Pololetní vysvědčení jako důvod k zamyšlení
V Domově Sulická se v současnosti vzdělává 12 klientů. Někteří se již v minulosti úspěšně připravovali na své budoucí zaměstnání, jiní se na tuto cestu teprve vydávají. Výsledkem této dlouhodobé a systematické práce je dnes 22 trvale zaměstnaných osob s mentálním postižením. Nejde jen o čísla do výroční zprávy. Jde o konkrétní lidi, jejich úsilí, vytrvalost a chuť obstát v běžném životě. Pracují v chráněném prostředí i na otevřeném trhu práce u běžných zaměstnavatelů – a funguje to.
Ráda bych našim klientům, kteří se vzdělávají, upřímně poděkovala. Za výdrž, odhodlání a odvahu učit se nové věci i přesto, že jejich startovní čára je často jinde než u většinové společnosti. Poděkování patří také pedagogům, asistentům a celému systému speciálního školství, který v tomto procesu sehrává nezastupitelnou roli.
Právě tady se dostávám k tématu inkluze. O inkluzi se v posledních letech hodně mluví a je správné, že hledáme cesty, jak děti se zdravotním postižením co nejlépe zapojit do společnosti. Jsem všemi deseti pro!!!
Zároveň je ale důležité o tomto tématu mluvit věcně, bez zjednodušování a bez představy, že existuje jedno univerzální řešení, které bude fungovat pro všechny děti bez rozdílu. Fakt neexistuje.
Každé dítě má své tempo, své schopnosti i své limity. To je fakt, který nelze obejít. Školní výuka ale dlouhodobě nemůže fungovat tak, že se bude snažit pokrýt velmi rozdílné a někdy i výrazně nadstandardní potřeby v rámci jedné běžné třídy bez odpovídající podpory. Je to extrémně náročné pro pedagogy a často i pro samotné děti – jak pro ty, které potřebují intenzivní podporu, tak pro ty, které se dokážou soustředit a potřebují klidné a strukturované prostředí pro učení.
U dětí s tělesným postižením považuji začlenění do běžných tříd za správnou cestu, pokud jsou vytvořeny odpovídající podmínky. Právě zde máme jako společnost stále velký dluh, zejména v oblasti bezbariérovosti škol, technického zázemí a praktické podpory ve výuce.
U dětí s mentálním postižením je situace často odlišná. Tyto děti zpravidla potřebují specifický přístup, menší kolektiv, jinou strukturu výuky, jinou délku vyučovací hodiny a odbornou podporu, kterou je v běžné třídě velmi obtížné dlouhodobě zajistit. Pokud dítě tráví většinu času ve výuce v napětí, frustraci nebo pasivitě, nelze to považovat za skutečnou inkluzi. Spíše jde o dobrý úmysl, který v praxi nepřináší efekt. A to je potřeba si říct narovinu.
Speciální školy NEJSOU jako odkladiště. Naopak by měly být chápány a také vedeny jako vysoce profesionální instituce, které dětem s mentálním postižením nabídnou bezpečné prostředí, kvalitní vzdělání a reálnou přípravu na budoucí život a pracovní uplatnění. Zkušenost našich klientů z Domova Sulická ukazuje, že právě tato cesta může vést k větší samostatnosti, pracovnímu zapojení a důstojnému životu. A že „běžná“ škola pro ně mít takový efekt rozhodně nebude.
Nemluvím proti inkluzi. Já jsem asi ta poslední, kdo by osoby s postižením vyřazoval ze společnosti, spíš naopak. Mluvit o limitech neznamená inkluzi odmítat. Znamená to brát vážně realitu, zkušenosti z praxe a především potřeby konkrétních dětí. Pokud má vzdělávací systém skutečně fungovat, musíme si dovolit o těchto věcech mluvit otevřeně a bez ideologických zkratek.
Mluvím z dlouholeté praxe. Mnoho našich klientů speciálním vzděláváním prošlo. Ne každá škola je stejná, ale víme, jaké možnosti a limity naši klienti měli a mají. Pro běžnou třídu v běžné škole se tato cesta v jejich případě neukázala jako funkční. Přesto je speciální škola připravila na to, že dnes mnozí pracují, někteří žijí samostatně v chráněném bydlení a jiní zůstávají u nás, protože pracovní uplatnění pro ně možné není. I to je součást reality. A i tady má důstojnost a smysluplný život své místo.
Pololetní vysvědčení tak není jen hodnocením školních výsledků, ale i příležitostí k zamyšlení nad tím, zda dokážeme každému dítěti nabídnout takovou vzdělávací cestu, která mu skutečně pomůže vyrůst, najít své místo ve společnosti a obstát v životě. A pro každé dítě je ta cesta zkrátka jiná.
Lenka Kohoutová
