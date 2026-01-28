Osobní údaje nejsou jen data. Jsou to lidské příběhy, které chráníme
Pracujeme s lidmi a s jejich životními příběhy, se zdravotním stavem klienta, rodinnými vztahy, obavami i důvěrou, kterou nám svěřují. Staráme se o finanční prostředky klienta a mnoho dalšího.
Ochrana osobních údajů pro nás proto není formalita, ale každodenní praxe.
V Domově Sulická máme osobní údaje klientů zabezpečeny v elektronickém programu, ve kterém jsou data chráněna technickými i organizačními opatřeními. O ochraně IT systémů ani nehovořím. Každý zaměstnanec má své vlastní přihlašovací jméno a heslo a přístup pouze k těm informacím, které skutečně potřebuje ke své práci. Ne každý vidí všechno a je to tak správně. Na druhou stranu je vidět co kdo o klientovi zaznamenal v jakém datu a v jakém čase. To není buzerace, to je ochrana údajů klienta.
Vše, co existuje v papírové podobě, je uloženo v uzamčených skříních v prostorách, kam mají přístup jen pověřené osoby. Počítače se automaticky zamykají, dokumenty nenecháváme volně ležet a mluvit o citlivých věcech „na chodbě“ prostě nepatří k dobrým mravům.
Důležitá je ale i lidská rovina. Zaměstnanci jsou vázáni mlčenlivostí a pravidelně si připomínáme, že ochrana osobních údajů nestojí jen na technice, ale hlavně na odpovědnosti každého z nás. Učíme se, jak bezpečně komunikovat, komu a jak informace sdělovat, a že i dobře míněná „drobnost“ může být porušením důvěry.
Velmi podstatnou součástí ochrany osobních údajů je souhlas klienta nebo jeho opatrovníka. Každý má právo vědět, jaké údaje o něm zpracováváme, za jakým účelem. Stejně tak je jasně stanoveno, kdo smí dostávat informace, kdo může nahlížet do našich záznamů a komu informace poskytovat nesmíme. Tyto hranice respektujeme a nepřekračujeme je ani z pohodlnosti ani z jakési „dobré vůle“.
Zpracováváme jen ty údaje, které skutečně potřebujeme. Ne pro jistotu, ne navíc. A když už je nepotřebujeme, jsou bezpečně archivovány nebo skartovány podle skartačního řádu.
Možná to všechno zní samozřejmě. Ale v době, kdy se osobní informace často šíří bez rozmyslu, považuji za důležité říct nahlas: v sociálních službách je ochrana osobních údajů ochranou i lidské důstojnosti.
Dotazy některých rodinných příslušníků, kteří nejsou pověřenými osobami, jako: „Kolik tu má moje matka na účtu?“ zůstávají prostě bez odpovědi, i to je ochrana osobních údajů.
Protože za každým údajem je člověk. A ten si zaslouží respekt. Respekt k jemu samotnému, k jeho životnímu příběhu. Takhle vnímáme ochranu osobních údajů u nás v Domově Sulická.
Lenka Kohoutová
Bez lidí sociální služby fungovat nebudou
V nedávném článku jsem se věnovala nutnosti systémových změn v oblasti sociálních služeb, zejména stabilnímu financování, jasným standardům a větší flexibilitě poskytovatelů. Tyto změny samy o sobě nestačí.
Lenka Kohoutová
Co považuji za klíčové v sociálních službách? Všechno je to o penězích…
Debata o sociálních službách se u nás příliš často vede v rovině emocí, nikoliv o systému jako takovém, nikoliv o tom, kdo ten systém má zaplatit.
Lenka Kohoutová
Nejsme ústav! Jsme domov. A tady se žije
Občas o nás někdo řekne, že jsme ústav. Mnoho lidí takhle mluví obecně o pobytových sociálních službách.
Lenka Kohoutová
Když vnitřní kontrola funguje, vnější kontroly nikoho nepřekvapí
Slovo kontrola v nás často vyvolává napětí. Očekávání, že někdo přijde „zvenku“, bude hledat chyby a hodnotit naši práci. V sociálních službách se s kontrolami setkáváme pravidelně.
Lenka Kohoutová
Úpravy v sociálním systému jsou postupné
Rok 2026 přináší do oblasti sociálních služeb několik změn, které se na první pohled mohou zdát spíše technické než zásadní. Zákon o sociálních službách se od 1. ledna 2026 nemění revolučním způsobem, přesto ale dochází k úpravám.
|Další články autora
Smrt účastníka Prostřeno! Petra Adamce: Kuchař z folklorního dílu odešel náhle v mladém věku
Ve věku pouhých 32 let náhle zemřel Petr Adamec, známý z folklorního speciálu kuchařské soutěže...
Československé soupravy komunisté zavrhli. Lehké metro se na Kačerově testovalo před 55 lety
První vlaky pražského metra vyrobila československá ČKD na Smíchově. Po kolejích se poprvé vozy R1...
Vyfotil nejhezčí snímek pražského metra! Dami1992 své fotky tajně nechává po městě
Když před časem deník Metro hledal nejhezčí snímek metra, zvítězil právě ten od autora...
Tácovny přežily revoluci i fast foody! Přinášíme 10 tipů na levné jídelny v Praze
Přes všechny fastfoody i moderní restaurace pražskou gastroscénu dodnes tvoří i početná nabídka...
Poslední šance vidět český kubismus na Kampě. Výstava končí už za pár dní
Už jen do 1. února je k vidění unikátní sbírka českého kubismu v pražském Museu Kampa. To má v...
V městech Královéhradeckého kraje zdražilo teplo i voda. Rychnov je výjimkou
Obyvatelé někdejších okresních měst v Královéhradeckém kraji si letos připlatí za vodu i teplo....
V hradeckém kraji hrozí mrznoucí mrholení, na horách uježděný sníh
V Královéhradeckém kraji dnes hrozí mrznoucí mrholení. Řidiči by měli být opatrní. Na nesolených...
Průzkum: desítky tisíc českých domácností si o Vánocích pořídily domácího mazlíčka
Silnice v Libereckém kraji jsou místy namrzlé, v horách je na nich sníh
S opatrností jsou dnes sjízdné silnice v Libereckém kraji. Mokré povrchy jsou místy namrzlé a v...
Otestujte NUKO® Carboxy Therapy v pohodlí domova
Hydratovaná, projasněná a mladistvá pleť bez jehel a bolesti? Přesně to slibuje NUKO® Carboxy Therapy, korejská neinvazivní karboxyterapie pro...
- Počet článků 106
- Celková karma 8,92
- Průměrná čtenost 726x