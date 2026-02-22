Paliativní péče jako téma, o kterém se nemluví

Jsou témata, která v sociálních službách potkáváme každý den – a přesto o nich mluvíme nejméně. Paliativní péče je jedním z nich. Ne proto, že by nebyla důležitá.

Naopak. Je tak zásadní, že z ní máme často respekt. Někdy strach. A někdy i pocit, že „na to ještě není čas“.

Jako ředitelka domova pro seniory i domova pro osoby se zdravotním postižením vnímám paliativní péči jako něco, co se netýká jen posledních dnů života. Netýká se jen stáří. A už vůbec se netýká jen zdravotnictví. Je to přístup. Postoj. Schopnost dívat se na člověka ne skrze diagnózu, ale skrze jeho potřeby, obavy, přání a důstojnost – bez ohledu na věk.

V domově pro seniory se s koncem života setkáváme častěji a možná otevřeněji. Přesto ani tady není mluvení o umírání samozřejmostí. Klienti se bojí, že rozhovor o paliativní péči znamená vzdání se naděje. Rodiny mají strach, že když se téma otevře, „něco se uspěchá“.

Ještě citlivější je toto téma v domově pro osoby se zdravotním postižením. Tam se s paliativní péčí spojuje řada mýtů a předsudků. I lidé s postižením stárnou. I oni prožívají bolest, ztrátu sil, strach i potřebu být slyšeni. I oni mají kolem sebe rodinu, která potřebuje tohle téma otevřít. A i oni mají právo na důstojné provázení, pokud se jejich zdravotní stav zhoršuje nebo život míří ke konci.

Paliativní péče je víc o životě, než o umírání

Paliativní péče není o rezignaci a přípravě na smrt, jak často slyším. Je o kvalitě života tady a teď. O úlevě od bolesti – fyzické i psychické. O tom, že se ptáme: Co je pro vás teď důležité? Čeho se bojíte? Co vám dává pocit bezpečí? A také o tom, že dokážeme přiznat, že ne všechno lze „opravit“, ale vždy lze být s člověkem.

Paliativní péče začíná první otázkou, rozhovorem. A právě tyto rozhovory nám v sociálních službách chybí nejvíc – časem, odvahu i podporou systému.

Mluvit o paliativní péči sice znamená mluvit o konci života. Ale také o vztazích, důvěře a respektu. O přáních a tužbách. O spolupráci s rodinami. O podpoře zaměstnanců, kteří tyto situace nesou na bedrech znovu a znovu. A o tom, že důstojnost člověka nekončí ve chvíli, kdy už „není perspektiva zlepšení“. Paliativní péče je daleko víc o životě, než o smrti.

Je čas přestat se paliativní péče bát. Přestat ji vytěsňovat a začít o ní mluvit jako o přirozené součásti dobré sociální služby – ať už pracujeme se seniory, nebo s lidmi se zdravotním postižením.

Autor: Lenka Kohoutová | neděle 22.2.2026 7:34

Lenka Kohoutová

  • Počet článků 113
  • Celková karma 10,00
  • Průměrná čtenost 701x
Ředitelka Domova Sulická | Expertka na sociální politiku | Péče, důstojnost, odpovědnost

