Největší bída není nedostatek peněz
„Největší chudobou je být nechtěný, nemilovaný a opuštěný,“ říkala Matka Tereza.
Na první pohled může takové tvrzení působit překvapivě. Materiální nouze je přece skutečný problém. A dozajista je. Nikdo nemůže zlehčovat situaci lidí, kteří nemají dostatek prostředků na důstojný život. Přesto se ukazuje, že existuje ještě jiný druh bídy. Bída, která není vidět na první pohled a kterou nelze vyřešit dávkou ani finanční pomocí.
Je jí osamělost.
V sociálních službách se s ní setkáváme dnes a denně. Přichází v různých podobách. Někdy má člověk kolem sebe lidi, ale ztratil pocit, že někam patří. Jindy zůstane sám po smrti partnera. Někdo postupně přichází o kontakty s rodinou, jiný se ocitá v situaci, kdy už nemá komu zavolat nebo komu se svěřit. Jsou situace, kdy z nejrůznějších důvodů zavolat může, ale…
Právě tehdy vzniká pocit beznaděje. Pocit, že na člověku už nezáleží. Že jeho život nikoho nezajímá. Pocit, jsem tu prostě sám.
Úkolem sociálních služeb proto není pouze zajistit péči, stravu nebo bezpečné prostředí. Stejně důležité je pomáhat lidem udržovat vztahy a kontakty s jejich blízkými. Podporovat návštěvy rodin, vytvářet příležitosti k setkávání, pomáhat překonávat bariéry, které člověka oddělují od okolního světa. Pomáhat navazovat kontakty třeba i nové.
A tam, kde blízcí chybí nebo už nejsou, jsme často určitou oporou my. Od ředitele po pradlenku, kdokoliv, kdo otevře dveře a prostě umí říct pár vět a čeká na odpověď.
Samozřejmě nejsme schopni v žádném případě nahradit rodinu ani přátele. Můžeme však nabídnout něco, co má často obrovskou hodnotu, je to zájem, respekt, lidská blízkost a vědomí, že člověk není se svými starostmi sám. Někdy má několik minut opravdového rozhovoru větší význam než řada formálních úkonů. Možná i právě proto klademe tak velký důraz na komentovanou péči.
V době, kdy se často mluví o ekonomických problémech, inflaci nebo nedostatku financí v sociálních službách, bychom neměli zapomínat ani na tuto méně viditelnou stránku lidského života. Člověk totiž nežije pouze z materiálních jistot. Potřebuje také vztahy, pocit sounáležitosti a vědomí, že je pro někoho důležitý.
Možná právě proto jsou slova Matky Terezy i po více než sto letech od jejího narození stále aktuální. Připomínají nám, že skutečná kvalita života nespočívá jen v tom, co máme, ale také v tom, koho máme kolem sebe.
A že někdy největší pomocí není věc ani služba, ale prostá lidská přítomnost a vlídné slovo.
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