Paliativní péče jako téma, o kterém se nemluví
Naopak. Je tak zásadní, že z ní máme často respekt. Někdy strach. A někdy i pocit, že „na to ještě není čas“.
Jako ředitelka domova pro seniory i domova pro osoby se zdravotním postižením vnímám paliativní péči jako něco, co se netýká jen posledních dnů života. Netýká se jen stáří. A už vůbec se netýká jen zdravotnictví. Je to přístup. Postoj. Schopnost dívat se na člověka ne skrze diagnózu, ale skrze jeho potřeby, obavy, přání a důstojnost – bez ohledu na věk.
V domově pro seniory se s koncem života setkáváme častěji a možná otevřeněji. Přesto ani tady není mluvení o umírání samozřejmostí. Klienti se bojí, že rozhovor o paliativní péči znamená vzdání se naděje. Rodiny mají strach, že když se téma otevře, „něco se uspěchá“.
Ještě citlivější je toto téma v domově pro osoby se zdravotním postižením. Tam se s paliativní péčí spojuje řada mýtů a předsudků. I lidé s postižením stárnou. I oni prožívají bolest, ztrátu sil, strach i potřebu být slyšeni. I oni mají kolem sebe rodinu, která potřebuje tohle téma otevřít. A i oni mají právo na důstojné provázení, pokud se jejich zdravotní stav zhoršuje nebo život míří ke konci.
Paliativní péče je víc o životě, než o umírání
Paliativní péče není o rezignaci a přípravě na smrt, jak často slyším. Je o kvalitě života tady a teď. O úlevě od bolesti – fyzické i psychické. O tom, že se ptáme: Co je pro vás teď důležité? Čeho se bojíte? Co vám dává pocit bezpečí? A také o tom, že dokážeme přiznat, že ne všechno lze „opravit“, ale vždy lze být s člověkem.
Paliativní péče začíná první otázkou, rozhovorem. A právě tyto rozhovory nám v sociálních službách chybí nejvíc – časem, odvahu i podporou systému.
Mluvit o paliativní péči sice znamená mluvit o konci života. Ale také o vztazích, důvěře a respektu. O přáních a tužbách. O spolupráci s rodinami. O podpoře zaměstnanců, kteří tyto situace nesou na bedrech znovu a znovu. A o tom, že důstojnost člověka nekončí ve chvíli, kdy už „není perspektiva zlepšení“. Paliativní péče je daleko víc o životě, než o smrti.
Je čas přestat se paliativní péče bát. Přestat ji vytěsňovat a začít o ní mluvit jako o přirozené součásti dobré sociální služby – ať už pracujeme se seniory, nebo s lidmi se zdravotním postižením.
Lenka Kohoutová
Domov pro seniory není vězení. A rodiče nejsou majetkem svých dětí
Když se ve veřejném prostoru mluví o domovech pro seniory, často zaznívá obava ze ztráty svobody. Jako by vstupem do pobytové služby člověk přišel o právo rozhodovat o svém životě.
Lenka Kohoutová
Až jednou budete potřebovat pomoc, pobytové sociální služby, budete chtít jen ležet?
Zkuste si na chvíli představit, že je vám devadesát plus nebo že žijete s mentálním postižením a potřebujete podporu při každodenních činnostech. Znamená to, že přestanete chtít rozhodovat o tom, co si dáte k snídani?
Lenka Kohoutová
Digitální propast: když se běžný život přesune online – a někdo zůstane venku
Digitalizace měla přinést zjednodušení. Rychlejší komunikaci s úřady, pohodlnější bankovnictví, snadnější objednání k lékaři. Pro velkou část společnosti tak skutečně funguje. Jenže je tady i druhá strana mince.
Lenka Kohoutová
Home care nemůže nahradit sestry v pobytových sociálních službách
V Domově Sulická dlouhodobě asistujeme lidem, jejichž zdravotní stav je často velmi složitý. Přicházejí k nám nejen senioři, kteří jsou polymorbidní, ale také lidé s mentálním postižením a dalšími zdravotními postiženími.
Lenka Kohoutová
Podpora neformálních pečujících není jen laskavost a láska k bližnímu. Je to nutnost
Český systém sociální péče dnes stojí z velké části na lidech, kteří v něm oficiálně skoro nefigurují. Na neformálních pečujících. Na dcerách, synech, partnerech, manželkách. Na rodinách.
|Další články autora
