Reformu psychiatrické péče je nutné dotáhnout
Možná nejprve připomenu, co se správně změnilo:
Cíl byl zřejmý - posunout těžiště péče z velkých psychiatrických nemocnic, kde někteří lidé žijí mnoho let, směrem k podpoře lidí s duševním onemocněním přímo v jejich komunitě.
Začala vznikat centra duševního zdraví, v regionech funguje síť služeb, které nabízejí multidisciplinární péči přímo v terénu.
Ve společnosti se děje určitá destigmatizace, duševní zdraví se stalo veřejným tématem, o kterém se učíme bez obav mluvit.
Všichni zúčastnění začínají chápat, že jde o meziresortní spolupráci, bez které se tento velký krok neobejde.
V čem je tedy problém obecně?
Díky centrům duševního zdraví se lidé léčí více v komunitě, ale síť je děravá, chybí odborníci, kapacity a propojení se sociálními službami. Psychiatrické nemocnice stále praskají ve švech, mají problém s doplněním odborníků a plánované změny v přístupu nenastávají.
Velký dluh máme vůči dvěma skupinám, pacientům, kteří po odchodu z psychiatrické nemocnice nezvládnou samostatný život a potřebují specializovanou péči v sociálních službách, a lidem s poruchami chování spojenými s agresí, pro které dnes systém vůbec nemá odpovídající řešení.
Stále přetrvává neprůchodnost mezi zdravotní a sociální péčí, stále chybí jasné financování a metodické vyladění, jak má spolupráce obou systémů fungovat. Člověk často „vypadne“ z péče jen proto, že končí zdravotní fáze a začíná sociální, kterou člověk nenajde.
Chybějící péče pro děti a seniory – tato péče je po odborné stránce mnohem těžší, náročnější, a o to hůř se zajišťuje. Dětská psychiatrie je personálně i kapacitně v problémech dlouhodobě. Objednání se jen ke konzultaci u psychiatra nebo psychoterapeuta je čekání na měsíce, náročné je zajištění ambulantní i nemocniční péče.
Většina prostředků stále míří na léčbu, nikoli na prevenci, včasnou diagnostiku nebo podporu pečujících rodin.
Jakou to má souvislost s námi?
My v sociálních službách, které jsou pobytové, zažíváme občas velmi specifické situace. Psychiatrické nemocnice nemají kam umístit člověka, který z nemocnice odchází. Domů člověk často nemá kam a na samostatné bydlení to není. Nastává Nerudovská otázka: „Kam s ním?“
Zoufalé sociální pracovnice z psychiatrických nemocnic občas nabízí i určitou úpravu dokumentace, aby se potřebný člověk dostal například do našeho domova. Vyškrtnutí agresivních projevů chování, psychiatrickou diagnózu nebo třeba připsat mentální postižení, to poslední asi nejčastěji. Takhle to nejde a na tohle se nedá přistoupit.
Zkrátka a jasně, opravdu chybí vysoce specializované pobytové služby pro lidi s psychiatrickými onemocněními, kteří prostě mají další zdravotní zátěže, jako je například i agresivní projev chování. Není možné slučovat různé cílové skupiny, není možné jednu ochránit od druhé. Nelze se tvářit, jakože se nic neděje a tihle lidé neexistují.
Tohle musí vyřešit druhá etapa psychiatrické reformy!
Lenka Kohoutová
Sociální služby v minulosti a dnes
Když dnes stojím na chodbě našeho domova pro seniory, ale i domova pro lidi se zdravotním postižením a slyším smích našich klientů, uvědomuji si, jak obrovský kus cesty jsme jako společnost ušli.
Lenka Kohoutová
Domovy pro seniory nejsou vězení
Každý týden se s tím setkávám. Volají budoucí klienti, jejich rodina. Chtějí informace o našem domově – to je pochopitelné a žádoucí. Méně pochopitelné (alepoň pro mě) jsou některé typy otázek, které v roce 2025 stále zaznívají.
Lenka Kohoutová
Do důchodu klidně později. Bude to nutnost
Před pár dny se s námi v Domově Sulická rozloučila dlouholetá kolegyně, která odchází do důchodu. Loučení bylo dojemné. Zároveň mě přivedlo k zamyšlení: Co dnes vlastně znamená odejít do důchodu? Je věk 65 let správnou hranicí?
Lenka Kohoutová
Chytré telefony do rukou seniorů nepatří! Nebo...?
Někdy se zdá, že digitální svět není pro starý. Technologie ale nepatří jen mladým! I když se může zdát, že senioři a technologie jsou dva neslučitelné světy - když je chuť a motivace, věk nehraje roli....
Lenka Kohoutová
Zamyšlení nad anonymy aneb Když dobrá práce vadí
V době, kdy jsem převzala k domovu pro osoby se zdravotním postižením ještě službu domova pro seniory, začaly se dít věci...
|Další články autora
Těhotná Demi vzrušila Ameriku. Skandální portrét ukázal, že mateřství je sexy
Seriál Dnes už je to otravná móda, ale na začátku devadesátých let ta fotka znamenala skutečnou revoluci....
Za Prahou je na prodej vila, kde se skrýval Che Guevara s milenkou
V nabídce realitní kanceláře XREAL se objevila prvorepubliková vila, která se nejenom nachází na...
Trump „upekl“ schůzku Zelenskyj - Putin. S lídry EU řešil záruky pro Ukrajinu
Sledujeme online Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a lídři několika evropských zemí v pondělí jednali v Bílém...
Na prodej je přes sto let stará vila slavného muzikanta a herce. Trávil v ní léto
V nabídce realitních kanceláří se objevila vila z roku 1913, která stojí v Libčicích nad Vltavou....
OBRAZEM: Láska nezná hranic. Vítězné svatební fotky ze soutěže berou dech
Tisíce fotografií prošlo sítem soutěže o nejlepší svatební snímky pro rok 2025. Vítězné obrázky...
Nedostatečně potíráte antisemitismus, vyčetl americký velvyslanec Macronovi
Francie čelí nárůstu antisemitismu, který úřady nepotírají s dostatečným nasazením, napsal...
Poslední prázdninový týden přinese letní teploty atakující třicet stupňů Celsia
V posledním prázdninovém týdnu do Česka znovu dorazí slunečné počasí i tropické teploty. Zatímco v...
Nadšenci dokončují pomník pro piloty RAF. Dovezli obří balvan ze Slovenska
Na hrdinství československých vojenských pilotů Royal Air Force (RAF) za druhé světové války chce...
Členové Národní gardy ve Washingtonu začali na pokyn ministra nosit zbraně
Nasazení Národní gardy napříč Spojenými státy má podpořit ministerstvo vnitřní bezpečnosti v rámci...
Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky
Nejnovější akční zboží z letáků (celkem 1384 výrobků)
- Počet článků 77
- Celková karma 20,26
- Průměrná čtenost 907x