Reforma psychiatrické péče

Je zapotřebí si přiznat, že jsme nezvládli reformu psychiatrické péče. Je to velká škoda, když ambice byly opravdu veliké.

Před pár lety jsme jednoduše pojmenovali problém. Lidé žijí v psychiatrických léčebnách déle, než by měli, jiní jsou tam prostě mnoho let. Napravíme to. Mnozí půjdou domů, mnohým pomůžeme žít samostatně. Vybudujeme stacionáře, které budou v rámci ambulantních, popřípadě terénních služeb pomáhat. Vše bude zalité sluncem a všechno dobře dopadne, budeme šťastní, jak jsme to skvěle vymysleli. A jak to dopadlo? Pár let za námi a ono se vlastně ukázalo, že máme díru v systému. Nejsou psychiatři v ambulantních službách. Ty nejsou provázané na specializované pobytové služby, což je ohromný problém, protože některé lidi s psychiatrickým onemocněním prostě jenom terén a ambulantní služby nezvládnou.

Mezi registrované služby Domova Sulická patří i domov pro osoby se zdravotním postižením. Naší cílovou skupinou jsou lidé s mentálním postižením a dalšími kombinovanými zátěžemi.

Pokud se u našeho klienta rozvine psychiatrická diagnóza, pak řešíme Nerudovskou otázku, kam s člověkem, na kterého už naše služba nepasuje. Na pobyt v psychiatrické nemocnici to samozřejmě není, ale my už mu nedokážeme dát potřebnou péči.

A tady začíná ta díra v systému, o které chci psát. Často je na nás vyvíjen velký tlak na příjem člověka, kterému prostě nezajistíme vhodnou a bezpečnou pobytovou službu. A to jak s ohledem na klienta samotného, tak s ohledem na další obyvatele, kteří u nás bydlí. Prostě pro určité lidi nejsme dobrou cílovou stanicí.

Začněme pojmenovávat věci pravými jmény. Nezvládli jsme to nebo možná jen nedotáhli, ale to je prašť jako uhoď. Potřebujeme specializované služby, které se jmenují domov se zvláštním režimem. Zacílenou službu pro lidi, kteří vzhledem ke své zdravotní zátěži trpí poruchami chování. Je úplně něco jiného mít službu pro osoby žijící s mentálním postižením a pro osoby žijící s psychiatrickými onemocněními. Tohle prostě nelze slučovat. Stejně jako je chiméra, že všichni budou žít v bytě samostatně. Prostě si přiznejme, že jsme to nedotáhli a že to není sice sexy téma, ale pojďme to řešit. Je to neskutečně důležité téma, kterému se prostě mnozí vyhýbají.