Proč v sociálních službách chybí lidé? A proč ti dobří často odcházejí?
Realita je složitější. A mnohem citlivější.
Sociální služby nejsou „jen práce“. Jsou to každodenní lidské příběhy – stáří, nemoc, bezmoc, ale i radost, důstojnost a blízkost. Pracovat v nich znamená být neustále v kontaktu s emocemi. S těmi hezkými i těmi velmi těžkými. A to má svou cenu.
Emoční zátěž, o které se málo mluví
Pečující profese vyžadují nejen odbornost, ale i velkou dávku empatie. Pracovníci jsou svědky zhoršujícího se zdravotního stavu klientů, jejich odchodů, osamění. Často suplují rodinu. A přitom musí zůstat profesionální.
Vyhoření nepřichází ze dne na den. Přichází potichu. Z únavy, z pocitu nedocenění, z dlouhodobého tlaku.
Společenské podcenění
Sociální pracovníci, asistenti, pracovníci přímé péče, aktivizační pracovníci – ti všichni drží systém péče pohromadě. A přesto jejich práce často není vnímána s respektem, jaký si zaslouží.
Jejich péče, jejich každodenní práce, znamená kvalitu života tisíců lidí.
Administrativa a systémové limity
Místo času s klienty tráví pracovníci hodiny nad papíry. Místo flexibility narážejí na rigidní systém. Místo podpory často cítí kontrolu. A pak se nemůžeme divit, že odcházejí. Přitom z dnešními možnostmi lze administrativu přesunou z papíry na monitory, zjednodušit a zrychlit tuhle část práce na minimum.
A jak si udržet ty dobré?
To je otázka, kterou si klademe každý den. Protože dobrý pracovník v sociálních službách není samozřejmost. Je to někdo, kdo svou práci dělá srdcem. Kdo práci dělá poctivě. Kdo vnímá, že tahle práce je náročná a intenzivní, ale má to svůj jasný důvod a účel. A o takové lidi je potřeba pečovat.
1. Respekt není benefit. Je základ - Respekt k práci, k času, k emocím. Naslouchání. Opravdové, ne formální.
2. Podpora a bezpečné prostředí - Supervize je u nás samozřejmostí, dále sdílení, možnost říct „je toho na mě moc“.
3. Vzdělávání a růst - Dobrý pracovník nechce stagnovat. Chce se učit, rozvíjet, hledat nové cesty.
4. Smysl - Možná to zní pateticky. Ale právě smysl je to, co lidi v sociálních službách drží nejvíc.Vědomí, že jejich práce má dopad. Že někomu reálně zlepšují den. Někdy i život.
5. „Hmatatelné“ benefity – u nás v Domovech Sulická jsou to třeba i vánoční dárky, dárky v prac. výročích, na den sociální práce, jsou to masáže jednou měsíčně v prac. době zdarma, je to vzdělávání, je to dotovaná strava, osobní příplatek, čtvrtletní odměny, příspěvek na penzijní připojištění....
Pojďme si říct, že nedostatek pracovníků v soc. službách není krize lidí. Je to krize přístupu.
Pokud chceme, aby v sociálních službách pracovali kvalitní lidé, musíme změnit optiku. Neptat se jen „kolik jich je“, ale „jak se mají“.
Protože spokojený pracovník znamená spokojený klient. A důstojná péče začíná u těch, kteří ji poskytují.
Lenka Kohoutová
