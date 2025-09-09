Přijala jsem výzvu, která může pomoci! Zkusme dát šanci
Velká část lidí, o kterých se bavíme, spáchala méně závažné trestné činy. Často jde o neplacení výživného, dluhy nebo jiné delikty, u kterých zákon nabízí alternativní tresty - například veřejně prospěšné práce. Nejsou to lidé, kterých bychom se měli bát, ale lidé, kteří potřebují znovu nastartovat život. Když ho nenastartují, nastoupí do vězení, a pak jsou následky daleko horší.
Veřejně prospěšné práce? Možná šance, ale i závazek
Sociální služby mohou hrát v tomto procesu zásadní roli. U nás v Domově Sulická jsme se na podobné spolupráci s Probační a mediační službou domluvili. Nabízíme možnost odpracovat trest v zahradnických profesích, v údržbě, v prádelně nebo v kuchyni. Naše zkušenost? Začínáme, věříme a uděláme mnoho proto, aby to klaplo.
Když vězení nestačí
Problém nastává ve chvíli, kdy si člověk odpyká trest a odchází z vězení. Většina z těchto lidí si s sebou nese dluhy, stigma a horší startovní pole pro nalezení zaměstnání. Pokud se takový člověk rychle nezapojí do legálního pracovního procesu, dostává se do spirály, která vede k další trestné činnosti. Statistika Ministerstva spravedlnosti je neúprosná: do tří let se za mříže vrací zhruba polovina propuštěných. Nejčastějším důvodem je právě to, že nemají práci a prostředky na důstojný život. Nutno ještě dodat, že mluvím o lidech, kteří „seděli“ za nenásilnou trestnou činnost. A i mezi nimi nemusí být každý svatý, samozřejmě.
Praxe, zaměstnání a nová šance
Proto věřím, že sociální služby obecně a Probační a mediační služba mají jít ještě dál. Nabídnout veřejně prospěšné práce a po domluvě také možnost praxe. Těm, kteří se osvědčím třeba i regulérní zaměstnání. Je zapotřebí vybírat, pomoci si v týmu. Každá profese se navíc pro člověka po výkonu trestu nehodí.
V našem týmu v Domově Sulická už pracují lidé, kteří kdysi stáli na opačné straně zákona. Dnes už s čistým rejstříkem a patří k nejspolehlivějším zaměstnancům. Ukázali, že druhá šance není slabost, ale příležitost k lepší budoucnosti.
Kdo jiný, když ne my?
Vím, že to není ani líbivé ani populární téma. Společnost má tendenci odvracet se. Jasně, je to kriminálník. Ale bývalý! Odpykal si trest a my bychom měli jako společnost dávat šanci tam, kde to jde. Pokud necháme lidi bez práce a bez šance, riskujeme návrat k problémům, dluhům, a nakonec i k trestné činnosti. Kdo jiný, než sociální služby, má být pevným mostem mezi minulostí a novým začátkem?
Nemaluju si svět na růžovo. Věřím, že máme lidem dávat šanci.
Protože druhá šance není odměna za chybu. Je to prevence, aby se chyba už neopakovala.
Lenka Kohoutová
Sociální služby jako prestižní práce
Každý, kdo se setkal s nemocí, stářím nebo handicapem, ví, jak důležitou roli hrají sociální služby. Ať jde o péči v domácím prostředí, ambulantní podporu nebo pobytové služby, bez pomoci by mnoho lidí nezvládlo každodenní život.
Lenka Kohoutová
Školka a domov seniorů pod jednou střechou - přínosy a úskalí mezigeneračních projektů
Tento týden jsem měla možnost být u slavnostního otevření mezigeneračního objektu na Praze 15 v Gercenově ulici. Jde o stacionář pro seniory a mateřskou školu.
Lenka Kohoutová
Reformu psychiatrické péče je nutné dotáhnout
Jak ředitelka Domova Sulická, který pracuje i s lidmi s mentálním postižením, často narážím na problém, který nedořešila psychiatrická reforma. Stala se pouze první část změny, ale ta druhá zasahuje služby jako jsme my.
Lenka Kohoutová
Sociální služby v minulosti a dnes
Když dnes stojím na chodbě našeho domova pro seniory, ale i domova pro lidi se zdravotním postižením a slyším smích našich klientů, uvědomuji si, jak obrovský kus cesty jsme jako společnost ušli.
Lenka Kohoutová
Domovy pro seniory nejsou vězení
Každý týden se s tím setkávám. Volají budoucí klienti, jejich rodina. Chtějí informace o našem domově – to je pochopitelné a žádoucí. Méně pochopitelné (alepoň pro mě) jsou některé typy otázek, které v roce 2025 stále zaznívají.
|Další články autora
Deset tisíc vojáků na přehlídce v Číně. Si, Putin a Kim se prošli po červeném koberci
V čínském Pekingu se v noci z úterý na středu uskutečnila vojenská přehlídka u příležitosti 80....
„Fantom“ ve formuli se proháněl po D4. Řidiče policisté dohnali doma, syn ho brání
Po dálnici D4 se v neděli ráno proháněla formule. Jednapadesátiletého řidiče se policistům podařilo...
V Lisabonu vykolejila slavná lanovka. Vůz se roztříštil o dům u trati, zahynulo 16 lidí
V Lisabonu vykolejila a havarovala lanovka Glória, která patří mezi oblíbené turistické atrakce....
Lékaři mi radí klid, ruším program, vzkázal Babiš po napadení na mítinku
Předsedu hnutí ANO Andreje Babiše napadl muž berlí. K incidentu došlo na setkání s voliči v Dobré...
Ulice slaví 20 let od premiéry. Jak šel čas s hrdiny nekonečného seriálu
Je to přesně 20 let od premiéry prvního dílu nováckého seriálu Ulice. Za tu dobu „nekonečným“...
Nová kniha Dana Browna táhne, lidé ve frontě u Staroměstské radnice i nocovali
Dlouhá fronta lidí čeká v úterý ráno u Staroměstské radnice v Praze na novou knihu Dana Browna...
Flotila s aktivisty mířící do Gazy tvrdí, že ji zasáhl dron. Nesmysl, vyvrací to Tunisko
Vedoucí loď flotily Global Sumud, která pluje s humanitární pomocí ke břehům Pásma Gazy a nyní se...
Slimák výtržník. V noci budil zvoněním obyvatele domu, zastavila ho až policie
Obyvatelé bytového domu v Bavorsku na jihu Německa už měli dost neznámých vtipálků, kteří jim v...
Co bude s Motolem po korupční kauze? Válek svolal tiskovou konferenci
Přímý přenos Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek z TOP 09 na tiskové konferenci spolu s novým ředitelem Petrem...
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...
- Počet článků 80
- Celková karma 18,78
- Průměrná čtenost 892x