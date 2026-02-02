Podpora neformálních pečujících není jen laskavost a láska k bližnímu. Je to nutnost
Bez jejich práce by se systém zhroutil. Přesto s nimi stále zacházíme, jako by jejich péče byla „samozřejmost“.
Není.
Neformální pečující často opouštějí nebo omezují práci, přicházejí o příjem i budoucí důchod, fungují bez odpočinku, bez zastupitelnosti, bez jistoty a informace o svých nárocích si složitě dohledávají metodou pokus/omyl. Nemluvě o informacích o tom, co mají dělat, kde seženou pomoc atd.
To tiché přenášení odpovědnosti ze systému na rodinu tady funguje už řadu let. Poslední roky se mluví o tom, že by se „jim mělo pomoct“. Ale jak?
Co by se mělo změnit – konkrétně
1. Péče má mít hodnotu. A to i tu finanční
Pokud stát počítá s tím, že rodina převezme péči, musí ji umět férově zaplatit. Ne symbolickým příspěvkem, ale částkou, která reflektuje reálný rozsah práce. Tady by se hodil model měsíčního „platu“ jako např. u pěstounů.
2. Pečující potřebují jasné informace. Ideálně jedno místo, kde se dozví na co mají nárok, jaké služby existují v jejich regionu, kdy a jak si říct o pomoc.
3. Odlehčovací služby nesmí být nedosažitelný luxus! Každý pečující potřebuje čas na regeneraci nebo vyřízení vlastních záležitostí. Neformální péče bez možnosti si odpočinout vede k vyhoření a nakonec ke kolapsu celé situace.
4. Péče nesmí znamenat sociální izolaci.
5. Započítání péče do důchodu je novinka a správný krok, ale nestačí. Je to minimum. Ne systémové řešení.
Neformální pečující nejsou „levná varianta“ sociální péče. Jsou její nejdůležitější součástí.
Pokud je budeme dál přehlížet, budeme brzy řešit nejen nedostatek sociálních služeb, ale i zničené lidi, kteří systém drželi nad vodou příliš dlouho sami.
Podpora neformálních pečujících není jen laskavost a láska k bližnímu. Je to nutnost. A je nejvyšší čas ji začít brát vážně. Pomoc státu je tady opravdu důležitá.
Lenka Kohoutová
