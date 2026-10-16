Nepotřebuji péči. Potřebuji mít, kam jít
Partner už tu není. Přátel postupně ubývá. Děti mají svoji práci, rodinu a starosti.
Nepotřebuji sociální službu. Potřebuji lidi.
A právě na tuto část stárnutí podle mě zapomínáme. Myslíme také na duševní zdraví ve stáří?
Správně dnes mluvíme o duševním zdraví dětí i lidí v produktivním věku. Ale mluvíme dostatečně také o duševním zdraví lidí starších?
Světová zdravotnická organizace upozorňuje, že osamělost a sociální izolace mohou mít vážný dopad na duševní i fyzické zdraví.
Dlouhodobá osamělost totiž není jen pocit smutku. Je spojena s vyšším rizikem deprese, úzkostí, zhoršováním kognitivních funkcí, ale také s horším fyzickým zdravím. Vztahy a kontakt s druhými lidmi proto nejsou ve vyšším věku nějakým bonusem navíc. Jsou jednou z důležitých součástí zdravého života.
Samota není jen nepříjemný pocit. A rozhodně není něčím, s čím se člověk musí ve stáří automaticky smířit.
Řekneme si: vždyť existují knihovny, kluby, kulturní centra, univerzity třetího věku, cvičení, výlety nebo dobrovolnické programy.
Jenže ví o nich člověk, který sedí sám doma?
Kde se o nich dozví, pokud nepoužívá internet nebo sociální sítě? A dokáže po několika letech osamělého života sám otevřít dveře někam, kde nikoho nezná?
Nestačí aktivitu vytvořit. Musíme také přemýšlet, jak se o ní člověk dozví a jak mu pomoci udělat první krok.
A právě tady mají velkou roli obce a města, neziskové organizace (díky za ně!). Mohou vytvářet místa k setkávání a dostávat informace tam, kde se k nim lidé skutečně dostanou – nejen na web, ale třeba k lékaři, do lékárny, knihovny nebo přímo do schránky.
Protože k samostatnému životu nepatří jen to, že se dokážu sama najíst, obléknout a dojít si nakoupit.
Patří k němu vztahy, pocit užitečnosti, možnost někam patřit a mít důvod ráno vstát a vyjít z domu.
A někdy možná stačí někdo, kdo řekne: „Ve středu se scházíme. Přijďte mezi nás.“
Sociální služby mají přijít ve chvíli, kdy je člověk skutečně potřebuje.
Do té doby bychom měli dělat všechno pro to, aby mohl žít co nejdéle samostatně. Samostatně rozhodně neznamená osaměle.
Vytvářejme Českou republiku, ve které se dá dobře žít v každém věku.
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