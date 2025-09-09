Přijala jsem výzvu, která může pomoci! Zkusme dát šanci

Když se v debatách objeví slova vězeň nebo odsouzený, většina lidí si představí násilníky nebo nebezpečné pachatele. Jenže realita je jiná.

Velká část lidí, o kterých se bavíme, spáchala méně závažné trestné činy. Často jde o neplacení výživného, dluhy nebo jiné delikty, u kterých zákon nabízí alternativní tresty - například veřejně prospěšné práce. Nejsou to lidé, kterých bychom se měli bát, ale lidé, kteří potřebují znovu nastartovat život. Když ho nenastartují, nastoupí do vězení, a pak jsou následky daleko horší.

Veřejně prospěšné práce? Možná šance, ale i závazek

Sociální služby mohou hrát v tomto procesu zásadní roli. U nás v Domově Sulická jsme se na podobné spolupráci s Probační a mediační službou domluvili. Nabízíme možnost odpracovat trest v zahradnických profesích, v údržbě, v prádelně nebo v kuchyni. Naše zkušenost? Začínáme, věříme a uděláme mnoho proto, aby to klaplo.

Když vězení nestačí

Problém nastává ve chvíli, kdy si člověk odpyká trest a odchází z vězení. Většina z těchto lidí si s sebou nese dluhy, stigma a horší startovní pole pro nalezení zaměstnání. Pokud se takový člověk rychle nezapojí do legálního pracovního procesu, dostává se do spirály, která vede k další trestné činnosti. Statistika Ministerstva spravedlnosti je neúprosná: do tří let se za mříže vrací zhruba polovina propuštěných. Nejčastějším důvodem je právě to, že nemají práci a prostředky na důstojný život. Nutno ještě dodat, že mluvím o lidech, kteří „seděli“ za nenásilnou trestnou činnost. A i mezi nimi nemusí být každý svatý, samozřejmě.

Praxe, zaměstnání a nová šance

Proto věřím, že sociální služby obecně a Probační a mediační služba mají jít ještě dál. Nabídnout veřejně prospěšné práce a po domluvě také možnost praxe. Těm, kteří se osvědčím třeba i regulérní zaměstnání. Je zapotřebí vybírat, pomoci si v týmu. Každá profese se navíc pro člověka po výkonu trestu nehodí.

V našem týmu v Domově Sulická už pracují lidé, kteří kdysi stáli na opačné straně zákona. Dnes už s čistým rejstříkem a patří k nejspolehlivějším zaměstnancům. Ukázali, že druhá šance není slabost, ale příležitost k lepší budoucnosti.

Kdo jiný, když ne my?

Vím, že to není ani líbivé ani populární téma. Společnost má tendenci odvracet se. Jasně, je to kriminálník. Ale bývalý! Odpykal si trest a my bychom měli jako společnost dávat šanci tam, kde to jde. Pokud necháme lidi bez práce a bez šance, riskujeme návrat k problémům, dluhům, a nakonec i k trestné činnosti. Kdo jiný, než sociální služby, má být pevným mostem mezi minulostí a novým začátkem?

Nemaluju si svět na růžovo. Věřím, že máme lidem dávat šanci.

Protože druhá šance není odměna za chybu. Je to prevence, aby se chyba už neopakovala.

Autor: Lenka Kohoutová | úterý 9.9.2025 7:00

