobytové službě samozřejmě není totéž jako život ve vlastním bytě. Stejně jako není totéž bydlet v bytovém domě a na samotě u lesa. Přesto ani v jednom případě nepřestáváme být svobodnými lidmi. Jen se učíme žít vedle druhých, v určité komunitě lidí, kteří se potkávají víc, než se potkávám se sousedy.
Běžný den v pobytové službě není sledem povelů, ale spíš neustálým hledáním rovnováhy. Individuální dohodou, jak budou vypadat moje dny a můj čas, který tady trávím. Vždy je důležité myslet na rovnováhu mezi potřebami jednotlivce a potřebami ostatních, se kterými žiju na dané domácnosti, oddělení, patře – chcete-li.
Je to vlastně podobné, jak to známe ze života mimo instituce. Mám sousedy – nemohu v noci pouštět hudbu na plný pecky, ale nikdo mi nediktuje, co si obléknu, kdy vstanu nebo co budu dělat dopoledne. Když chci být přijímán druhými, pak bych neměl druhého obtěžovat svým nelibým odérem, nebo hlasitým vystupováním. To mě i v každém domě soused nebude rád potkávat.
Svobodná volba je vždy na klientovi. Klient si vybírá a domlouvá se, že si chce přispat – schovejte snídani na později. Sám si volí, jak bude trávit svůj čas. Zda chce být mezi lidmi, nebo raději sám. Mám zkušenost třeba s tím, že ne každý klient chce jíst s ostatními a vybere si, že chce jíst na svém pokoji, nebo si vybírá, kde snídá a kde obědvá. Pokud neruším spolužití v komunitě, mám možnost dělat si v podstatě co chci.
Ano, existují pravidla. Ale nejsou tu proto, aby svazovala. Jsou tu proto, aby se v nich dalo žít. Aby chránila soužití, ne aby člověka dusila. Pravidla, která dávají smysl, nejsou klecí. Jsou v podstatě gentlemanskou dohodou.
Často se setkávám s překvapením, když lidé zjistí, že v pobytové službě se neřídí život podle rozvrhu, ale podle domluvy. Domluvy, která bere vážně člověka, jeho zvyky, jeho tempo i jeho potřebu mít věci pod kontrolou. Ne vždy je to jednoduché. Ale právě to je podstata lidského soužití. Žádná slepá poslušnost, ale vzájemný respekt a pochopení.
Strach z pobytových služeb často pramení z představy, že vstupem do nich člověk přichází o svobodu. Ve skutečnosti by měl přijít jen o samotu v situaci, kdy už ji nezvládá. O práva by přijít v žádném případě neměl.
Jak by nám bylo, kdyby nám někdo říkal, kdy máme vstávat, co si máme obléct a jak máme trávit den jen proto, že „to tak prostě chodí“? Přesně v tomto místě začíná obhajoba lidskosti. Ne proti pravidlům, ale proti strachu, že bez nich by život přestal být životem.
Ruku na srdce, žijeme všichni jen s pravidly a povinnostmi za zády?
Lenka Kohoutová
Normální život není luxus. Je to základ
Dokud jsme zdraví, mnoho věcí považujeme za samozřejmost. Možná si ani nepřipouštíme, že jednou může přijít situace spojená s věkem, nemocí nebo zhoršenou pamětí či pohyblivostí.
Lenka Kohoutová
Sociální služby nejsou něco navíc. Patří k základním pilířům fungujícího státu
V ČR se o sociálních službách stále často mluví tak, jako by šlo o něco navíc. O doplněk systému. O oblast, která se nějak dořeší, až když zbude čas nebo peníze (spoiler: ani jedno nikdy nezbyde!).
Lenka Kohoutová
Člověk s mentálním postižením má svá práva. Ne, že ne
Když mluvíme o právech klientů v domovech pro seniory, většina lidí si dokáže představit, oč jde. U lidí s mentálním postižením je situace složitější. Ne proto, že by práva neměli, ale protože někdy svá přání neumí jasně vyslovit.
Lenka Kohoutová
Paliativní péče jako téma, o kterém se nemluví
Jsou témata, která v sociálních službách potkáváme každý den – a přesto o nich mluvíme nejméně. Paliativní péče je jedním z nich. Ne proto, že by nebyla důležitá.
Lenka Kohoutová
Domov pro seniory není vězení. A rodiče nejsou majetkem svých dětí
Když se ve veřejném prostoru mluví o domovech pro seniory, často zaznívá obava ze ztráty svobody. Jako by vstupem do pobytové služby člověk přišel o právo rozhodovat o svém životě.
|Další články autora
OBRAZEM: Miss Czech Republic 2026 představila TOP 10 finalistek. Máte mezi nimi favoritku?
Ředitelka soutěže Miss Czech Republic Taťána Makarenko představila desítku finalistek pro rok 2026....
U Dvoreckého mostu už jsou jámy. Krištof Kintera promění zanedbané místo ve světelný hit
U Dvoreckého mostu vzniká světelný park, který má přilákat turisty i místní. Okolí zkratky mezi...
Pradávní tvorové na Smíchově „přežijí“. Zanikne ovšem slavná nádražní hospoda a zmizí bariéry
Jižní část Smíchova prochází výraznou proměnou. Vedle developerského projektu tu roste také...
Pražské ulice jsou zajímavý retroautosalon. Havlův Golf, sovětská Lada, německé Scorpio a další
Když pojmete procházku po městě jako výlet za automobilovými veterány, určitě neprohloupíte....
OBRAZEM: Flora je po měsíci prací k nepoznání. Stanice metra působí až strašidelně
Stanice metra Flora na lince A je zhruba měsíc po uzavření velkým staveništěm. Původní sovětské...
Lávka pro pěší a cyklisty přes Labe v Děčíně čelí zátěžovým zkouškám
Lávku pro pěší a cyklisty přes Labe a Ploučnici podrobují odborníci zátěžovým zkouškám. Stavba za...
SP v biatlonu Otepää 2026: Voborníková ve formě jde do sprintu. Spolu s ní další tři Češky
Sprint žen otevře páteční program Světového poháru v biatlonu v estonském Otepää. Český tým vyšle...
Filmaři vrátí příští týden okolí radnice v Liberci do 30.let minulého století
Filmaři vrátí příští týden okolí historické radnice v Liberci do 30. let minulého století. Natáčení...
SP v biatlonu 2025/26 pokračuje v estonském Otepää. Ženy dnes čeká náročný sprint
Čeští biatlonisté se vrací do kolotoče Světového poháru. Do estonského Otepää zamířila devítičlenná...
Stavební pozemky Dobrá u Frýdku-Místku
Dobrá, okres Frýdek-Místek
2 975 000 Kč
- Počet článků 117
- Celková karma 9,81
- Průměrná čtenost 683x