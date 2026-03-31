Proč v sociálních službách chybí lidé? A proč ti dobří často odcházejí?

Když se mluví o nedostatku pracovníků v sociálních službách, často slyšíme jednoduché vysvětlení: „Je to špatně placené.“ Ano, platy hrají roli. Ale kdyby šlo „jen“ o peníze, problém by byl dávno vyřešený.

Realita je složitější. A mnohem citlivější.

Sociální služby nejsou „jen práce“. Jsou to každodenní lidské příběhy – stáří, nemoc, bezmoc, ale i radost, důstojnost a blízkost. Pracovat v nich znamená být neustále v kontaktu s emocemi. S těmi hezkými i těmi velmi těžkými. A to má svou cenu.

Emoční zátěž, o které se málo mluví

Pečující profese vyžadují nejen odbornost, ale i velkou dávku empatie. Pracovníci jsou svědky zhoršujícího se zdravotního stavu klientů, jejich odchodů, osamění. Často suplují rodinu. A přitom musí zůstat profesionální.

Vyhoření nepřichází ze dne na den. Přichází potichu. Z únavy, z pocitu nedocenění, z dlouhodobého tlaku.

Společenské podcenění

Sociální pracovníci, asistenti, pracovníci přímé péče, aktivizační pracovníci – ti všichni drží systém péče pohromadě. A přesto jejich práce často není vnímána s respektem, jaký si zaslouží.

Jejich péče, jejich každodenní práce, znamená kvalitu života tisíců lidí.

Administrativa a systémové limity

Místo času s klienty tráví pracovníci hodiny nad papíry. Místo flexibility narážejí na rigidní systém. Místo podpory často cítí kontrolu. A pak se nemůžeme divit, že odcházejí. Přitom z dnešními možnostmi lze administrativu přesunou z papíry na monitory, zjednodušit a zrychlit tuhle část práce na minimum.

A jak si udržet ty dobré?

To je otázka, kterou si klademe každý den. Protože dobrý pracovník v sociálních službách není samozřejmost. Je to někdo, kdo svou práci dělá srdcem. Kdo práci dělá poctivě. Kdo vnímá, že tahle práce je náročná a intenzivní, ale má to svůj jasný důvod a účel. A o takové lidi je potřeba pečovat.

1. Respekt není benefit. Je základ - Respekt k práci, k času, k emocím. Naslouchání. Opravdové, ne formální.

2. Podpora a bezpečné prostředí - Supervize je u nás samozřejmostí, dále sdílení, možnost říct „je toho na mě moc“.

3. Vzdělávání a růst - Dobrý pracovník nechce stagnovat. Chce se učit, rozvíjet, hledat nové cesty.

4. Smysl - Možná to zní pateticky. Ale právě smysl je to, co lidi v sociálních službách drží nejvíc.Vědomí, že jejich práce má dopad. Že někomu reálně zlepšují den. Někdy i život.

5. „Hmatatelné“ benefity – u nás v Domovech Sulická jsou to třeba i vánoční dárky, dárky v prac. výročích, na den sociální práce, jsou to masáže jednou měsíčně v prac. době zdarma, je to vzdělávání, je to dotovaná strava, osobní příplatek, čtvrtletní odměny, příspěvek na penzijní připojištění....

Pojďme si říct, že nedostatek pracovníků v soc. službách není krize lidí. Je to krize přístupu.

Pokud chceme, aby v sociálních službách pracovali kvalitní lidé, musíme změnit optiku. Neptat se jen „kolik jich je“, ale „jak se mají“.

Protože spokojený pracovník znamená spokojený klient. A důstojná péče začíná u těch, kteří ji poskytují.

Autor: Lenka Kohoutová | úterý 31.3.2026 6:33 | karma článku: 0 | přečteno: 10x

Aromaterapie i muzika. V Suldě chodí aktivity za klientem

Někdy slýchám poznámku, že v Domově Sulická máme „bezproblémovou klientelu“ a že se mi proto dobře mluví o péči. Jenže realita je mnohem složitější, a hlavně mnohem lidštější.

24.3.2026 v 8:53 | Karma: 5,76 | Přečteno: 69x | Diskuse | Společnost

Lenka Kohoutová

Jak by měly vypadat sociální služby, až je budeme jednou potřebovat?

Zkuste si odpovědět na jednoduchou otázku: Kde bych chtěl jednou žít, pokud už se o sebe nebudu moci postarat a asistence rodiny s pomocí terénní služby nebude stačit?

22.3.2026 v 8:58 | Karma: 5,09 | Přečteno: 54x | Diskuse | Společnost

Lenka Kohoutová

Seriál proti strachu ze života v pobytové službě: Když to myslíme dobře. A kdy říct STOP

V pobytových sociálních službách se často setkáváme s větou, která zní na první poslech velmi nevinně: „My to s klientem myslíme dobře. My víme, co je pro klienta nejlepší.“

19.3.2026 v 8:25 | Karma: 5,41 | Přečteno: 134x | Diskuse | Společnost

Lenka Kohoutová

Seriál proti strachu ze života v pobytové službě: Svoboda znamená nést následky

Když mluvíme o právech klientů v pobytových sociálních službách, často se dostaneme k jedné zásadní otázce: opravdu může klient rozhodovat sám o sobě, i když se rozhodne špatně?

15.3.2026 v 8:16 | Karma: 6,66 | Přečteno: 106x | Diskuse | Společnost

Lenka Kohoutová

Seriál proti strachu ze života v pobytové službě: Běžný den a obyčejná svoboda

Jedna z nejčastějších obav, které slýchám od budoucích klientů pobytových služeb, zní zhruba takhle: „Tam už člověk nemůže nic. Všechno ti zakážou, tam už končí život.“

13.3.2026 v 8:12 | Karma: 8,50 | Přečteno: 277x | Diskuse | Společnost
Nejčtenější

Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta

Kamil Javůrek, Integrity officer FAČR, a šéf českého fotbalu David Trunda na...
24. března 2026  9:37,  aktualizováno  12:55

Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží...

Rekordy pražské dopravy: Víte, kde končí „nekonečná“ 177 a která linka jede jen 3 minuty?

Zastávka linky 177 na Opatově
28. března 2026

Kdo chce absolvovat autobusový výlet v katastru hlavního města, ten se vydá buď na pražský Chodov...

MS v krasobruslení 2026 v Praze: Do O2 areny zamířila světová špička, předvedli se i Češi

Americký krasobruslař Ilja Malinin.
28. března 2026  23:44

Po dlouhých 33 letech se mistrovství světa v krasobruslení opět vrátilo do Česka. A to konkrétně do...

Jo Nesbø a jeho temný detektiv Harry Hole míří na Netflix. Novinka startuje už tento týden

„Pro mě není vyprávění příběhů o tom, dát lidem to, co si myslí, že chtějí, ale...
23. března 2026  16:12

Pokud patříte mezi milovníky severské krimi, máte se na co těšit! Už ve čtvrtek začne na...

Prohlédněte si Dvorecký most z lodi, během slavnostního otevření vypluje i Josefína

Loď Josefína
24. března 2026  11:24

Už za pár týdnů Prahu čeká velká sláva. Slavnostní otevření Dvoreckého mostu, který propojí Zlíchov...

Investice do obrany jsou šancí pro kraj, ukázala konference v Ostravě

Před budovou auly VŠB – Technické univerzity Ostrava byla v rámci konference...
31. března 2026  6:42,  aktualizováno  6:42

V Ostravě se diskutovalo o budoucnosti obranného průmyslu. Konference Defence Tech Innovation 2026,...

Infocentrum u Teplických skal odolalo referendu, i když většina byla proti

Návštěvnické centrum u vstupu do Teplických skal
31. března 2026  6:22,  aktualizováno  6:22

Stavbě chystaného návštěvnického centra u vstupu do Teplických skal nic nebrání. V pondělním...

Nehoda kamionů uzavřela D8 až do noci, policie z kolony vyvedla auta s dětmi

Nehoda tří kamionů na dálnici D8. Jeden převážel osobní auta. (30. března 2026)
30. března 2026  16:02,  aktualizováno  31. 3. 6:10

Dálnice D8 před hranicemi byla kvůli nehodě tří kamionů a vyprošťování vozidel uzavřena ve směru na...

Klouzačka z plechu a co ty kameny? Nové hřiště na „Jiřáku“ je pod palbou rodičů

Nové dětské hřiště na náměstí Jiřího z Poděbrad (březen 2026)
31. března 2026  6:02,  aktualizováno  6:02

Nové dětské hřiště na právě rekonstruovaném pražském náměstí Jiřího z Poděbrad je v provozu sotva...

Lenka Kohoutová

  • Počet článků 122
  • Celková karma 9,53
  • Průměrná čtenost 659x
Ředitelka Domova Sulická | Expertka na sociální politiku | Péče, důstojnost, odpovědnost

