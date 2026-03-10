Normální život není luxus. Je to základ
Takové situace ale patří k životu. Člověk by se kvůli nim neměl cítit vinen ani mít pocit vlastního selhání. A už vůbec by neměl přijít o právo žít co nejnormálnější život.
Jako společnost však často sklouzáváme k tomu, že péči o seniory nebo lidi se zdravotním postižením vnímáme jako něco navíc, jako určitý nadstandard. Jenže možnost zůstat ve svém prostředí, doma, ve svém běžném životě, není luxus. Je to základ.
Moderní sociální politika už dávno ví, že nejpřirozenějším prostředím pro člověka je domov. Mezinárodní zkušenosti i česká praxe ukazují, že pokud je pomoc dostupná včas a v dostatečném rozsahu, může většina lidí zůstat ve svém přirozeném prostředí výrazně déle.
Terénní služby, osobní asistence, pečovatelská služba nebo domácí zdravotní péče nejsou doplňky systému. Jsou jeho pilíře.
Z dlouhodobého hlediska je tento přístup nejen lidský, ale i racionální. Předcházet krizím je vždy levnější než je následně řešit. Pokud pomoc přijde včas, zabrání zhoršení zdravotního stavu, vyčerpání rodiny i nutnosti náhlého umístění do pobytové služby. Když přijde pozdě, stojí to mnohem víc – lidsky i finančně.
Je také fér říct, že terénní služby nestojí pouze na veřejných rozpočtech. Stát prostřednictvím příspěvku na péči přispívá konkrétním lidem na zajištění potřebné podpory, nikoli na provoz služby jako takové. Předpokládá se, že člověk část nákladů hradí i ze svých vlastních příjmů. Další část financování zajišťují stát, kraje a obce prostřednictvím dotací jednotlivým poskytovatelům sociálních služeb.
Jde o model sdílené odpovědnosti mezi jednotlivcem a veřejnou správou. O to důležitější je, aby byl stabilní, předvídatelný a dlouhodobě udržitelný.
Normální život znamená mít na výběr:
Zůstat doma, pokud to jde.
Využít službu, která mě podpoří, ale nepřevezme můj život do svých rukou.
Nebýt na to, co nezvládnu sám.
Normální život znamená, že pomoc není až poslední záchranná brzda, ale přirozená součást podpory. Znamená to, že člověk není jen klient systému, ale především člověk s vlastním příběhem, zvyky, vztahy a důstojností.
Systém sociálních služeb proto nelze plánovat jen podle tabulek a kapacitních čísel. Musí vycházet ze skutečných potřeb lidí v jednotlivých regionech. Demografický vývoj je přitom jasný. Populace stárne a počet lidí, kteří budou potřebovat podporu, poroste.
Pokud chceme obstát, musíme plánovat s předstihem. Rozvíjet terénní a ambulantní služby, podporovat pečující rodiny a investovat do dostupného bydlení i komunitních služeb.
Nejde o luxus.
A je potřeba si otevřeně říct ještě jednu věc.
Populace stárne. Počet lidí, kteří budou potřebovat podporu, poroste. A spolu s tím poroste i poptávka po těch, kteří tuto péči zajišťují.
Nestačí mluvit jen o financování systému. Nestačí plánovat kapacity na papíře.
Pokud nebudeme mít dostatek pracovníků v sociálních službách, žádný systém fungovat nebude.
Vedle financí je proto naprosto klíčová i změna prestiže tohoto povolání. Práce v sociálních službách není podřadná ani pomocná. Je to odborná, náročná a velmi odpovědná profese. A podle toho musí být společensky i finančně oceněna.
Nelze si představovat, že většina prostředků půjde do staveb a tím bude problém vyřešen. Budovy samy o sobě nikoho nepodrží za ruku. Nevytvoří vztah, nepřinesou lidskost ani pochopení.
Jestli chceme, aby normální život těch, kteří naši podporu potřebují, nebyl luxusem, ale základem, musíme investovat především do těch, kteří ho pomáhají udržet.
Primárně potřebujeme lidi ve všech typech sociálních služeb.
Lidi s velkým srdcem, pracovitýma rukama a odborníky s empatií.
A tyto lidi musíme umět zaplatit tak, aby svou práci mohli vykonávat s hrdostí a bez existenční nejistoty.
Lenka Kohoutová
