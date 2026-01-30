Pololetní vysvědčení jako důvod k zamyšlení nad inkluzí
V Domově Sulická se v současnosti vzdělává 12 klientů. Někteří se již v minulosti úspěšně připravovali na své budoucí zaměstnání, jiní se na tuto cestu teprve vydávají. Výsledkem této dlouhodobé a systematické práce je dnes 22 trvale zaměstnaných osob s mentálním postižením. Nejde jen o čísla do výroční zprávy. Jde o konkrétní lidi, jejich úsilí, vytrvalost a chuť obstát v běžném životě. Pracují v chráněném prostředí i na otevřeném trhu práce u běžných zaměstnavatelů – a funguje to.
Ráda bych našim klientům, kteří se vzdělávají, upřímně poděkovala. Za výdrž, odhodlání a odvahu učit se nové věci i přesto, že jejich startovní čára je často jinde než u většinové společnosti. Poděkování patří také pedagogům, asistentům a celému systému speciálního školství, který v tomto procesu sehrává nezastupitelnou roli.
Právě tady se dostávám k tématu inkluze. O inkluzi se v posledních letech hodně mluví a je správné, že hledáme cesty, jak děti se zdravotním postižením co nejlépe zapojit do společnosti. Jsem všemi deseti pro!!!
Zároveň je ale důležité o tomto tématu mluvit věcně, bez zjednodušování a bez představy, že existuje jedno univerzální řešení, které bude fungovat pro všechny děti bez rozdílu. Fakt neexistuje.
Každé dítě má své tempo, své schopnosti i své limity. To je fakt, který nelze obejít. Školní výuka ale dlouhodobě nemůže fungovat tak, že se bude snažit pokrýt velmi rozdílné a někdy i výrazně nadstandardní potřeby v rámci jedné běžné třídy bez odpovídající podpory. Je to extrémně náročné pro pedagogy a často i pro samotné děti – jak pro ty, které potřebují intenzivní podporu, tak pro ty, které se dokážou soustředit a potřebují klidné a strukturované prostředí pro učení.
U dětí s tělesným postižením považuji začlenění do běžných tříd za správnou cestu, pokud jsou vytvořeny odpovídající podmínky. Právě zde máme jako společnost stále velký dluh, zejména v oblasti bezbariérovosti škol, technického zázemí a praktické podpory ve výuce.
U dětí s mentálním postižením je situace často odlišná. Tyto děti zpravidla potřebují specifický přístup, menší kolektiv, jinou strukturu výuky, jinou délku vyučovací hodiny a odbornou podporu, kterou je v běžné třídě velmi obtížné dlouhodobě zajistit. Pokud dítě tráví většinu času ve výuce v napětí, frustraci nebo pasivitě, nelze to považovat za skutečnou inkluzi. Spíše jde o dobrý úmysl, který v praxi nepřináší efekt. A to je potřeba si říct narovinu.
Speciální školy NEJSOU jako odkladiště. Naopak by měly být chápány a také vedeny jako vysoce profesionální instituce, které dětem s mentálním postižením nabídnou bezpečné prostředí, kvalitní vzdělání a reálnou přípravu na budoucí život a pracovní uplatnění. Zkušenost našich klientů z Domova Sulická ukazuje, že právě tato cesta může vést k větší samostatnosti, pracovnímu zapojení a důstojnému životu. A že „běžná“ škola pro ně mít takový efekt rozhodně nebude.
Nemluvím proti inkluzi. Já jsem asi ta poslední, kdo by osoby s postižením vyřazoval ze společnosti, spíš naopak. Mluvit o limitech neznamená inkluzi odmítat. Znamená to brát vážně realitu, zkušenosti z praxe a především potřeby konkrétních dětí. Pokud má vzdělávací systém skutečně fungovat, musíme si dovolit o těchto věcech mluvit otevřeně a bez ideologických zkratek.
Mluvím z dlouholeté praxe. Mnoho našich klientů speciálním vzděláváním prošlo. Ne každá škola je stejná, ale víme, jaké možnosti a limity naši klienti měli a mají. Pro běžnou třídu v běžné škole se tato cesta v jejich případě neukázala jako funkční. Přesto je speciální škola připravila na to, že dnes mnozí pracují, někteří žijí samostatně v chráněném bydlení a jiní zůstávají u nás, protože pracovní uplatnění pro ně možné není. I to je součást reality. A i tady má důstojnost a smysluplný život své místo.
Pololetní vysvědčení tak není jen hodnocením školních výsledků, ale i příležitostí k zamyšlení nad tím, zda dokážeme každému dítěti nabídnout takovou vzdělávací cestu, která mu skutečně pomůže vyrůst, najít své místo ve společnosti a obstát v životě. A pro každé dítě je ta cesta zkrátka jiná.
Lenka Kohoutová
Podpora neformálních pečujících není jen laskavost a láska k bližnímu. Je to nutnost
Český systém sociální péče dnes stojí z velké části na lidech, kteří v něm oficiálně skoro nefigurují. Na neformálních pečujících. Na dcerách, synech, partnerech, manželkách. Na rodinách.
Lenka Kohoutová
Osobní údaje nejsou jen data. Jsou to lidské příběhy, které chráníme
Dnes si připomínáme Den ochrany osobních údajů. Pro někoho možná jen další „povinné“ téma spojené s GDPR, pro nás v sociálních službách ale něco hlubšího. Pracujeme citlivě s daty klientů, chráníme osobní informace o klientovi.
Lenka Kohoutová
Bez lidí sociální služby fungovat nebudou
V nedávném článku jsem se věnovala nutnosti systémových změn v oblasti sociálních služeb, zejména stabilnímu financování, jasným standardům a větší flexibilitě poskytovatelů. Tyto změny samy o sobě nestačí.
Lenka Kohoutová
Co považuji za klíčové v sociálních službách? Všechno je to o penězích…
Debata o sociálních službách se u nás příliš často vede v rovině emocí, nikoliv o systému jako takovém, nikoliv o tom, kdo ten systém má zaplatit.
Lenka Kohoutová
Nejsme ústav! Jsme domov. A tady se žije
Občas o nás někdo řekne, že jsme ústav. Mnoho lidí takhle mluví obecně o pobytových sociálních službách.
|Další články autora
Jste znalci seriálu Bridgertonovi?
Lesk plesových sálů, romantické intriky i jedovaté drby. Seriál Bridgertonovi patří mezi...
Československé soupravy komunisté zavrhli. Lehké metro se na Kačerově testovalo před 55 lety
První vlaky pražského metra vyrobila československá ČKD na Smíchově. Po kolejích se poprvé vozy R1...
Vyfotil nejhezčí snímek pražského metra! Dami1992 své fotky tajně nechává po městě
Když před časem deník Metro hledal nejhezčí snímek metra, zvítězil právě ten od autora...
Dvě dopravní změny v Praze. Ode dneška omezení na Pankráci, zítra se uzavře stanice metra A
Cestující pražskou MHD musí na začátku února počítat se dvěma komplikacemi. Jedna z nich ovlivní...
Dálkový autobus vzplál na D46, cestujícím shořela uložená zavazadla
Na dálnici D46 z Prostějova na Vyškov shořel dnes odpoledne autobus společnosti RegioJet, který jel...
V Petřvaldu skončila modernizace Domova Březiny za 390 milionů korun
Do Domova Březiny v Petřvaldu na Karvinsku se po rozsáhlé rekonstrukci vrátili klienti. Dva staré...
V plzeňských lesích začala zimní údržba, lidé by neměli chodit do míst kácení
V plzeňských městských lesích začala zimní údržba. Lesníci začali s kácením nebezpečných stromů a s...
Bezdomovec připomínal strážce zákona, za nošení policejní bundy mu hrozí pokuta
Až 75 tisíc korun náborového příspěvku nabízí Krajské ředitelství policie Zlínského kraje pro nové...
Další krajské nemocnice na Vysočině začaly nabízet tlumočení do znakové řeči
Neslyšící v třebíčské nemocnici a nemocnici v Novém Městě na Moravě mají možnost využívat on-line...
Prodej bytu 2+1, 58 m2, Šternberk, ul. Dolní Žleb
Dolní Žleb, Šternberk, okres Olomouc
3 190 000 Kč
- Počet článků 108
- Celková karma 8,38
- Průměrná čtenost 715x