Proč dávat klientům sociální služby vyúčtování každý měsíc?
Zákon je v tomto poměrně jednoduchý. Poskytovatel musí vést přehlednou evidenci plateb a klient má právo kdykoliv nahlédnout do vyúčtování a zjistit, co čerpá a za co platí. Předpokladem je, že každá služba má viditelně vyvěšený přehledný ceník svých služeb. Povinnost každý měsíc písemně vyúčtování předat v zákoně nenajdete.
Přesto jsou zařízení, která se rozhodla jít ještě dál. Ne proto, že musí, ale proto, že chtějí. A mezi ně patří i Domov Sulická, kde působím jako ředitelka. Každý měsíc totiž klientům předáváme kompletní vyúčtování služeb, a to naprosto systematicky a bez ohledu na to, zda o něj žádají.
Proč to děláme, když můžeme postupovat jednodušším a administrativně méně náročným způsobem?
Důvěra není samozřejmost. Musí se budovat
Za roky práce v sociálních službách jsem poznala, že důvěra je základ. A že vzniká z maličkostí. Jednou z nich je i to, že klient, opatrovník nebo zmocněná rodina přesně ví, za co platí. Když člověk každý měsíc dostane vyúčtování, nemá obavy, že něco není v pořádku. Nemusí se doprošovat dokumentů. Nemusí se ptát, jak to vlastně je. A nemusí se cítit špatně, že „něco neví“ a „něco chce“.
Vyúčtování na stole přináší klid. Je to malá věc, která má ale velký dopad: posiluje důvěru, snižuje napětí a přináší jistotu, že o peníze klienta je postaráno férově a transparentně. Pokud by došlo k nějaké chybě, přepisu, nejasnosti, řeší se obratem, a ne až po mnoha měsících.
Ano, je to pracnější. Děláme to ale vědomě
Není žádným tajemstvím, že měsíční vyúčtování pro všechny klienty znamená větší dávku administrativy. Je rychlejší a jednodušší vydat dokument jen na vyžádání. My jsme se ale rozhodli, že chceme jít cestou, která je pro nás dlouhodobě správná.
Nechceme, aby klient musel prosit o informace, na které má podle nás jasné právo. Chceme vyúčtování služby dávat automaticky a pravidelně. Protože tak vypadá korektní a férový vztah. Poskytnu službu, přijmu úplatu, podám vyúčtování. Jasná věc.
Neříkáme, že to mají dělat všichni. Každá služba má své možnosti
Sociální služby v Česku jsou velmi různorodé. Liší se velikostí, typem klientů, rozpočtem i personálními možnostmi. Je proto zcela přirozené, že každá organizace volí jiný postup. My nikoho nepřesvědčujeme, aby převzal náš model. Víme, proč to tak funguje u nás, a proč tomuto systému věříme u nás.
Měsíční vyúčtování považujeme za způsob, jak podporovat otevřenou komunikaci. Jak snižovat riziko nedorozumění. Jak budovat vztah, ve kterém se klient, opatrovník, ale i rodina cítí respektovaně a informovaně. A to je pro nás zásadní.
Jistota pro klienty, klid pro rodiny
Mám za sebou desítky rozhovorů s klienty, s opatrovníky nebo s pověřenými rodinnými příslušníky. Většina z nich říká, že jim pravidelné vyúčtování pomáhá mít lepší přehled. Ne proto, že by službě nedůvěřovali, ale proto, že chtějí porozumět tomu, co služba stojí, proč a kdy vzniká nedoplatek a tak podobně. Když dostávají informace každý měsíc, nemusejí nic dohledávat, připomínat si, řešit archivaci papírů za celý rok… prostě mají jasno.
Jasná komunikace je podle mě jednou z největších hodnot, které může sociální služba nabídnout.
Proč na této praxi trváme
V Domově Sulická nejsou měsíční vyúčtování žádnou formalitou. Jsou to pomyslné dveře k větší otevřenosti. Chceme, aby si naši klienti i jejich rodiny mohli být jistí, že vše, co děláme, děláme poctivě, s respektem a bez zbytečných tajností. Jsme přesvědčeni, že právě drobné, ale systematické kroky vytvářejí pevné vztahy. Nevytváříme společně tým na týden, ale na mnoho let.
Hlavně však protože věříme, že takhle to má vypadat, když je péče skutečně lidská, my tomu u nás v domově říkáme Sulická – SuLidská.
Lenka Kohoutová
Umět spolu mluvit je základem rovnosti. Světový den Braillova písma nám to připomíná
4. 1. si připomínáme Světový den Braillova písma, den věnovaný hlavně lidem se zrakovým postižením. Symbolicky připomíná mnohem víc. Význam komunikace, dorozumění a porozumění mezi lidmi bez ohledu na jejich schopnosti či omezení.
Lenka Kohoutová
Odpovědnost, která není vidět aneb když říďa bilancuje
Když jsem před více než 11 lety přijala odpovědnost za vedení Domova Sulická, věděla jsem, že to nebude jednoduché. Měla jsem jiné představy o pobytové službě, než měli mí předchůdci...
Lenka Kohoutová
Je Štědrý den ve službě jako každý jiný?
Vánoce jsou pro většinu lidí časem klidu, rodiny a tradic. Ale pro zaměstnance v sociálních službách je to také čas služby, čas, kdy svou přítomností dávají druhým to nejcennější, a to je čas, pocit lidskosti, bezpečí a domova.
Lenka Kohoutová
Štědrý den v Domově pro seniory Sulická
V Domově Sulický každá služba funguje trochu jinak (jsou to tři pobytové služby, domov pro seniory, domov pro osoby se zdravotním postižením a chráněné bydlení). V domově pro seniory se ani o Vánocích život samozřejmě nezastavuje.
Lenka Kohoutová
Den lidských práv - Svoboda rozhodování patří i lidem v pobytových službách
Každý rok 10. prosince si svět připomíná Mezinárodní den lidských práv. V Domově Sulická žijeme tenhle den stále, a to nejen slovy, ale především tím, jak pracujeme.
