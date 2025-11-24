Rozumíme dobře našim seniorům?
V úterý 18. listopadu jsem navštívila konferenci zaměřenou na sociálně-zdravotní pomezí. A opět jsem měla možnost slyšet paní Rút Šormovou, bývalou ředitelku Cesty domů a současnou ředitelku Života 90. Patří k osobnostem, které člověka inspirují už jen tím, jak přirozeně a pravdivě dokážou pojmenovat věci, o nichž se často jen mluví, ale méně se v jejich zájmu koná.
Tentokrát hovořila o tom, jak důležité je porozumět reálným potřebám seniorů. Ne těm, které za ně určujeme my, ale těm skutečným, lidským, tichým, někdy skrytým. Mluvila o důstojnosti, pochopení a respektu. O schopnosti vidět člověka jako celek, nikoli jako soubor úkonů péče.
A přestože to sama neformulovala doslovně takto, odnesla jsem si z jejího vystoupení jednu zásadní myšlenku:
Senior potřebuje porozumět světu, který se kolem něj mění.
V době, kdy se vše vyvíjí neuvěřitelně rychle, často zapomínáme, že změna není jen technický nebo organizační krok. Je to zásah do prostoru, v němž se klient cítí bezpečně. A aby se bezpečně cítil dál, musí této změně rozumět. Chápat, proč se děje, co mu přinese a jak se ho dotýká.
A tak jsem se začala ptát sama sebe, zda při podpoře našich klientů v Domově Sulická děláme vše proto, aby naši klienti porozuměli nám a my jim. Je všechno, co v našem prostředí měníme, opravdu srozumitelné?
Dáváme klientům dost času, aby změnu přijali? Mluvíme s nimi tak, aby se necítili ztraceni v prostředí a v životě? Dokážeme přizpůsobit tempo změn těm, kteří se na nás spoléhají?
Nejenom pro mě, ale i pro celý tým je důležité, aby se ve změnách zachovala lidskost, respekt a pochopitelnost.
Znovu jsem si uvědomila, že nejde jen o to, co měníme, ale i o to, jak o tom mluvíme. A zda jakoukoliv změnu či krok dokážeme vysvětlit tak, aby to nebylo strašidelné, vzdálené nebo chaotické. Senior si zaslouží prostředí, které se vyvíjí s dobou, ale stále mu dává jistotu, že se v tom neztratí.
Možná bychom se všichni měli častěji zastavit a ptát se:
Vidíme svět očima těch, kteří jsou na nás závislí?
Slova paní Šormové mě k tomu znovu pozvala. A já za to jsem nesmírně vděčná.
Lenka Kohoutová
17. listopad – svoboda, která vrátila lidskost i těm, na které se zapomínalo
Sedmnáctý listopad si většina z nás spojuje s pádem totality, s demonstracemi, se svobodou slova a cestování. Ale byl to také začátek hlubší, tišší Sametové revoluce = revoluce lidskosti.
Lenka Kohoutová
Kvalita péče v sociálních službách nezačíná u formulářů, ale u lidí
Co znamená „kvalitní péče“? Zdaleka to není jen o splnění zákonných povinností nebo o pěkně napsaných standardech. Papír totiž snese všechno. Ale člověk ne.
Lenka Kohoutová
Svatý Martin v Domově Sulická: Mladé víno, dobrá společnost
Každoročně 11. listopadu přichází svatý Martin, někdy na bílém koni, jindy alespoň s mladým vínem a vůní pečené husy nebo kachny... A chodí i k nám, do Domova Sulická.
Lenka Kohoutová
Sociální služby nejsou o slibech. Jsou o lidech, kteří je drží nad vodou
Jako ředitelka Domova Sulická vidím, jak důležitou roli hrají sociální služby v životech lidí, kteří potřebují pomoc. Nejsou o předpisech a slibech, ale o lidech, kteří se každý den starají o druhé – často v náročných podmínkách.
Lenka Kohoutová
Mezinárodní den pečujících: Neviditelní hrdinové všedního dne
Dnes, 2. října, si připomínáme Mezinárodní den pečujících. Tento den není v kalendáři tak známý jako jiné (například včerejší den seniorů), přesto by, alespoň dle mého, měl být jedním z nejvýraznějších
